https://uz.sputniknews.ru/20210812/jurnalisty-rossii-i-uzbekistana-obsudyat-perspektivy-razvitiya-smi-20051578.html

Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ

Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ

Журналисты двух стран в Ташкенте обсудят текущую ситуацию в сфере медиа и выработают новые подходы и практики. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T14:54+0500

2021-08-12T14:54+0500

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общество

узбекистан

россотрудничество

сми

мгу

круглый стол

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. На базе представительства "Россотрудничества" в Ташкенте пройдет круглый стол "Открытый диалог России и Узбекистана: журналистика, медиа и форматы".Мероприятие проводится в рамках международной программы "МедИАЦия: Ташкентская неделя". Его организаторами выступают информационно-аналитический центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве и представительство "Россотрудничества" в Узбекистане при поддержке Фонда президентских грантов.Как сообщается, в ходе регионального диалога предлагается обсудить текущую ситуацию в сфере медиа и журналистики.Круглый стол станет площадкой для обсуждения таких тем, как цифровая журналистика, клиповое мышление, модели сотрудничества СМИ и гражданского общества, а также перспективы взаимодействия журналистов двух стран.Итогом программы станет создание журналистского пула, который позволит в дальнейшем объединить участников в рамках пресс-тура по России и масштабной конференции в формате "Центральная Азия + Россия" по медиаповестке.Встреча состоится 19 августа 2021 года в 18.00 по адресу: Ташкент, ул. Восита Вохидова, 55. Для регистрации на мероприятие необходимо направить заявку по почте mediaschool.mediaciya@gmail.com с указанием ФИО, занимаемой должности и номера телефона.Заявки принимаются до 17 августа включительно.

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