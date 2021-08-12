https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-kakom-sostoyanii-glavnyy-muftiy-uzbekistana----otvet-upravleniya-musulman-20054791.html
В каком состоянии главный муфтий Узбекистана — ответ Управления мусульман
В каком состоянии главный муфтий Узбекистана — ответ Управления мусульман
Состояние здоровья муфтия стабильное, но пока говорить о выписке из больницы еще рано. Религиозный деятель нуждается в профессиональном медицинском уходе. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T17:45+0500
2021-08-12T17:45+0500
2021-08-12T18:07+0500
общество
болезнь
муфтий
управление мусульман узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов продолжает лечение в московской клинике. Состояние его здоровья пока не позволяет вернуться к выполнению профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики.Известно, что глава ведомства уже больше месяца лечится от пневмонии и пытается побороть сосудистое заболевание, обострившееся на этом фоне. Состояние его здоровья стабильное, но пока говорить о выписке из больницы еще рано. Религиозный деятель нуждается в проведении медицинских процедур под наблюдением опытных докторов.Месяц назад в ответ на распространившиеся слухи об серьезном ухудшении здоровья муфтия Усманхана Алимова в Управлении мусульман Узбекистана заявили, что данная информация не соответствует действительности. Однако спустя всего пять дней в ведомстве признали, что у Алимова действительно проблемы с легкими и сосудами. Медицинскую помощь ему оказывают в московской клинике.
https://uz.sputniknews.ru/20200106/Muftiy-Uzbekistana-Usmonkhon-Alimov-udostoen-vysokogo-ordena-13169338.html
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болезнь, муфтий, управление мусульман узбекистана
В каком состоянии главный муфтий Узбекистана — ответ Управления мусульман
17:45 12.08.2021 (обновлено: 18:07 12.08.2021)
Состояние здоровья муфтия стабильное, но пока говорить о выписке из больницы еще рано. Религиозный деятель нуждается в профессиональном медицинском уходе.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Главный муфтий Узбекистана Усмонхон Алимов продолжает лечение в московской клинике. Состояние его здоровья пока не позволяет вернуться к выполнению профессиональных обязанностей. Об этом сообщили
в пресс-службе Управления мусульман республики.
Известно, что глава ведомства уже больше месяца лечится от пневмонии и пытается побороть сосудистое заболевание, обострившееся на этом фоне. Состояние его здоровья стабильное, но пока говорить о выписке из больницы еще рано. Религиозный деятель нуждается в проведении медицинских процедур под наблюдением опытных докторов.
Месяц назад в ответ на распространившиеся слухи об серьезном ухудшении здоровья муфтия Усманхана Алимова в Управлении мусульман Узбекистана заявили
, что данная информация не соответствует действительности.
Однако спустя всего пять дней в ведомстве признали
, что у Алимова действительно проблемы с легкими и сосудами. Медицинскую помощь ему оказывают в московской клинике.