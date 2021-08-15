https://uz.sputniknews.ru/20210815/putin-i-mirziyoev-obsudili-obstanovku-na-granitse-s-afganistanom-20086442.html
Путин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
Путин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
Стороны договорились продолжать тесные контакты и взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. 15.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-15T18:44+0500
2021-08-15T18:44+0500
2021-08-15T18:49+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
владимир путин
шавкат мирзиёев
афганистан
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Лидеры двух стран детально обсудили последние события в Афганистане, говорится на сайте лидера РФ. Несколько часов назад боевики заявили о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения.Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны.Вчера после захвата города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.
https://uz.sputniknews.ru/20210815/sotrudniki-dipvedomstva-uzbekistana-v-kabule-i-mazari-sharife-prodoljayut-rabotu-20083247.html
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владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан, телефонный разговор
Путин и Мирзиёев обсудили обстановку на границе с Афганистаном
18:44 15.08.2021 (обновлено: 18:49 15.08.2021)
Стороны договорились продолжать тесные контакты и взаимодействие по вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik.
Глава России Владимир Путин созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Лидеры двух стран детально обсудили последние события в Афганистане, говорится
на сайте лидера РФ.
"Условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана", — сообщили в Кремле.
Несколько часов назад боевики заявили
о том, что вся территория Афганистана полностью находится под их контролем. При этом объявлено: иностранцам, находящимся в республике, необходимо покинуть Кабул или зарегистрироваться у представителей движения.
Все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны.
Вчера после захвата
города Мазари-шариф, который находится близ границы с Узбекистаном, более 80 военнослужащих ИРА незаконно проникли на территорию нашей республики. Их задержали
и оказали медицинскую помощь, предоставив временное размещение.