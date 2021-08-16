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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/modjaxedam-prikazano-zaschischat-jizn-sobstvennost-i-chest-jiteley-20088550.html
Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей
Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей
В свою очередь мировое сообщество призывает талибов обеспечить безопасность местного населения и восстановить порядок в стране, говорится в совместном... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-16T10:48+0500
2021-08-16T11:47+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Обеспечить безопасность и достойную жизнь афганцев потребовали от новых властей Афганистана представители более 60 стран в совместном заявлении, сообщает РИА Новости.К заявлению присоединились несколько десятков стран, включая США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.В свою очередь руководство движения "Талибан"* гарантировало безопасность иностранным гражданам и приказало своим боевикам не наносить вред мирному населению. Об этом заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.По мнению руководителей движения, война в Афганистане закончена. Представители "Талибана"* заявляли, что не станут мстить сторонникам прежней власти и чиновникам и в период смены власти не будут вмешиваться в работу учебных заведений в стране.По его словам, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* — организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210815/putin-i-mirziyoev-obsudili-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom-20086442.html
https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html
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афганистан, радикальное движение "талибан"

Талибам приказано защищать жизнь, собственность и честь жителей

10:48 16.08.2021 (обновлено: 11:47 16.08.2021)
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© AP Photo / Sidiqullah KhanЖители Кабула
Жители Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Sidiqullah Khan
В свою очередь мировое сообщество призывает талибов обеспечить безопасность местного населения и восстановить порядок в стране, говорится в совместном заявлении.
ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Обеспечить безопасность и достойную жизнь афганцев потребовали от новых властей Афганистана представители более 60 стран в совместном заявлении, сообщает РИА Новости.

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь, — говорится в документе, опубликованном госдепартаментом США. — Те, кто облечен властью и полномочиями по всему Афганистану, несут ответственность — и окончательную ответственность — за защиту жизней людей и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

К заявлению присоединились несколько десятков стран, включая США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.
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В свою очередь руководство движения "Талибан"* гарантировало безопасность иностранным гражданам и приказало своим боевикам не наносить вред мирному населению. Об этом заявил представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

"Исламский Эмират (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.) приказал своим моджахедам и еще раз инструктирует их, что никому не разрешается входить в чьи-либо дома без разрешения. Никто не должен причинять вред жизни, собственности и чести, но моджахеды должны защищать все это", — написал Шахин в Twitter.

По мнению руководителей движения, война в Афганистане закончена. Представители "Талибана"* заявляли, что не станут мстить сторонникам прежней власти и чиновникам и в период смены власти не будут вмешиваться в работу учебных заведений в стране.

"Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад", - заявил официальный представитель движения Мухаммед Наим в эфире телеканала "Аль-Джазира".

По его словам, талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями и гарантируют им необходимую защиту.
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Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* — организация, запрещенная в РФ и других странах
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