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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html
Сотрудники дипведомств Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе продолжают работу
Сотрудники дипведомств Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе продолжают работу
Действующая обстановка в этих городах пока не требует немедленной эвакуации сотрудников этих ведомств. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T13:07+0500
2021-08-15T13:11+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид узбекистана
нарушение границы
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Посольство Узбекистана в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе продолжают функционировать. Действующая обстановка в этих городах пока не требует немедленной эвакуации сотрудников этих ведомств. Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан по телефону подтвердил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.При этом, как сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на местные СМИ, афганские чиновники и солдаты стремительно освобождают правительственные здания в Кабуле. Раздаются звуки выстрелов, предположительно талибы* продвигаются в центр столицы.Накануне стало известно, что 84 военнослужащих Афганистана, среди которых были раненые, незаконно проникли в Узбекистан, но были задержаны пограничниками, не оказав при этом сопротивления. Все произошло после того, как боевики захватили Мазари-Шариф, который находится на границе двух государств. Ранее сообщалось, что талибы* захватили второй и третий по величине города Афганистана - Кандагар и Герат.Наш корреспондент находится на связи с представителем МИД Узбекистана и продолжает следить за обстановкой на границе.
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мид узбекистана, нарушение границы

Сотрудники дипведомств Узбекистана в Кабуле и Мазари-Шарифе продолжают работу

13:07 15.08.2021 (обновлено: 13:11 15.08.2021)
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© Sputnik / В. Киселев / Перейти в фотобанкВид с вертолета города Мазари-Шариф(Афганистан)
Вид с вертолета города Мазари-Шариф(Афганистан) - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.08.2021
© Sputnik / В. Киселев
/
Перейти в фотобанк
Действующая обстановка в этих городах пока не требует немедленной эвакуации сотрудников этих ведомств.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Посольство Узбекистана в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе продолжают функционировать. Действующая обстановка в этих городах пока не требует немедленной эвакуации сотрудников этих ведомств. Эту информацию корреспонденту Sputnik Узбекистан по телефону подтвердил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
При этом, как сообщает Sputnik Афганистан со ссылкой на местные СМИ, афганские чиновники и солдаты стремительно освобождают правительственные здания в Кабуле. Раздаются звуки выстрелов, предположительно талибы* продвигаются в центр столицы.
Накануне стало известно, что 84 военнослужащих Афганистана, среди которых были раненые, незаконно проникли в Узбекистан, но были задержаны пограничниками, не оказав при этом сопротивления. Все произошло после того, как боевики захватили Мазари-Шариф, который находится на границе двух государств. Ранее сообщалось, что талибы* захватили второй и третий по величине города Афганистана - Кандагар и Герат.
Наш корреспондент находится на связи с представителем МИД Узбекистана и продолжает следить за обстановкой на границе.
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