https://uz.sputniknews.ru/20210811/vozobnovlena-vaktsinatsiya-vtorym-i-tretim-komponentami-zf-uz-vac2001-20044556.html
Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
Технические проблемы, возникшие при оповещении граждан решены досрочно - вакцинация оставшимися компонентами возобновлена. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-11T20:49+0500
2021-08-11T20:49+0500
2021-08-11T20:49+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Спустя дня дня после вынужденной приостановки полной вакцинации препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, ее решено возобновить."С сегодняшнего дня вновь налажена вакцинация населения второй и третьей дозой вакцины ZF-UZ-VAC2001", - говорится в Telegram-канале, посвященном испытаниям в Узбекистане этого препарата.Два дня назад в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявили, что в связи с техническими проблемами в течение недели в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.Проблемы объяснили увеличением объемов поставок вакцин и ростом числа желающих получить прививки. По этим причинам возникли трудности с оповещением населения о необходимости получить второй и третий компоненты.Напомним, с 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-uzbekistane-resheno-povyshat-doverie-k-vaktsinatsii-ot-covid-19948851.html
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info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от covid-19 в узбекистане
Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001
Технические проблемы, возникшие при оповещении граждан решены досрочно - вакцинация оставшимися компонентами возобновлена.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Спустя дня дня после вынужденной приостановки полной вакцинации препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, ее решено возобновить.
"С сегодняшнего дня вновь налажена вакцинация населения второй и третьей дозой вакцины ZF-UZ-VAC2001", - говорится в Telegram-канале
, посвященном испытаниям в Узбекистане этого препарата.
Два дня назад в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявили
, что в связи с техническими проблемами в течение недели в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.
Проблемы объяснили увеличением объемов поставок вакцин и ростом числа желающих получить прививки. По этим причинам возникли трудности с оповещением населения о необходимости получить второй и третий компоненты.
Напомним, с 19 июля в Узбекистане также ввели
обязательную прививку для отдельных категорий населения.