https://uz.sputniknews.ru/20210815/voennye-afganistana-peresekli-granitsu-s-uzbekistanom---mid-20081593.html
Военные Афганистана пересекли границу с Узбекистаном - МИД
Военные Афганистана пересекли границу с Узбекистаном - МИД
В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T10:38+0500
2021-08-15T10:38+0500
2021-08-15T10:39+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
термез
госграница
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на государственной границе с Афганистаном. Известно, что накануне вечером 84 военнослужащих Афганистана незаконно пересекли госграницу и попали на территорию Узбекистана. Их сразу же задержали пограничники, однако нарушители попросили о помощи, в том числе медицинской: среди них было трое раненых."С гражданами Афганистана были проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", - сообщил в своем Telegram-канале представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Кроме того военнослужащие правительственных войск Афганистана со вчерашнего вечера находятся на афганской части моста "Термез-Хайротон". Им оказывается гуманитарная помощь. При этом в переговорах с афганской стороной МИД Узбекистана настаивает на возвращении этих граждан на родину и урегулировании ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".Также накануне было организовано возвращение домой граждан Узбекистана, обслуживающих участок железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти.Вчера стало известно, что боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Он находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.Правительственные силы сдались и покидают город. Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html
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узбекистан, афганистан, термез, госграница
Военные Афганистана пересекли границу с Узбекистаном - МИД
10:38 15.08.2021 (обновлено: 10:39 15.08.2021)
В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
В МИД Узбекистана прокомментировали
ситуацию на государственной границе с Афганистаном. Известно, что накануне вечером 84 военнослужащих Афганистана незаконно пересекли госграницу и попали на территорию Узбекистана. Их сразу же задержали пограничники, однако нарушители попросили о помощи, в том числе медицинской: среди них было трое раненых.
"С гражданами Афганистана были проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", - сообщил в своем Telegram-канале представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.
Кроме того военнослужащие правительственных войск Афганистана со вчерашнего вечера находятся на афганской части моста "Термез-Хайротон". Им оказывается гуманитарная помощь. При этом в переговорах с афганской стороной МИД Узбекистана настаивает на возвращении этих граждан на родину и урегулировании ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".
Также накануне было организовано возвращение домой граждан Узбекистана, обслуживающих участок железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".
В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности.
В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти.
Вчера стало известно, что боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили
город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Он находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.
Правительственные силы сдались и покидают город. Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула.