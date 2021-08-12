Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210812/voennyy-timbilding-po-samarkandski-20047960.html
Военный тимбилдинг по-самаркандски
Военный тимбилдинг по-самаркандски
В Самаркандском гарнизоне прошли учения в честь Дня нравственного воспитания 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T12:02+0500
2021-08-12T12:02+0500
общество
узбекистан
самаркандская область
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/614/45/6144503_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_796892d9d4ce3c2adf1da89b710980d0.jpg
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. На полигоне "Сазаган" Центрального военного округа прошли командные учения, сообщает официальный правительственный портал Узбекистана.Тренировка посвящена Дню нравственного воспитания. Перед началом практической части участникам рассказали о целях нравственно-психологической подготовки, этапах испытания, критериях оценки, современных способах психологической атаки, индивидуальных и коллективных действиях во время боя.В ходе учений военнослужащим пришлось преодолеть специальный коридор с различными естественными и искусственными препятствиями и неожиданными ситуациями, проявляя взаимовыручку, ловкость и изобретательность.Цель тренировки – развитие командного духа и взаимопомощи, навыков принятия быстрых решений в нестандартных ситуациях, преодоления страха перед опасностью, способности проявлять инициативу и независимое мышление.На днях узбекские военные принимали участие в совместных узбекско-российских учениях на полигонах "Термез" в Узбекистане и "Харб-Майдан" в Таджикистане. Учения проводились в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/kak-proshli-sovmestnye-voennye-ucheniya-uzbekistana-i-rossii-v-termeze---foto-19993194.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html
узбекистан
самаркандская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/614/45/6144503_91:0:842:563_1920x0_80_0_0_67246bb5870329af41d96d401c557a05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, самаркандская область, военные учения

Военный тимбилдинг по-самаркандски

12:02 12.08.2021
245
© Пресс-служба президента РУзУзбекские военные во время учений
Узбекские военные во время учений - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
© Пресс-служба президента РУз
В Самаркандском гарнизоне прошли учения в честь Дня нравственного воспитания
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. На полигоне "Сазаган" Центрального военного округа прошли командные учения, сообщает официальный правительственный портал Узбекистана.
Тренировка посвящена Дню нравственного воспитания. Перед началом практической части участникам рассказали о целях нравственно-психологической подготовки, этапах испытания, критериях оценки, современных способах психологической атаки, индивидуальных и коллективных действиях во время боя.
В ходе учений военнослужащим пришлось преодолеть специальный коридор с различными естественными и искусственными препятствиями и неожиданными ситуациями, проявляя взаимовыручку, ловкость и изобретательность.
Военные учения Узбекистан-Россия - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.08.2021
Фото
Как прошли совместные военные учения Узбекистана и России в Термезе - фото
8 августа, 14:25
2423
Цель тренировки – развитие командного духа и взаимопомощи, навыков принятия быстрых решений в нестандартных ситуациях, преодоления страха перед опасностью, способности проявлять инициативу и независимое мышление.
На днях узбекские военные принимали участие в совместных узбекско-российских учениях на полигонах "Термез" в Узбекистане и "Харб-Майдан" в Таджикистане. Учения проводились в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.
Военные учения - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Инфографика
Сила в единстве: масштабные учения в ЦА
6 августа, 19:49
341
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:51Документы на участие в выборах подали все партии Узбекистана — ЦИК
16:43В Ташкенте продавец арбузов оскорбил правоохранителей и получил пять суток — видео
16:21На три ступени вверх: Узбекистан улучшил положение в рейтинге ФИФА
16:20Ученые выяснили, какая вакцина более эффективна при дельта-штамме
15:44Кабул предложили талибам участие во власти при прекращении насилия
15:19В Узбекистане увеличат размеры детских пособий
15:18КНР и Узбекистан готовы запустить совместное производство вакцин от COVID
15:02Дустум: на этот раз талибам не удастся сбежать с севера
14:54Журналисты России и Узбекистана обсудят перспективы развития СМИ
14:13У бизнеса появился новый инструмент бесконтактных расчетов
13:44Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
13:22Узбекских школьников научат считать деньги
13:07В Узбекистане ищут родственников солдата, пропавшего без вести во время войны
12:23Житель Ташкента победил в проекте по стимулированию пеших прогулок
12:17В Ташкенте пытались продать 186 доз бесплатной вакцины от коронавируса
12:02Военный тимбилдинг по-самаркандски
11:05Водитель сгорел в автоаварии в Джизакской области
10:30В Узбекистане официально учрежден Детский омбудсмен
ВчераНа улицах Ташкента будут круглосуточно работать торгово-развлекательные заведения
ВчераПродолжая дело отцов: сыновья-футболисты игроков "Пахтакора-79"