https://uz.sputniknews.ru/20210815/putin-i-mirziyoev-obsudili-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom-20086442.html

Путин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном

Путин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном

Стороны договорились продолжать тесные контакты и взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-15T18:44+0500

2021-08-15T18:44+0500

2021-08-15T18:49+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

владимир путин

шавкат мирзиёев

афганистан

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Лидеры двух стран детально обсудили последние события в Афганистане, говорится на сайте лидера РФ. Несколько часов назад боевики заявили о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения.Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.

https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html

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владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан, телефонный разговор