https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-tashkente-pytalis-prodat-186-doz-besplatnoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-20048313.html

В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса

В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса

Подозреваемые выкрали препарат в одной из столичных поликлиник и пытались продать его в мессенджере Telegram. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-12T12:17+0500

2021-08-12T12:17+0500

2021-08-12T12:27+0500

происшествия

задержание

кража

мвд

вакцина

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В столице Узбекистане пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от коронавируса, украденной из поликлиники Ташкента, сообщают в Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.Инцидент произошел еще в начале июля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, на торговцев вакциной, выдающейся в стране бесплатно, пожаловался местный житель, увидевший объявление о ее продажи в мессенджере Telegram.В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что женщина получила данные препараты от старшей медсестры одной из семейных поликлиник Яккасарайского района Ташкента.По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яккасарайского района в отношении обеих гражданок возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 186-3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества").Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.

https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-tashkent-dostavlena-esche-odna-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny--19971431.html

https://uz.sputniknews.ru/20210805/sovsem-drugoy-printsip-vrach-pochemu-kitayskuyu-vaktsinu-delayut-tri-raza-19961294.html

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задержание, кража, мвд, вакцина