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Узбекских школьников научат считать деньги
Узбекских школьников научат считать деньги
В школах и вузах страны вводятся уроки финансовой грамотности. Сташреклассникам и студентам расскажут о базовых принципах экономики и бюджетного планирования. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T13:22+0500
2021-08-12T13:36+0500
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Узбекистанских студентов и школьников научат грамотно распоряжаться деньгами. В учебных заведениях страны планируется ввести новый предмет, сообщается в официальном Telegram-канале банка.Учащимся школ и неэкономических вузов расскажут, как планировать свой бюджет и принимать обоснованные финансовые решения. Будут также проводиться олимпиады по финансовой грамотности. Детали этого проекта обсудили представители Минфина, образовательных министерств, экономических ведомств, а также преподаватели вузов на онлайн-встнече в Центробанке 11 августа.Сотрудники Департамента повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских специалистов Центробанка представили проект и рассказали о возможных механизмах и сроках его реализации. Госчиновники и преподаватели обсудили наиболее эффективные способы внедрения нового предмета в образовательных школах и вузах для формирования фундаментальных знаний в этой сфере и наметили план реализации проекта.Идею внедрения такого предмета Минфин и Центробанк озвучивали еще летом прошлого года как часть стратегии повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения. К обучению планируют привлекать зарубежных преподавателей и специалистов.Будут поддержаны также инициативы населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности.Идею уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html
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образование, центральный банк республики узбекистан

Узбекских школьников научат считать деньги

13:22 12.08.2021 (обновлено: 13:36 12.08.2021)
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© МНОШкольники Узбекистана
Школьники Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© МНО
В школах и вузах страны вводятся уроки финансовой грамотности. Сташреклассникам и студентам расскажут о базовых принципах экономики и бюджетного планирования.
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Узбекистанских студентов и школьников научат грамотно распоряжаться деньгами. В учебных заведениях страны планируется ввести новый предмет, сообщается в официальном Telegram-канале банка.
Учащимся школ и неэкономических вузов расскажут, как планировать свой бюджет и принимать обоснованные финансовые решения. Будут также проводиться олимпиады по финансовой грамотности.
Детали этого проекта обсудили представители Минфина, образовательных министерств, экономических ведомств, а также преподаватели вузов на онлайн-встнече в Центробанке 11 августа.
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Сотрудники Департамента повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских специалистов Центробанка представили проект и рассказали о возможных механизмах и сроках его реализации. Госчиновники и преподаватели обсудили наиболее эффективные способы внедрения нового предмета в образовательных школах и вузах для формирования фундаментальных знаний в этой сфере и наметили план реализации проекта.
Идею внедрения такого предмета Минфин и Центробанк озвучивали еще летом прошлого года как часть стратегии повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения. К обучению планируют привлекать зарубежных преподавателей и специалистов.
Будут поддержаны также инициативы населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности.
Идею уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".
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