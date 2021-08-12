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В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
Подозреваемые выкрали препарат в одной из столичных поликлиник и пытались продать его в мессенджере Telegram. 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T12:17+0500
2021-08-12T12:27+0500
происшествия
задержание
кража
мвд
вакцина
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В столице Узбекистане пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от коронавируса, украденной из поликлиники Ташкента, сообщают в Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.Инцидент произошел еще в начале июля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, на торговцев вакциной, выдающейся в стране бесплатно, пожаловался местный житель, увидевший объявление о ее продажи в мессенджере Telegram.В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что женщина получила данные препараты от старшей медсестры одной из семейных поликлиник Яккасарайского района Ташкента.По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яккасарайского района в отношении обеих гражданок возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 186-3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества").Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-tashkent-dostavlena-esche-odna-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny--19971431.html
https://uz.sputniknews.ru/20210805/sovsem-drugoy-printsip-vrach-pochemu-kitayskuyu-vaktsinu-delayut-tri-raza-19961294.html
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задержание, кража, мвд, вакцина

В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса

12:17 12.08.2021 (обновлено: 12:27 12.08.2021)
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Подозреваемые выкрали препарат в одной из столичных поликлиник и пытались продать его в мессенджере Telegram.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В столице Узбекистане пресечена попытка продажи узбекско-китайской вакцины от коронавируса, украденной из поликлиники Ташкента, сообщают в Управление по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.
Инцидент произошел еще в начале июля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, на торговцев вакциной, выдающейся в стране бесплатно, пожаловался местный житель, увидевший объявление о ее продажи в мессенджере Telegram.

"По данному факту 8 июля текущего года сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД Республики Узбекистан напротив кафе "Гурман", расположенного по улице Лутфи Учтепинского района столицы, было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого с поличным при получении 1 400 долларов США от условленной суммы была задержана гражданка А. З., договорившаяся с М. Я. о продаже 186 доз вакцины Covid-19. Yangi koronavirus recombinant vaksinasi (CHO hujayrasi) ZF-UZ VAC2001 за 27 750 000 сумов (150 тысяч сумов каждая)", — говорится в сообщении.

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В ходе проведенной доследственной проверки было установлено, что женщина получила данные препараты от старшей медсестры одной из семейных поликлиник Яккасарайского района Ташкента.
По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Яккасарайского района в отношении обеих гражданок возбуждено уголовное дело по пункту "б" части второй статьи 186-3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества").
Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от ста до трехсот базовых расчетных величин или исправительных работ до трех лет или ограничения свободы от двух до пяти лет либо лишения свободы до пяти лет.
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