https://uz.sputniknews.ru/20210812/minoborony-uzbekistana-zayavili-o-stoprotsentnoy-vaktsinatsii-voennoslujaschix-20058825.html

В Минобороны Узбекистана заявили о стопроцентной вакцинации военнослужащих

В Минобороны Узбекистана заявили о стопроцентной вакцинации военнослужащих

Военнослужащие прививались в основном узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, использовались вакцины "Спутник V" и Moderna. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T20:34+0500

2021-08-12T20:34+0500

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общество

министерство обороны узбекистана

вооруженные силы

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Личный состав Вооруженных сил Узбекистана вакцинирован почти полностью, сообщили в пресс-службе Минобороны. Первый компонент препарата получили 94,7% военнослужащих, второй - 91,6% и третий — 61,1%.Военнослужащих прививали в 81 пункте вакцинации и госпиталях. Кроме того, работали 8 мобильных бригад.В ВС использовали в основном узбекско-китайский препарат ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, применялись вакцины "Спутник V" и Moderna.Напомним, по решению Спецкомиссии республики, военнослужащие входят в группу тех, кому необходимо привиться до 1 сентября.Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/vozobnovlena-vaktsinatsiya-vtorym-i-tretim-komponentami-zf-uz-vac2001-20044556.html

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министерство обороны узбекистана, вооруженные силы, вакцинация