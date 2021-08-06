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В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины
В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины
По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T10:46+0500
2021-08-06T10:54+0500
общество
вакцинация
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная партия в один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз.Отмечается, что в настоящий момент в страну доставлено 370 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", 710 тысяч доз европейской AstraZeneca, 9,5 млн доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC-2001 и 3 млн 60 доз американской Moderna.Помимо этого, в ближайшие дни в Узбекистан планируется завезти еще 90 тыс. доз второго компонента российского препарата от коронавируса.Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявлял, что в ближайшее время в республике планируется приступить к выпуску "Спутник V". Таким образом, Узбекистан станет уже третьей страной на просторах СНГ, где будет налажено производство российской вакцины.
https://uz.sputniknews.ru/20210805/sovsem-drugoy-printsip-vrach-pochemu-kitayskuyu-vaktsinu-delayut-tri-raza-19961294.html
https://uz.sputniknews.ru/20210803/v-uzbekistane-budut-otstranyat-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsiny---zakon-19927449.html
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вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцина astrazeneca, вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины

10:46 06.08.2021 (обновлено: 10:54 06.08.2021)
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© Министерство здравоохранения УзбекистанаОдин млн доз узбекско-китайской вакцины
Один млн доз узбекско-китайской вакцины - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная партия в один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз.
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Отмечается, что в настоящий момент в страну доставлено 370 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", 710 тысяч доз европейской AstraZeneca, 9,5 млн доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC-2001 и 3 млн 60 доз американской Moderna.
Помимо этого, в ближайшие дни в Узбекистан планируется завезти еще 90 тыс. доз второго компонента российского препарата от коронавируса.
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Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявлял, что в ближайшее время в республике планируется приступить к выпуску "Спутник V". Таким образом, Узбекистан станет уже третьей страной на просторах СНГ, где будет налажено производство российской вакцины.
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