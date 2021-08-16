https://uz.sputniknews.ru/20210816/za-dva-dnya-uzbekistan-prinuditelno-posadil-v-termeze-22-samoleta-iz-ira--genprokuratura-20101285.html

За два дня Узбекистан принудительно посадил в Термезе 22 самолета из ИРА — Генпрокуратура

За два дня Узбекистан принудительно посадил в Термезе 22 самолета из ИРА — Генпрокуратура

После перехода власти в Афганистане к организации "Талибан"* (запрещена в РФ и ряде стран как террористическая), на территорию сопредельного Узбекистана... 16.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-16T20:57+0500

2021-08-16T20:57+0500

2021-08-16T21:42+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

термез

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. За последние два дня — 14. и 15 августа незаконно пересекли узбекскую границу 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они были принудительно посажены в аэропорту Термеза, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.В ведомстве отметили, что в общей сложности на воздушных судах оказалось 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.Помимо этого, еще 158 афганских граждан и военнослужащих незаконно перешли реку на территорию Термезского района Республики Узбекистан, где были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 223 (2) (б) Уголовного кодекса.В ночь с 14 на 15 августа группа из 84 военных пыталась перейти границу через КПП. После оказания медпомощи раненым и проведения разъяснительных бесед все граждане Афганистана были возвращены на сопредельную территорию.В настоящее время ситуация на границе спокойная, через КПП пропускают только граждан Узбекистана или обладателей бизнес-виз. Выезд в Афганистан закрыт.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/minoborony-uzbekistana-proveryaet-fakt-padeniya-afganskogo-samoleta-20094212.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/voennye-djipy-i-vystrely-za-rekoy-obstanovka-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--video-20100331.html

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