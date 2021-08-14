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СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210814/smi-taliby-zaxvatili-gorod-mazari-sharif-vblizi-granitsy-s-uzbekistanom--20080199.html
СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном
СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном
Под контролем талибов уже половина провинций страны, в том числе крупнейшие город — Кандагар, Герат и Мазари-Шариф. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-14T23:26+0500
2021-08-14T23:27+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
термез
абдул-рашид дустум
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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Этот крупнейший город на севере Афганистана расположен всего в часе езды от Термеза.Правительственные силы сдались и покидают город, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.По словам местного парламентария, сначала мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также сообщается, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.Кроме того, появились кадры, как военная колонна движется по дороге из Мазари-Шарифа в сторону Хайротона — к афганско-узбекской границе. Представители талибов заявили, что маршал Дустум и его окружение направляется в Узбекистан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула. Президент ИРА Ашраф Гани уже обратился с посланием к гражданам, в котором заявил, что не допустит дальнейшего кровопролития в стране и будет использовать все возможные инструменты, прежде всего, на международном уровне, чтобы остановить распри.* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html
https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html
https://uz.sputniknews.ru/20210814/vajno-chtoby-proisxodyaschee-v-afganistane-ne-perebrosilos-v-tsa--lavrov-20075039.html
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узбекистан, афганистан, термез, абдул-рашид дустум

СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном

23:26 14.08.2021 (обновлено: 23:27 14.08.2021)
1041
© AP Photo / Muhammed MuheisenВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Под контролем талибов уже половина провинций страны, в том числе крупнейшие город — Кандагар, Герат и Мазари-Шариф.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Этот крупнейший город на севере Афганистана расположен всего в часе езды от Термеза.
Правительственные силы сдались и покидают город, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам местного парламентария, сначала мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также сообщается, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.
Талибы захватывают все новые города в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2021
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Кроме того, появились кадры, как военная колонна движется по дороге из Мазари-Шарифа в сторону Хайротона — к афганско-узбекской границе. Представители талибов заявили, что маршал Дустум и его окружение направляется в Узбекистан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула. Президент ИРА Ашраф Гани уже обратился с посланием к гражданам, в котором заявил, что не допустит дальнейшего кровопролития в стране и будет использовать все возможные инструменты, прежде всего, на международном уровне, чтобы остановить распри.
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