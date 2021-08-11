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https://uz.sputniknews.ru/20210811/zachem-paxtakoru-nujny-krylya-pamyati-20045060.html
Зачем "Пахтакору" нужны "Крылья памяти"
Зачем "Пахтакору" нужны "Крылья памяти"
Команда ташкентского "Пахтакора" сезона 1979 года была грозой грандов советского футбола. В самом разгаре чемпионата СССР футболисты погибли в авиакатастрофе в... 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T21:19+0500
2021-08-11T21:20+0500
спорт
узбекистан
футбол
пахтакор-79
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Журналист Sputnik Узбекистан Дмитрий Матвеев вместе с главой карельской автономной некоммерческой организации "Инициатива" Юрием Стародубцевым организовал видеоконференцию, посвященную памяти футболистов ташкентского клуба "Пахтакор", разбившихся в 1979 году в авиакатастрофе над территории Украины.Ветераны футбола, спортивные эксперты и просто неравнодушные к спорту люди вспомнили о том звездном составе футболистов и поделились идеями, как сохранить память о легендарной команде.Авиакатастрофа произошла 11 августа 1979 года. Из-за ошибки диспетчеров в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134А. Общее количество жертв той трагедии насчитывает 178 человек. Она стала второй по числе жертв авиакатастрофой в СССР после падения Ту-154Б-2 недалеко от Учкудука, при котором погибли 200 человек.Рок и судьбаДля Геннадия Денисова 11 августа на всю жизнь останется и роковой и в то же время судьбоносной датой. Новобранец "Пахтакора" должен был лететь вместе с командой на матч в Минск тем же рейсом, но в последний момент отправился в Беларусь на день раньше, вместе с дублем. Это и спасло его от гибели.Футбольный аналитик и технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, автор telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев напомнил, что погибли в той катастрофе не только спортсмены, а множество других людей. По его словам, в разбившемся самолете находились его соседи – молодой человек родом из Минска и девушка из Узбекистана, которые скоро планировали сыграть свадьбу.Он также напомнил о значимости команды "Пахтакор" в жизни не только республики, но и всей страны, а также о пока несостоявшемся турнире "Крылья Памяти" с участием клубов, чьи игроки погибли в авиакатастрофах.По словам бывшего игрока итальянской Серии А, а ныне тренера Ильяса Зейтулаева, очень похвально, что молодежь не забывает таких трагедий и чтит память погибших спортсменов. Футболист родился в 1982 году, лично инцидент не застал, однако в детстве ему подробно рассказывали об авиакатастрофе с игроками "Пахтакора". Безусловно, знает он и о тех легендарных игроках, блиставших на футбольных полях в 1970-е.Связь поколений и мемориальные матчиВсех участников конференции удивила журналист Ярослава Астафьева. Как выяснилось, девушка много знает об этой трагедии. Она даже изучала конспирологические версии авиакатастрофы — например, о том, что самолеты столкнулись из-за летевшего поблизости борта номер один.Ярослава добавила, что инцидент над Днепродзержинском стал одним из немногих, почти сразу получившим огласку в прессе. Утаить такую трагедию было просто невозможно. Зачастую о подобных происшествиях люди могли не знать долгое время.Во время видеоконференции высказывались различные предложения по проведению турниров памяти "Пахтакора" и вообще всех команд, разбившихся в авиакатастрофах. Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Равшанбек Курбанов предложил провести такое мероприятие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Участники встречи выступили с идеей вывести подобные матчи на международный уровень. Случай "Пахтакора" не единичный: в авиакатастрофах в разные годы теряли футболистов многие известные клубы и сборные — итальянский "Торино", английский "Манчестер Юнайтед", бразильский "Шапекоэнсе", сборные Дании, Нидерландов, Замбии.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/oni-ne-gnalis-za-dengami-i-slavoy-tashkent-vspominaet-komandu-paxtakor-79-20041470.html
https://uz.sputniknews.ru/20210811/komanda-pamyati-paxtakora-79-synovya-pogibshix-futbolistov-prodoljivshie-delo-ottsov-20033588.html
https://uz.sputniknews.ru/20190807/Dostoynaya-smena-rastet-v-Bukhare-zavershilsya-turnir-pamyati-Pakhtakora-79-12196250.html
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узбекистан, футбол, пахтакор-79

Зачем "Пахтакору" нужны "Крылья памяти"

21:19 11.08.2021 (обновлено: 21:20 11.08.2021)
10
© Sputnik / Рамиз БахтияровДень памяти команды "Пахтакор-79"
День памяти команды Пахтакор-79 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дмитрий Матвеев
Все материалы
Команда ташкентского "Пахтакора" сезона 1979 года была грозой грандов советского футбола. В самом разгаре чемпионата СССР футболисты погибли в авиакатастрофе в небе над Украиной. Но память о спортсменах жива по сей день.
Журналист Sputnik Узбекистан Дмитрий Матвеев вместе с главой карельской автономной некоммерческой организации "Инициатива" Юрием Стародубцевым организовал видеоконференцию, посвященную памяти футболистов ташкентского клуба "Пахтакор", разбившихся в 1979 году в авиакатастрофе над территории Украины.
Ветераны футбола, спортивные эксперты и просто неравнодушные к спорту люди вспомнили о том звездном составе футболистов и поделились идеями, как сохранить память о легендарной команде.
Акция в память о погибшей команде Пахтакор-79 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
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Они не гнались за деньгами и славой: Ташкент вспоминает команду "Пахтакор-79"
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Авиакатастрофа произошла 11 августа 1979 года. Из-за ошибки диспетчеров в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета Ту-134А. Общее количество жертв той трагедии насчитывает 178 человек. Она стала второй по числе жертв авиакатастрофой в СССР после падения Ту-154Б-2 недалеко от Учкудука, при котором погибли 200 человек.

Рок и судьба

Для Геннадия Денисова 11 августа на всю жизнь останется и роковой и в то же время судьбоносной датой. Новобранец "Пахтакора" должен был лететь вместе с командой на матч в Минск тем же рейсом, но в последний момент отправился в Беларусь на день раньше, вместе с дублем. Это и спасло его от гибели.
"Прилетев в Минск, мы ждали игроков основной команды, и вечером того дня, когда они должны были приземлиться, мы уже почувствовали неладное. На следующее утро нам объявили, что партнеры погибли в авиакатастрофе. Это было шоком", — сдерживая слезы, признается Денисов.
Футбольный аналитик и технический эксперт соревнований Футбольной ассоциации Катара, автор telegram-канала "Футболиум" Алишер Никимбаев напомнил, что погибли в той катастрофе не только спортсмены, а множество других людей. По его словам, в разбившемся самолете находились его соседи – молодой человек родом из Минска и девушка из Узбекистана, которые скоро планировали сыграть свадьбу.
Памятник игрокам Пахтакора в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
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Он также напомнил о значимости команды "Пахтакор" в жизни не только республики, но и всей страны, а также о пока несостоявшемся турнире "Крылья Памяти" с участием клубов, чьи игроки погибли в авиакатастрофах.
Идея турнира принадлежала известному журналисту Эдуарду Аванесову, который посвятил значительную часть своего творчества увековечиванию памяти "Пахтакора". Сам Аванесов скончался в августе 1995 года от инфаркта, едва закончив запись песни, посвященной той команде.
По словам бывшего игрока итальянской Серии А, а ныне тренера Ильяса Зейтулаева, очень похвально, что молодежь не забывает таких трагедий и чтит память погибших спортсменов. Футболист родился в 1982 году, лично инцидент не застал, однако в детстве ему подробно рассказывали об авиакатастрофе с игроками "Пахтакора". Безусловно, знает он и о тех легендарных игроках, блиставших на футбольных полях в 1970-е.

Связь поколений и мемориальные матчи

Всех участников конференции удивила журналист Ярослава Астафьева. Как выяснилось, девушка много знает об этой трагедии. Она даже изучала конспирологические версии авиакатастрофы — например, о том, что самолеты столкнулись из-за летевшего поблизости борта номер один.
Ярослава добавила, что инцидент над Днепродзержинском стал одним из немногих, почти сразу получившим огласку в прессе. Утаить такую трагедию было просто невозможно. Зачастую о подобных происшествиях люди могли не знать долгое время.
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Во время видеоконференции высказывались различные предложения по проведению турниров памяти "Пахтакора" и вообще всех команд, разбившихся в авиакатастрофах. Член совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Равшанбек Курбанов предложил провести такое мероприятие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В свою очередь председатель правления карельского отделения общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ядгарбек Мухтаров рассказал, что 14 августа матч памяти состоится в Петрозаводске. Глава узбекистанцев Карелии организует его вместе с Юрием Стародубцевым. В тот же день футболистов ташкентского клуба вспомнят в Подольске, где пройдет еще один мемориальный поединок.
Участники встречи выступили с идеей вывести подобные матчи на международный уровень. Случай "Пахтакора" не единичный: в авиакатастрофах в разные годы теряли футболистов многие известные клубы и сборные — итальянский "Торино", английский "Манчестер Юнайтед", бразильский "Шапекоэнсе", сборные Дании, Нидерландов, Замбии.
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