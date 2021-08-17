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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/bezopasnost-pamyatnikov-i-prava-jenschin-kakie-plany-u-afganskogo-emirata-20113264.html
Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата
Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата
Новая власть Афганистана заверила, что побивание камнями и публичные казни будут производиться только по решению суда шариата. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T16:34+0500
2021-08-17T16:41+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
талибан
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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Руководство движения "Талибан"* озвучило свои планы по поводу того, как будет в дальнейшем строиться жизнь в стране и обозначило свои позиции по вопросам, вызывающим наибольшее беспокойство.Как сообщает РИА Новости, правительство в "Исламском эмирате Афганистан" будет инклюизвным. Талибы даже пригласили в новый Кабинет министров женщин.Лидеры движения также объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников.Были подтверждены гарантии безопасности иностранным дипломатам и сотрудникам гуманитарных организаций, а также неприкосновенность имущества граждан. Cудьба знаменитых бамианских Будд сохранившимся древностям не грозит — талибы пообещали не уничтожать культурные памятники, в том числе и религиозные.Отдельно затронут вопрос с правами женщин в новом Афганистане. Руководство "эмирата" заверило, что информация о том, что девочек насильно заставляют выходить замуж за боевиков движения – это "ядовитая пропаганда" прежних властей, не соответствующая действительности. Представитель движения Сухейль Шахин пообещал, что женщинам при новом режиме придется носить хиджаб, но никаких запретов на учебу или работу для них введено не будет.В частности, талибы не выразили возражений против работы женщин ведущими на телевидении, сообщает радио Sputnik.При новом правительстве не будет самосуда, побивание камнями и публичные казни будут проводиться только по решению суда шариата, заявили представители движения.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. *– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html
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афганистан, талибан

Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата

16:34 17.08.2021 (обновлено: 16:41 17.08.2021)
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© AFP / KARIM JAAFARОфициальный представитель политического офиса движения "Талибан"* Сухейль Шахин
Официальный представитель политического офиса движения Талибан* Сухейль Шахин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© AFP / KARIM JAAFAR
Новая власть Афганистана заверила, что побивание камнями и публичные казни будут производиться только по решению суда шариата.
ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Руководство движения "Талибан"* озвучило свои планы по поводу того, как будет в дальнейшем строиться жизнь в стране и обозначило свои позиции по вопросам, вызывающим наибольшее беспокойство.
Как сообщает РИА Новости, правительство в "Исламском эмирате Афганистан" будет инклюизвным. Талибы даже пригласили в новый Кабинет министров женщин.
Лидеры движения также объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников.
"Вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью", – заявили представители "Талибана"*.
Были подтверждены гарантии безопасности иностранным дипломатам и сотрудникам гуманитарных организаций, а также неприкосновенность имущества граждан. Cудьба знаменитых бамианских Будд сохранившимся древностям не грозит — талибы пообещали не уничтожать культурные памятники, в том числе и религиозные.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
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Отдельно затронут вопрос с правами женщин в новом Афганистане. Руководство "эмирата" заверило, что информация о том, что девочек насильно заставляют выходить замуж за боевиков движения – это "ядовитая пропаганда" прежних властей, не соответствующая действительности. Представитель движения Сухейль Шахин пообещал, что женщинам при новом режиме придется носить хиджаб, но никаких запретов на учебу или работу для них введено не будет.
В частности, талибы не выразили возражений против работы женщин ведущими на телевидении, сообщает радио Sputnik.
При новом правительстве не будет самосуда, побивание камнями и публичные казни будут проводиться только по решению суда шариата, заявили представители движения.
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Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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