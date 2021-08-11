https://uz.sputniknews.ru/20210811/vozobnovlena-vaktsinatsiya-vtorym-i-tretim-komponentami-zf-uz-vac2001-20044556.html

Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001

Возобновлена вакцинация вторым и третьим компонентами ZF-UZ-VAC2001

Технические проблемы, возникшие при оповещении граждан решены досрочно - вакцинация оставшимися компонентами возобновлена. 11.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-11T20:49+0500

2021-08-11T20:49+0500

2021-08-11T20:49+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1b/19426796_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_504475691c9627dc243feb2de81c393a.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Спустя дня дня после вынужденной приостановки полной вакцинации препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, ее решено возобновить."С сегодняшнего дня вновь налажена вакцинация населения второй и третьей дозой вакцины ZF-UZ-VAC2001", - говорится в Telegram-канале, посвященном испытаниям в Узбекистане этого препарата.Два дня назад в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявили, что в связи с техническими проблемами в течение недели в республике нельзя будет получить вторую и третью дозы ZF-UZ-VAC 2001. Вакцинация же первым компонентом продолжается.Проблемы объяснили увеличением объемов поставок вакцин и ростом числа желающих получить прививки. По этим причинам возникли трудности с оповещением населения о необходимости получить второй и третий компоненты.Напомним, с 19 июля в Узбекистане также ввели обязательную прививку для отдельных категорий населения.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/v-uzbekistane-resheno-povyshat-doverie-k-vaktsinatsii-ot-covid-19948851.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане