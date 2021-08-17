https://uz.sputniknews.ru/20210817/bezopasnost-pamyatnikov-i-prava-jenschin-kakie-plany-u-afganskogo-emirata-20113264.html

Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата

Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата

Новая власть Афганистана заверила, что побивание камнями и публичные казни будут производиться только по решению суда шариата. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T16:34+0500

2021-08-17T16:34+0500

2021-08-17T16:41+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

талибан

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Руководство движения "Талибан"* озвучило свои планы по поводу того, как будет в дальнейшем строиться жизнь в стране и обозначило свои позиции по вопросам, вызывающим наибольшее беспокойство.Как сообщает РИА Новости, правительство в "Исламском эмирате Афганистан" будет инклюизвным. Талибы даже пригласили в новый Кабинет министров женщин.Лидеры движения также объявили всеобщую амнистию, в том числе для правительственных чиновников.Были подтверждены гарантии безопасности иностранным дипломатам и сотрудникам гуманитарных организаций, а также неприкосновенность имущества граждан. Cудьба знаменитых бамианских Будд сохранившимся древностям не грозит — талибы пообещали не уничтожать культурные памятники, в том числе и религиозные.Отдельно затронут вопрос с правами женщин в новом Афганистане. Руководство "эмирата" заверило, что информация о том, что девочек насильно заставляют выходить замуж за боевиков движения – это "ядовитая пропаганда" прежних властей, не соответствующая действительности. Представитель движения Сухейль Шахин пообещал, что женщинам при новом режиме придется носить хиджаб, но никаких запретов на учебу или работу для них введено не будет.В частности, талибы не выразили возражений против работы женщин ведущими на телевидении, сообщает радио Sputnik.При новом правительстве не будет самосуда, побивание камнями и публичные казни будут проводиться только по решению суда шариата, заявили представители движения.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения "Талибан"* захватывали территории и крупные города. После взятия под контроль Кабула 15 августа боевики заявили, что война в стране окончена. *– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html

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афганистан, талибан