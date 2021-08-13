https://uz.sputniknews.ru/20210813/pod-tashkentom-pytalis-nezakonno-prodat-zemlyu-za-pyat-mln-dollarov-20064441.html
Под Ташкентом пытались незаконно продать землю за пять млн долларов
Под Ташкентом пытались незаконно продать землю за пять млн долларов
Данная территория решением районного хокима передана предприятию в аренду на 30 лет в мае 2016 года с целью создания на ней сада. Однако бизнесмены решили... 13.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-13T14:10+0500
2021-08-13T14:10+0500
2021-08-13T14:14+0500
происшествия
ташкентская область
мошенничество
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ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik. Правоохранители задержали двух предпринимателей, которые пытались продать землю в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщают в Управлении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.По данным ведомства, правоохранителям стало известно о незаконной сделке 6 августа благодаря заявлению местного жителя. В нем он указал, что два бизнесмена, представившиеся учредителями ООО "Даврон омад сервис", пытаются продать 16 гектаров земли в сельском сходе граждан "Бостанлык" за пять миллионов долларов.Мужчина пояснил: данная территория решением районного хокима передана предприятию в аренду на 30 лет в мае 2016 года с целью создания на ней сада. Однако учредители решили продать ее и попросили у заявителя аванс в размере двухсот тысяч долларов.В результате в одном из столичных ресторанов мужчин задержали с вещественными доказательствами при получении двухсот тысяч долларов. В тот же день правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по пункту "а" части четвертой статьи 168 и пункту "а" части третьей статей 28/211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210610/za-dva-goda-xokimy-ukrali-u-gosudarstva-120-tysyach-ga-zemli-19180265.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/moshenniki-i-korruptsionery-sgb-raskryla-sxemy-nezakonnoy-prodaji-zemli-18538615.html
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ташкентская область, мошенничество
Под Ташкентом пытались незаконно продать землю за пять млн долларов
14:10 13.08.2021 (обновлено: 14:14 13.08.2021)
Данная территория решением районного хокима передана предприятию в аренду на 30 лет в мае 2016 года с целью создания на ней сада. Однако бизнесмены решили продать ее.
ТАШКЕНТ, 13 авг – Sputnik.
Правоохранители задержали двух предпринимателей, которые пытались продать землю в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщают
в Управлении по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУУР МВД.
По данным ведомства, правоохранителям стало известно о незаконной сделке 6 августа благодаря заявлению местного жителя. В нем он указал, что два бизнесмена, представившиеся учредителями ООО "Даврон омад сервис", пытаются продать 16 гектаров земли в сельском сходе граждан "Бостанлык" за пять миллионов долларов.
Мужчина пояснил: данная территория решением районного хокима передана предприятию в аренду на 30 лет в мае 2016 года с целью создания на ней сада. Однако учредители решили продать ее и попросили у заявителя аванс в размере двухсот тысяч долларов.
"В этот же день на основании данного заявления было проведено совместное оперативное мероприятие сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УУР ГУВД Ташкентской области, Управления СГБ Ташкентской области, а также Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре", — говорится в сообщении.
В результате в одном из столичных ресторанов мужчин задержали с вещественными доказательствами при получении двухсот тысяч долларов. В тот же день правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанных по пункту "а" части четвертой статьи 168 и пункту "а" части третьей статей 28/211 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ведется расследование.