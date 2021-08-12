https://uz.sputniknews.ru/20210812/uzbekistantsy-smogut-kontrolirovat-traty-na-remont-avtodorog-onlayn-20050600.html
Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
Минюст предлагает запустить онлайн-платформу, где каждый житель страны сможет проследить за ходом строительства автодорог, потраченными на это средствами и... 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T13:44+0500
2021-08-12T13:44+0500
2021-08-12T13:50+0500
общество
дороги
строительство
госбюджет
минюст узбекистана
мобильное приложение
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане запланирован запуск онлайн-платформы для контроля трат, а также самого процесса строительства и ремонта автодорог. Проект соответствующего законопроекта размещен на портале для обсуждения нормативно-правовых актов.Документ подготовлен Министерством юстиции и направлен на обеспечение финансовой прозрачности в данной сфере. В нем предлагается запустить онлайн-платформу Shaffof yo’l с мобильным приложением, где будут собраны все программы по дорожному строительству.Дороги будут отображаться на онлайн-карте, с указанием города и названия улицы. Также она будет содержать информацию о процессе работ, организации, их выполняющих, и освоенных сумах денег.Платформа станет полезной и для автомобилистов. При регистрации своего авто они в реальном времени смогут увидеть, куда поступили средства, уплаченные в дорожный фонд. Для этого на платформе будет отображаться онлайн-счетчик.Помимо этого, неравнодушные граждане смогут оставлять здесь сообщения о разбитых дорогах и экстренных ситуациях. Будет возможность прикреплять к ним фото и видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210614/vb-napravit-100-mln-na-modernizatsiyu-avtodorog-i-ulichnoe-osveschenie-v-gorodax-19230213.html
https://uz.sputniknews.ru/20210810/minyust-predlojil-razreshit-voditelyam-polzovatsya-telefonom-vo-vremya-dvijeniya-20016311.html
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дороги, строительство, госбюджет, минюст узбекистана, мобильное приложение
Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
13:44 12.08.2021 (обновлено: 13:50 12.08.2021)
Минюст предлагает запустить онлайн-платформу, где каждый житель страны сможет проследить за ходом строительства автодорог, потраченными на это средствами и сообщить об участках, нуждающихся в ремонте.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
В Узбекистане запланирован запуск онлайн-платформы для контроля трат, а также самого процесса строительства и ремонта автодорог. Проект соответствующего законопроекта размещен
на портале для обсуждения нормативно-правовых актов.
Документ подготовлен Министерством юстиции и направлен на обеспечение финансовой прозрачности в данной сфере. В нем предлагается запустить онлайн-платформу Shaffof yo’l с мобильным приложением, где будут собраны все программы по дорожному строительству.
Дороги будут отображаться на онлайн-карте, с указанием города и названия улицы. Также она будет содержать информацию о процессе работ, организации, их выполняющих, и освоенных сумах денег.
Платформа станет полезной и для автомобилистов. При регистрации своего авто они в реальном времени смогут увидеть, куда поступили средства, уплаченные в дорожный фонд. Для этого на платформе будет отображаться онлайн-счетчик.
Помимо этого, неравнодушные граждане смогут оставлять здесь сообщения о разбитых дорогах и экстренных ситуациях. Будет возможность прикреплять к ним фото и видео.