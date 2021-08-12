https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html

Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия

Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия

Посредником при передаче предложения выступил Катар, где сейчас проходят внутриафганские мирные переговоры. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T15:44+0500

2021-08-12T15:44+0500

2021-08-12T16:07+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

власть

радикальное движение "талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/11/19721739_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6071747b0c81250f73849e0f309a9a4d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной при прекращении насилия, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.По информации телеканала, посредником при передаче предложения выступил Катар, где проходят внутриафганские мирные переговоры.В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. За последние месяцы они захватили значительные территории республики в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города. В частности, сейчас бои идут в крупном городе Лашкаргах провинции Гильменд. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. Позже они заявляли о взятии еще девяти центров, среди них значится и город Кундуз. Однако власти Афганистана сообщили, что им удалось вернули контроль над рядом столиц провинций, но боестолкновения на некоторых территориях еще продолжаются.По мнению некоторых западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может стать переломным моментом в развитии ситуации в Афганистане. В то же время Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом. * - запрещенная в России и ряде других стран организация

https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html

https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

афганистан, власть, радикальное движение "талибан"