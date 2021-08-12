https://uz.sputniknews.ru/20210812/voennyy-timbilding-po-samarkandski-20047960.html
Военный тимбилдинг по-самаркандски
Военный тимбилдинг по-самаркандски
В Самаркандском гарнизоне прошли учения в честь Дня нравственного воспитания 12.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-12T12:02+0500
2021-08-12T12:02+0500
2021-08-12T12:02+0500
общество
узбекистан
самаркандская область
военные учения
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ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik. На полигоне "Сазаган" Центрального военного округа прошли командные учения, сообщает официальный правительственный портал Узбекистана.Тренировка посвящена Дню нравственного воспитания. Перед началом практической части участникам рассказали о целях нравственно-психологической подготовки, этапах испытания, критериях оценки, современных способах психологической атаки, индивидуальных и коллективных действиях во время боя.В ходе учений военнослужащим пришлось преодолеть специальный коридор с различными естественными и искусственными препятствиями и неожиданными ситуациями, проявляя взаимовыручку, ловкость и изобретательность.Цель тренировки – развитие командного духа и взаимопомощи, навыков принятия быстрых решений в нестандартных ситуациях, преодоления страха перед опасностью, способности проявлять инициативу и независимое мышление.На днях узбекские военные принимали участие в совместных узбекско-российских учениях на полигонах "Термез" в Узбекистане и "Харб-Майдан" в Таджикистане. Учения проводились в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210808/kak-proshli-sovmestnye-voennye-ucheniya-uzbekistana-i-rossii-v-termeze---foto-19993194.html
https://uz.sputniknews.ru/20210806/sila-v-edinstve-masshtabnye-ucheniya-v-tsa-19981330.html
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узбекистан, самаркандская область, военные учения
Военный тимбилдинг по-самаркандски
В Самаркандском гарнизоне прошли учения в честь Дня нравственного воспитания
ТАШКЕНТ, 12 авг – Sputnik.
На полигоне "Сазаган" Центрального военного округа прошли командные учения, сообщает официальный правительственный портал
Узбекистана.
Тренировка посвящена Дню нравственного воспитания. Перед началом практической части участникам рассказали о целях нравственно-психологической подготовки, этапах испытания, критериях оценки, современных способах психологической атаки, индивидуальных и коллективных действиях во время боя.
В ходе учений военнослужащим пришлось преодолеть специальный коридор с различными естественными и искусственными препятствиями и неожиданными ситуациями, проявляя взаимовыручку, ловкость и изобретательность.
Цель тренировки – развитие командного духа и взаимопомощи, навыков принятия быстрых решений в нестандартных ситуациях, преодоления страха перед опасностью, способности проявлять инициативу и независимое мышление.
На днях узбекские военные принимали участие в совместных узбекско-российских учениях на полигонах "Термез" в Узбекистане и "Харб-Майдан" в Таджикистане. Учения проводились в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане.