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Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
Нынешний гол стал вторым для Шомуродова в составе римского клуба и первым - на домашнем стадионе. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T15:05+0500
2021-08-15T15:45+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. "Рома" обыграл на своем поле марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 5:0. Героями матча стали Элдор Шомуродов, Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль. Узбекистанец открыл счет игры. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский клуб.Это второй гол подряд для узбекистанского игрока. Неделю назад форвард отметился точным ударом в ворота испанского "Бетис", однако несмотря на это римскому клубу не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 2:5.Вчерашний поединок был последним товарищеским для "Ромы" перед стартом чемпионата Италии. Первый матч национального первенства "Рома" сыграет 21 августа против команды из Флоренции — двукратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html
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футбол, элдор шомуродов

Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"

15:05 15.08.2021 (обновлено: 15:45 15.08.2021)
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© AFP 2018 / ANDREAS SOLAROЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© AFP 2018 / ANDREAS SOLARO
Нынешний гол стал вторым для Шомуродова в составе римского клуба и первым - на домашнем стадионе.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. "Рома" обыграл на своем поле марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 5:0. Героями матча стали Элдор Шомуродов, Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль. Узбекистанец открыл счет игры. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский клуб.
Это второй гол подряд для узбекистанского игрока. Неделю назад форвард отметился точным ударом в ворота испанского "Бетис", однако несмотря на это римскому клубу не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 2:5.
Вчерашний поединок был последним товарищеским для "Ромы" перед стартом чемпионата Италии. Первый матч национального первенства "Рома" сыграет 21 августа против команды из Флоренции — двукратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии.
Шомуродов в Роме - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.08.2021
Спорт
Элдор Шомуродов официально стал игроком ФК "Рома"
3 августа, 09:33
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