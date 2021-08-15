https://uz.sputniknews.ru/20210815/shomurodov-zabil-ocherednoy-gol-v-sostave-romy-20084568.html

Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"

Шомуродов забил очередной гол в составе "Ромы"

Нынешний гол стал вторым для Шомуродова в составе римского клуба и первым - на домашнем стадионе. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. "Рома" обыграл на своем поле марокканский клуб "Раджа Касабланка" со счетом 5:0. Героями матча стали Элдор Шомуродов, Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль. Узбекистанец открыл счет игры. Об этом в своем Twitter сообщил итальянский клуб.Это второй гол подряд для узбекистанского игрока. Неделю назад форвард отметился точным ударом в ворота испанского "Бетис", однако несмотря на это римскому клубу не удалось одержать победу. Игра завершилась со счетом 2:5.Вчерашний поединок был последним товарищеским для "Ромы" перед стартом чемпионата Италии. Первый матч национального первенства "Рома" сыграет 21 августа против команды из Флоренции — двукратного чемпиона страны и шестикратного обладателя Кубка Италии.

https://uz.sputniknews.ru/20210803/eldor-shomurodov-ofitsialno-stal-igrokom-fk-roma-19924302.html

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футбол, элдор шомуродов