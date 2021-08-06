https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-tashkent-dostavlena-esche-odna-partiya-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny--19971431.html

В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины

В Ташкент доставлена еще одна партия узбекско-китайской вакцины

По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз. 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T10:46+0500

2021-08-06T10:46+0500

2021-08-06T10:54+0500

общество

вакцинация

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина "спутник v"

вакцина astrazeneca

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. В Узбекистан прибыла очередная партия в один миллион доз узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, общий запас препаратов для вакцинации против коронавируса в республике достиг 13 580 060 доз.Отмечается, что в настоящий момент в страну доставлено 370 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", 710 тысяч доз европейской AstraZeneca, 9,5 млн доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC-2001 и 3 млн 60 доз американской Moderna.Помимо этого, в ближайшие дни в Узбекистан планируется завезти еще 90 тыс. доз второго компонента российского препарата от коронавируса.Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявлял, что в ближайшее время в республике планируется приступить к выпуску "Спутник V". Таким образом, Узбекистан станет уже третьей страной на просторах СНГ, где будет налажено производство российской вакцины.

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вакцинация, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", вакцина astrazeneca, вакцинация от covid-19 в узбекистане