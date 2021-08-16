https://uz.sputniknews.ru/20210816/modjaxedam-prikazano-zaschischat-jizn-sobstvennost-i-chest-jiteley-20088550.html

Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей

Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей

В свою очередь мировое сообщество призывает талибов обеспечить безопасность местного населения и восстановить порядок в стране, говорится в совместном... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T10:48+0500

2021-08-16T10:48+0500

2021-08-16T11:47+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Обеспечить безопасность и достойную жизнь афганцев потребовали от новых властей Афганистана представители более 60 стран в совместном заявлении, сообщает РИА Новости.К заявлению присоединились несколько десятков стран, включая США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.В свою очередь руководство движения "Талибан"* гарантировало безопасность иностранным гражданам и приказало своим боевикам не наносить вред мирному населению. Об этом заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.По мнению руководителей движения, война в Афганистане закончена. Представители "Талибана"* заявляли, что не станут мстить сторонникам прежней власти и чиновникам и в период смены власти не будут вмешиваться в работу учебных заведений в стране.По его словам, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* — организация, запрещенная в РФ и других странах

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афганистан, радикальное движение "талибан"