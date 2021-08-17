https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html

Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя

Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя

РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T11:08+0500

2021-08-17T11:08+0500

2021-08-17T12:04+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

оон

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/591/11/5911109_0:0:2947:1657_1920x0_80_0_0_ae18b8e9b48b2f3317b3b682263dc69a.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней назад, изменилась до неузнаваемости.По имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий, сказал дипломат.Поддаваться паническим настроениям, по его словам, на данном этапе не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения. При этом он указал на обязанность международного сообщества не оставлять усилий, чтобы помочь Афганистану достичь национального примирения, чем, в частности, активно занималась расширенная "тройка" в лице России, США, Китая и Пакистана. Важную роль в этом мог бы сыграть и Иран.Деградация обстановки в Афганистане за последние месяцы привела и к резкому ухудшению гуманитарной ситуации. Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутренне перемещенных лиц и потоках беженцев за пределы страны. По его словам, Россия находится в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии как в двустороннем плане, так и по линии региональных организаций — ШОС и ОДКБ.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* — организация, запрещенная в РФ и других странах

https://uz.sputniknews.ru/20210817/afganskie-voennye-rasskazali-pochemu-bejali-v-uzbekistan-20103731.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/klintsevich-posle-novogo-goda-stoit-jdat-destruktivnyx-protsessov-na-granitse-afganistana-20101966.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/rossiya-ne-brosit-uzbekistan-v-sluchae-opasnosti---senator-20098598.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, василий небензя