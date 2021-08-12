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Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
Журналисты двух стран в Ташкенте обсудят текущую ситуацию в сфере медиа и выработают новые подходы и практики. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T14:54+0500
2021-08-12T14:59+0500
общество
узбекистан
россотрудничество
сми
мгу
круглый стол
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На базе представительства "Россотрудничества" в Ташкенте пройдет круглый стол "Открытый диалог России и Узбекистана: журналистика, медиа и форматы".Мероприятие проводится в рамках международной программы "МедИАЦия: Ташкентская неделя". Его организаторами выступают информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве и представительство "Россотрудничества" в Узбекистане при поддержке Фонда президентских грантов.Как сообщается, в ходе регионального диалога предлагается обсудить текущую ситуацию в сфере медиа и журналистики.Круглый стол станет площадкой для обсуждения таких тем, как цифровая журналистика, клиповое мышление, модели сотрудничества СМИ и гражданского общества, а также перспективы взаимодействия журналистов двух стран.Итогом программы станет создание журналистского пула, который позволит в дальнейшем объединить участников в рамках пресс-тура по России и масштабной конференции в формате "Центральная Азия + Россия" по медиаповестке.Встреча состоится 19 августа 2021 года в 18.00 по адресу: Ташкент, ул. Восита Вохидова, 55. Для регистрации на мероприятие необходимо направить заявку по почте mediaschool.mediaciya@gmail.com с указанием ФИО, занимаемой должности и номера телефона.Заявки принимаются до 17 августа включительно.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/rossotrudnichestvo-gotovo-podderjat-mestnye-obrazovatelnye-initsiativy-v-uzbekistane-19417838.html
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узбекистан, россотрудничество, сми, мгу, круглый стол

Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ

14:54 12.08.2021 (обновлено: 14:59 12.08.2021)
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Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Журналисты двух стран в Ташкенте обсудят текущую ситуацию в сфере медиа и выработают новые подходы и практики.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На базе представительства "Россотрудничества" в Ташкенте пройдет круглый стол "Открытый диалог России и Узбекистана: журналистика, медиа и форматы".
Мероприятие проводится в рамках международной программы "МедИАЦия: Ташкентская неделя". Его организаторами выступают информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве и представительство "Россотрудничества" в Узбекистане при поддержке Фонда президентских грантов.
Как сообщается, в ходе регионального диалога предлагается обсудить текущую ситуацию в сфере медиа и журналистики.
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"Обмен опытом и совместная работа ведущих представителей СМИ поможет выработать новые подходы и практики, усовершенствовать навыки и инструменты для решения существующих проблем", — говорится в пресс-релизе.

Круглый стол станет площадкой для обсуждения таких тем, как цифровая журналистика, клиповое мышление, модели сотрудничества СМИ и гражданского общества, а также перспективы взаимодействия журналистов двух стран.
Итогом программы станет создание журналистского пула, который позволит в дальнейшем объединить участников в рамках пресс-тура по России и масштабной конференции в формате "Центральная Азия + Россия" по медиаповестке.
Встреча состоится 19 августа 2021 года в 18.00 по адресу: Ташкент, ул. Восита Вохидова, 55. Для регистрации на мероприятие необходимо направить заявку по почте mediaschool.mediaciya@gmail.com с указанием ФИО, занимаемой должности и номера телефона.
Заявки принимаются до 17 августа включительно.
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