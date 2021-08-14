https://uz.sputniknews.ru/20210814/vajno-chtoby-proisxodyaschee-v-afganistane-ne-perebrosilos-v-tsa--lavrov-20075039.html

Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров

Важно, чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в ЦА – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо возобновить переговорный процесс в Афганистане с участием Ирана, Индии и других стран. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T12:35+0500

2021-08-14T12:35+0500

2021-08-14T12:35+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сергей лавров

узбекистан

сша

афганистан

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ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. Новое присутствие США в Центральной Азии вне территории Афганистана сделает союзников России заложниками американской политики, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 августа.Отвечая на вопросы СМИ по итогам визита в Ростовскую область, министр подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса между сторонами конфликта с участием всех сил влияния как внутри страны, так и за ее пределами.По мнению министра, в данном случае международные посредники могли бы сыграть большую роль, поэтому было бы целесообразным, если бы к переговорному процессу помимо расширенной "тройки" - России, США, Китая и Пакистана, подключились также Иран и Индия.Однако, созыв Совета безопасности ООН будет целесообразным лишь в том случае, если страны не будут пытаться переиграть друг друга, а предложат конкретное решение, которое поможет начать деловые переговоры по урегулированию внутриафганского конфликта, заявил Лавров.Между тем, главным для России остается вопрос безопасности в сопредельных с Афганистаном государствах."Наша ключевая озабоченность – чтобы происходящее в Афганистане не перебросилось в Центральную Азию, на территорию наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)", - подчеркнул дипломат.Лавров резко отрицательно высказался по поводу попыток Америки договориться о размещении своих военных сил на территории Узбекистана или других центральноазиатских стран.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась в результате вывода американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* к настоящему моменту захватило значительные территории, в том числе несколько крупных городов. В связи с эскалацией конфликта, в сопредельных центральноазиатских странах прошел ряд военных учений.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/afganskie-vlasti-prizvali-provesti-chrezvychaynoe-zasedanie-sb-oon-po-krizisu-v-respublike-20059099.html

https://uz.sputniknews.ru/20210810/na-granitse-s-afganistanom-zaversheny-ucheniya-voennyx-rossii-uzbekistana-i-tadjikistana--20017344.html

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сергей лавров, узбекистан, сша, афганистан