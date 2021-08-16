Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
За два дня Узбекистан принудительно посадил в Термезе 22 самолета из ИРА — Генпрокуратура
20:57 16.08.2021 (обновлено: 21:42 16.08.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЗдание международного аэропорта Термез
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После перехода власти в Афганистане к организации "Талибан"* (запрещена в РФ и ряде стран как террористическая), на территорию сопредельного Узбекистана пытались незаконно проникнуть несколько сотен человек.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. За последние два дня — 14. и 15 августа незаконно пересекли узбекскую границу 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они были принудительно посажены в аэропорту Термеза, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.
В ведомстве отметили, что в общей сложности на воздушных судах оказалось 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.
Воздушные суда были принудительно приземлены в международном аэропорту Термез. При этом 15 августа три военных самолета "ЭМБРЕЙЕР-314", подавшие заявку на разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши, получили предупреждение о посадке в аэропорту Термез, а два военных самолета МиГ-29 Республики Узбекистан. контролировались. Однако в ходе наблюдения самолеты EMBRAYER-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах.
Помимо этого, еще 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно перешли реку на территорию Термезского района Республики Узбекистан, где были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 223 (2) (б) Уголовного кодекса.
В ночь с 14 на 15 августа группа из 84 военных пыталась перейти границу через КПП. После оказания медпомощи раненым и проведения разъяснительных бесед все граждане Афганистана были возвращены на сопредельную территорию.
В настоящее время ситуация на границе спокойная, через КПП пропускают только граждан Узбекистана или обладателей бизнес-виз. Выезд в Афганистан закрыт.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.