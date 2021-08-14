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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/vajno-chtoby-proisxodyaschee-v-afganistane-ne-perebrosilos-v-tsa--lavrov-20075039.html
Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров
Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо возобновить переговорный процесс в Афганистане с участием Ирана, Индии и других стран. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T12:35+0500
2021-08-14T12:35+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей лавров
узбекистан
сша
афганистан
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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Новое присутствие США в Центральной Азии вне территории Афганистана сделает союзников России заложниками американской политики, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 августа.Отвечая на вопросы СМИ по итогам визита в Ростовскую область, министр подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса между сторонами конфликта с участием всех сил влияния как внутри страны, так и за ее пределами.По мнению министра, в данном случае международные посредники могли бы сыграть большую роль, поэтому было бы целесообразным, если бы к переговорному процессу помимо расширенной "тройки" - России, США, Китая и Пакистана, подключились также Иран и Индия.Однако, созыв Совета безопасности ООН будет целесообразным лишь в том случае, если страны не будут пытаться переиграть друг друга, а предложат конкретное решение, которое поможет начать деловые переговоры по урегулированию внутриафганского конфликта, заявил Лавров.Между тем, главным для России остается вопрос безопасности в сопредельных с Афганистаном государствах."Наша ключевая озабоченность – чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в Центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - подчеркнул дипломат.Лавров резко отрицательно высказался по поводу попыток Америки договориться о размещении своих военных сил на территории Узбекистана или других центральноазиатских стран.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась в результате вывода американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* к настоящему моменту захватило значительные территории, в том числе несколько крупных городов. В связи с эскалацией конфликта, в сопредельных центральноазиатских странах прошел ряд военных учений.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/afganskie-vlasti-prizvali-provesti-chrezvychaynoe-zasedanie-sb-oon-po-krizisu-v-respublike-20059099.html
https://uz.sputniknews.ru/20210810/na-granitse-s-afganistanom-zaversheny-ucheniya-voennyx-rossii-uzbekistana-i-tadjikistana--20017344.html
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сергей лавров, узбекистан, сша, афганистан

Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров

12:35 14.08.2021
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© МИД РФСергей Лавров
Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо возобновить переговорный процесс в Афганистане с участием Ирана, Индии и других стран.
ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Новое присутствие США в Центральной Азии вне территории Афганистана сделает союзников России заложниками американской политики, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 августа.
Отвечая на вопросы СМИ по итогам визита в Ростовскую область, министр подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса между сторонами конфликта с участием всех сил влияния как внутри страны, так и за ее пределами.
"Мы за то, чтобы афганское урегулирование состоялось с участием всех политических, этнических, конфессиональных сил этой страны… Разговариваем со всеми мало-мальски значимыми силами в Афганистане: с правительством, талибами, представителями узбеков, таджиков, хазарейцев. Видим, как не просто в афганском обществе сформировать консенсус", - заявил Лавров.
По мнению министра, в данном случае международные посредники могли бы сыграть большую роль, поэтому было бы целесообразным, если бы к переговорному процессу помимо расширенной "тройки" - России, США, Китая и Пакистана, подключились также Иран и Индия.
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Однако, созыв Совета безопасности ООН будет целесообразным лишь в том случае, если страны не будут пытаться переиграть друг друга, а предложат конкретное решение, которое поможет начать деловые переговоры по урегулированию внутриафганского конфликта, заявил Лавров.
Между тем, главным для России остается вопрос безопасности в сопредельных с Афганистаном государствах.
"Наша ключевая озабоченность – чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в Центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - подчеркнул дипломат.
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Лавров резко отрицательно высказался по поводу попыток Америки договориться о размещении своих военных сил на территории Узбекистана или других центральноазиатских стран.
"Наша позиция совпадает с позицией Казахстана, Таджикистана, Узбекистана: никому это не нужно. Пытаться создавать свое новое присутствие с очевидной целью применять силу через границу по территории Афганистана, [это] делает наших союзников заложниками американской политики, которые в этом регионе и в других частях мира, к сожалению, позитивных результатов не показали", - заявил он.
Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась в результате вывода американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* к настоящему моменту захватило значительные территории, в том числе несколько крупных городов. В связи с эскалацией конфликта, в сопредельных центральноазиатских странах прошел ряд военных учений.
* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.
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