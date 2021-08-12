Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/kabul-predlojili-talibam-uchastie-vo-vlasti-pri-prekraschenii-nasiliya-20052560.html
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
Посредником при передаче предложения выступил Катар, где сейчас проходят внутриафганские мирные переговоры. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T15:44+0500
2021-08-12T16:07+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
власть
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/11/19721739_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6071747b0c81250f73849e0f309a9a4d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной при прекращении насилия, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.По информации телеканала, посредником при передаче предложения выступил Катар, где проходят внутриафганские мирные переговоры.В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. За последние месяцы они захватили значительные территории республики в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города. В частности, сейчас бои идут в крупном городе Лашкаргах провинции Гильменд. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. Позже они заявляли о взятии еще девяти центров, среди них значится и город Кундуз. Однако власти Афганистана сообщили, что им удалось вернули контроль над рядом столиц провинций, но боестолкновения на некоторых территориях еще продолжаются.По мнению некоторых западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может стать переломным моментом в развитии ситуации в Афганистане. В то же время Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом. * - запрещенная в России и ряде других стран организация
https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html
https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/11/19721739_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4ba9ec3b58c40862049400b9765860b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, власть, радикальное движение "талибан"

Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия

15:44 12.08.2021 (обновлено: 16:07 12.08.2021)
443
© Sputnik / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкМежафганские переговоры начались в Катаре
Межафганские переговоры начались в Катаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Юлия Троицкая
/
Перейти в фотобанк
Посредником при передаче предложения выступил Катар, где сейчас проходят внутриафганские мирные переговоры.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Афганское правительство предложило талибам участие в управлении страной при прекращении насилия, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.
По информации телеканала, посредником при передаче предложения выступил Катар, где проходят внутриафганские мирные переговоры.
Рашид Дустум - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
В мире
Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера
15:02
290
5
В Афганистане в настоящее время продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*. За последние месяцы они захватили значительные территории республики в сельских и пограничных районах, а также развернули наступление на крупные города. В частности, сейчас бои идут в крупном городе Лашкаргах провинции Гильменд. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск из страны.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций. Позже они заявляли о взятии еще девяти центров, среди них значится и город Кундуз. Однако власти Афганистана сообщили, что им удалось вернули контроль над рядом столиц провинций, но боестолкновения на некоторых территориях еще продолжаются.
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии
19 июля, 12:03
636
По мнению некоторых западных СМИ, переход Кундуза под контроль мятежников может стать переломным моментом в развитии ситуации в Афганистане. В то же время Кабул опроверг информацию о потере контроля над городом.
* - запрещенная в России и ряде других стран организация
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Документы на участие в выборах подали все партии Узбекистана — ЦИК
16:43В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
16:21На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
16:20Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
15:44Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
15:19В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
15:18КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
15:02Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера
14:54Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
14:13У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
13:44Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
13:22Узбекских школьников научат считать деньги
13:07В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны
12:23Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
12:17В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
12:02Военный тимбилдинг по-самаркандски
11:05Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
10:30В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен
ВчераНа улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
ВчераПродолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"