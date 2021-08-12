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В Минобороны Узбекистана заявили о стопроцентной вакцинации военнослужащих
В Минобороны Узбекистана заявили о стопроцентной вакцинации военнослужащих
Военнослужащие прививались в основном узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, использовались вакцины "Спутник V" и Moderna. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T20:34+0500
2021-08-12T20:35+0500
общество
министерство обороны узбекистана
вооруженные силы
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Личный состав Вооруженных сил Узбекистана вакцинирован почти полностью, сообщили в пресс-службе Минобороны. Первый компонент препарата получили 94,7% военнослужащих, второй - 91,6% и третий — 61,1%.Военнослужащих прививали в 81 пункте вакцинации и госпиталях. Кроме того, работали 8 мобильных бригад.В ВС использовали в основном узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, применялись вакцины "Спутник V" и Moderna.Напомним, по решению Спецкомиссии республики, военнослужащие входят в группу тех, кому необходимо привиться до 1 сентября.Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/vozobnovlena-vaktsinatsiya-vtorym-i-tretim-komponentami-zf-uz-vac2001-20044556.html
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министерство обороны узбекистана, вооруженные силы, вакцинация

В Минобороны Узбекистана заявили о стопроцентной вакцинации военнослужащих

20:34 12.08.2021 (обновлено: 20:35 12.08.2021)
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© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
Военнослужащие прививались в основном узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, использовались вакцины "Спутник V" и Moderna.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Личный состав Вооруженных сил Узбекистана вакцинирован почти полностью, сообщили в пресс-службе Минобороны. Первый компонент препарата получили 94,7% военнослужащих, второй - 91,6% и третий — 61,1%.
Военнослужащих прививали в 81 пункте вакцинации и госпиталях. Кроме того, работали 8 мобильных бригад.
В ВС использовали в основном узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, применялись вакцины "Спутник V" и Moderna.
В Ташкенте в супермаркетах и эко базаре стартовала вакцинация населения - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
Общество
Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
Вчера, 20:49
677
Напомним, по решению Спецкомиссии республики, военнослужащие входят в группу тех, кому необходимо привиться до 1 сентября.
Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике.
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