https://uz.sputniknews.ru/20210815/shomurodov-zabil-ocherednoy-gol-v-sostave-romy-20084568.html
Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
Нынешний гол стал вторым для Шомуродова в составе римского клуба и первым - на домашнем стадионе. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T15:05+0500
2021-08-15T15:05+0500
2021-08-15T15:45+0500
спорт
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элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. "Рома" обыграл на своем поле марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 5:0. Героями матча стали Элдор Шомуродов, Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль. Узбекистанец открыл счет игры. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский клуб.Это второй гол подряд для узбекистанского игрока. Неделю назад форвард отметился точным ударом в ворота испанского "Бетис", однако несмотря на это римскому клубу не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 2:5.Вчерашний поединок был последним товарищеским для "Ромы" перед стартом чемпионата Италии. Первый матч национального первенства "Рома" сыграет 21 августа против команды из Флоренции — двукратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html
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футбол, элдор шомуродов
Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"
15:05 15.08.2021 (обновлено: 15:45 15.08.2021)
Нынешний гол стал вторым для Шомуродова в составе римского клуба и первым - на домашнем стадионе.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. "Рома" обыграл на своем поле марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 5:0. Героями матча стали Элдор Шомуродов, Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль. Узбекистанец открыл счет игры. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский клуб.
Это второй гол подряд для узбекистанского игрока. Неделю назад форвард отметился
точным ударом в ворота испанского "Бетис", однако несмотря на это римскому клубу не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 2:5.
Вчерашний поединок был последним товарищеским для "Ромы" перед стартом чемпионата Италии. Первый матч национального первенства "Рома" сыграет 21 августа против команды из Флоренции — двукратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии.