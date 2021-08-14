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Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?
Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?
Движение "Талибан"* (признано в РФ террористической) взяло под контроль около половины афганских провинций, в том числе крупнейшие после столицы города. Мирные... 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T14:39+0500
2021-08-14T14:41+0500
афганистан
кабул
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Несмотря на постоянные переговоры с официальными властями ИРА ситуация в отдельных провинциях страны продолжает осложняться. Талибы уже захватили почти половину регионов, в том числе Кандагар и Герат. Местные жители спасаются в палаточных лагерях, организованных для беженцев."Я успела взять только один комплект одежды и поспешила бежать. Они пришли в полночь и сразу же установили свои порядки", — рассказывает женщина, вынужденно оставившая свой дом после прихода талибов.Премьер-министр Афганистана на днях заявил, что официальные власти готовы обсуждать коалиционный формат управления страной с участием "Талибана"*. Представители радикального движения такой позиции не разделяют и намерены установить в стране исламское правительство. Официальный Кабул на такие условия не готов.Что происходит в ИРА в последние дни и к каким последствиям это может привести, смотрите в сюжете Sputnik. * — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/provintsiya-za-provintsiey-kak-taliby-zaxvatyvayut-vlast-v-afganistane-20075926.html
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афганистан, кабул

Талибы уже в Герате и Кандагаре — чем ответит Кабул?

14:39 14.08.2021 (обновлено: 14:41 14.08.2021)
1193
© Sputnik
Движение "Талибан"* (признано в РФ террористической) взяло под контроль около половины афганских провинций, в том числе крупнейшие после столицы города. Мирные переговоры результатов не дают.
Несмотря на постоянные переговоры с официальными властями ИРА ситуация в отдельных провинциях страны продолжает осложняться. Талибы уже захватили почти половину регионов, в том числе Кандагар и Герат. Местные жители спасаются в палаточных лагерях, организованных для беженцев.
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"Я успела взять только один комплект одежды и поспешила бежать. Они пришли в полночь и сразу же установили свои порядки", — рассказывает женщина, вынужденно оставившая свой дом после прихода талибов.
Премьер-министр Афганистана на днях заявил, что официальные власти готовы обсуждать коалиционный формат управления страной с участием "Талибана"*. Представители радикального движения такой позиции не разделяют и намерены установить в стране исламское правительство. Официальный Кабул на такие условия не готов.
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Что происходит в ИРА в последние дни и к каким последствиям это может привести, смотрите в сюжете Sputnik.
* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран.
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