https://uz.sputniknews.ru/20210814/smi-taliby-zaxvatili-gorod-mazari-sharif-vblizi-granitsy-s-uzbekistanom--20080199.html

СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном

СМИ: талибы захватили город Мазари-Шариф вблизи границы с Узбекистаном

Под контролем талибов уже половина провинций страны, в том числе крупнейшие город — Кандагар, Герат и Мазари-Шариф. 14.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-14T23:26+0500

2021-08-14T23:26+0500

2021-08-14T23:27+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

абдул-рашид дустум

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ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Боевики движения "Талибан"* (признано в России террористическим и запрещено) захватили город Мазари-Шариф, центр провинции Балх. Этот крупнейший город на севере Афганистана расположен всего в часе езды от Термеза.Правительственные силы сдались и покидают город, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.По словам местного парламентария, сначала мятежникам сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также сообщается, что талибы захватили офис губернатора и другие объекты.Кроме того, появились кадры, как военная колонна движется по дороге из Мазари-Шарифа в сторону Хайротона — к афганско-узбекской границе. Представители талибов заявили, что маршал Дустум и его окружение направляется в Узбекистан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.Ранее талибы уже захватили второй и третий по величине город в стране - Кандагар и Герат. По некоторым данным, они находятся в непосредственной близости от Кабула. Президент ИРА Ашраф Гани уже обратился с посланием к гражданам, в котором заявил, что не допустит дальнейшего кровопролития в стране и будет использовать все возможные инструменты, прежде всего, на международном уровне, чтобы остановить распри.* — движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210814/taliby-uje-v-gerate-i-kandagare--chem-otvetit-kabul-20076883.html

https://uz.sputniknews.ru/20210812/dustum-na-etot-raz-talibam-ne-udastsya-sbejat-s-severa-20051689.html

https://uz.sputniknews.ru/20210814/vajno-chtoby-proisxodyaschee-v-afganistane-ne-perebrosilos-v-tsa--lavrov-20075039.html

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узбекистан, афганистан, термез, абдул-рашид дустум