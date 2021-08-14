https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html

Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?

Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?

Движение "Талибан"* (признано в РФ террористической) взяло под контроль около половины афганских провинций, в том числе крупнейшие после столицы города. Мирные... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T14:39+0500

2021-08-14T14:39+0500

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афганистан

кабул

видео

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Несмотря на постоянные переговоры с официальными властями ИРА ситуация в отдельных провинциях страны продолжает осложняться. Талибы уже захватили почти половину регионов, в том числе Кандагар и Герат. Местные жители спасаются в палаточных лагерях, организованных для беженцев."Я успела взять только один комплект одежды и поспешила бежать. Они пришли в полночь и сразу же установили свои порядки", — рассказывает женщина, вынужденно оставившая свой дом после прихода талибов.Премьер-министр Афганистана на днях заявил, что официальные власти готовы обсуждать коалиционный формат управления страной с участием "Талибана"*. Представители радикального движения такой позиции не разделяют и намерены установить в стране исламское правительство. Официальный Кабул на такие условия не готов.Что происходит в ИРА в последние дни и к каким последствиям это может привести, смотрите в сюжете Sputnik. * — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/provintsiya-za-provintsiey-kak-taliby-zaxvatyvayut-vlast-v-afganistane-20075926.html

https://uz.sputniknews.ru/20210711/jivuschie-u-granitsy-s-afganistanom-uzbekistantsy-dlya-nas-eto-uje-privychno-kak-polet-muxi-19634264.html

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