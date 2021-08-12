https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
Посредником при передаче предложения выступил Катар, где сейчас проходят внутриафганские мирные переговоры. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T15:44+0500
2021-08-12T15:44+0500
2021-08-12T16:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
власть
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной при прекращении насилия, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.По информации телеканала, посредником при передаче предложения выступил Катар, где проходят внутриафганские мирные переговоры.В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. За последние месяцы они захватили значительные территории республики в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города. В частности, сейчас бои идут в крупном городе Лашкаргах провинции Гильменд. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. Позже они заявляли о взятии еще девяти центров, среди них значится и город Кундуз. Однако власти Афганистана сообщили, что им удалось вернули контроль над рядом столиц провинций, но боестолкновения на некоторых территориях еще продолжаются.По мнению некоторых западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может стать переломным моментом в развитии ситуации в Афганистане. В то же время Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом. * - запрещенная в России и ряде других стран организация
https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html
https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html
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афганистан, власть, радикальное движение "талибан"
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
15:44 12.08.2021 (обновлено: 16:07 12.08.2021)
Посредником при передаче предложения выступил Катар, где сейчас проходят внутриафганские мирные переговоры.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной при прекращении насилия, сообщает
Al Jazeera со ссылкой на источники.
По информации телеканала, посредником при передаче предложения выступил Катар, где проходят внутриафганские мирные переговоры.
В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. За последние месяцы они захватили значительные территории республики в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города. В частности, сейчас бои идут в крупном городе Лашкаргах провинции Гильменд. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. Позже они заявляли о взятии еще девяти центров, среди них значится и город Кундуз. Однако власти Афганистана сообщили, что им удалось вернули контроль над рядом столиц провинций, но боестолкновения на некоторых территориях еще продолжаются.
По мнению некоторых западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может стать переломным моментом в развитии ситуации в Афганистане. В то же время Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
* - запрещенная в России и ряде других стран организация