https://uz.sputniknews.ru/20210815/voennye-afganistana-peresekli-granitsu-s-uzbekistanom---mid-20081593.html

Военные Афганистана пересекли границу с Узбекистаном - МИД

Военные Афганистана пересекли границу с Узбекистаном - МИД

В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T10:38+0500

2021-08-15T10:38+0500

2021-08-15T10:39+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

госграница

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. В МИД Узбекистана прокомментировали ситуацию на государственной границе с Афганистаном. Известно, что накануне вечером 84 военнослужащих Афганистана незаконно пересекли госграницу и попали на территорию Узбекистана. Их сразу же задержали пограничники, однако нарушители попросили о помощи, в том числе медицинской: среди них было трое раненых."С гражданами Афганистана были проведены необходимые фильтрационные процедуры и санитарно-эпидимиологические мероприятия, некоторым оказана медицинская помощь, а также предоставлено питание и организовано их временное размещение", - сообщил в своем Telegram-канале представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Кроме того военнослужащие правительственных войск Афганистана со вчерашнего вечера находятся на афганской части моста "Термез-Хайротон". Им оказывается гуманитарная помощь. При этом в переговорах с афганской стороной МИД Узбекистана настаивает на возвращении этих граждан на родину и урегулировании ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".Также накануне было организовано возвращение домой граждан Узбекистана, обслуживающих участок железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".В эти дни охрана государственной границы между двумя республиками осуществляется в усиленном режиме. Приняты необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти.Вчера стало известно, что боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Он находится на севере Афганистана всего в часе езды от Термеза.Правительственные силы сдались и покидают город. Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула.

https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html

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