https://uz.sputniknews.ru/20210812/uzbekskix-shkolnikov-nauchat-schitat-dengi-20050206.html

Узбекских школьников научат считать деньги

Узбекских школьников научат считать деньги

В школах и вузах страны вводятся уроки финансовой грамотности. Сташреклассникам и студентам расскажут о базовых принципах экономики и бюджетного планирования. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T13:22+0500

2021-08-12T13:22+0500

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общество

образование

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. Узбекистанских студентов и школьников научат грамотно распоряжаться деньгами. В учебных заведениях страны планируется ввести новый предмет, сообщается в официальном Telegram-канале банка.Учащимся школ и неэкономических вузов расскажут, как планировать свой бюджет и принимать обоснованные финансовые решения. Будут также проводиться олимпиады по финансовой грамотности. Детали этого проекта обсудили представители Минфина, образовательных министерств, экономических ведомств, а также преподаватели вузов на онлайн-встнече в Центробанке 11 августа.Сотрудники Департамента повышения финансовой грамотности и переподготовки банковских специалистов Центробанка представили проект и рассказали о возможных механизмах и сроках его реализации. Госчиновники и преподаватели обсудили наиболее эффективные способы внедрения нового предмета в образовательных школах и вузах для формирования фундаментальных знаний в этой сфере и наметили план реализации проекта.Идею внедрения такого предмета Минфин и Центробанк озвучивали еще летом прошлого года как часть стратегии повышения финансовой и инвестиционной грамотности населения. К обучению планируют привлекать зарубежных преподавателей и специалистов.Будут поддержаны также инициативы населения и предпринимателей по повышению финансовой грамотности.Идею уже поддержал президент Шавкат Мирзиёев, подписав документ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы регулирования рынка капитала".

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образование, центральный банк республики узбекистан