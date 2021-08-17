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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html
Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя
Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя
РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T11:08+0500
2021-08-17T12:04+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
оон
василий небензя
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней назад, изменилась до неузнаваемости.По имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий, сказал дипломат.Поддаваться паническим настроениям, по его словам, на данном этапе не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения. При этом он указал на обязанность международного сообщества не оставлять усилий, чтобы помочь Афганистану достичь национального примирения, чем, в частности, активно занималась расширенная "тройка" в лице России, США, Китая и Пакистана. Важную роль в этом мог бы сыграть и Иран.Деградация обстановки в Афганистане за последние месяцы привела и к резкому ухудшению гуманитарной ситуации. Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутренне перемещенных лиц и потоках беженцев за пределы страны. По его словам, Россия находится в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии как в двустороннем плане, так и по линии региональных организаций — ШОС и ОДКБ.Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* — организация, запрещенная в РФ и других странах
https://uz.sputniknews.ru/20210817/afganskie-voennye-rasskazali-pochemu-bejali-v-uzbekistan-20103731.html
https://uz.sputniknews.ru/20210816/klintsevich-posle-novogo-goda-stoit-jdat-destruktivnyx-protsessov-na-granitse-afganistana-20101966.html
https://uz.sputniknews.ru/20210816/rossiya-ne-brosit-uzbekistan-v-sluchae-opasnosti---senator-20098598.html
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оон, василий небензя

Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя

11:08 17.08.2021 (обновлено: 12:04 17.08.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Перейти в фотобанк
РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней назад, изменилась до неузнаваемости.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Россия будет определяться с официальными шагами в отношении талибов, исходя из развития ситуации в Афганистане и конкретных действий "Талибана"*, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, РФ внимательно следит за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане, которая с момента предыдущего обсуждения в Совете, прошедшей всего лишь 10 дней назад, изменилась до неузнаваемости.

"Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", — сказал Небензя.

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По имеющимся у Москвы сведениям, талибы уже приступили к наведению общественного порядка, а также подтвердили гарантии безопасности для гражданских лиц и сотрудников иностранных дипмиссий, сказал дипломат.

"Рассчитываем, что в сложившихся условиях дипперсоналу и ооновскому присутствию в Афганистане будет обеспечена безопасность, а их учреждениям — неприкосновенность. В этих условиях посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме", — добавил он.

Поддаваться паническим настроениям, по его словам, на данном этапе не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения. При этом он указал на обязанность международного сообщества не оставлять усилий, чтобы помочь Афганистану достичь национального примирения, чем, в частности, активно занималась расширенная "тройка" в лице России, США, Китая и Пакистана. Важную роль в этом мог бы сыграть и Иран.
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Деградация обстановки в Афганистане за последние месяцы привела и к резкому ухудшению гуманитарной ситуации. Обеспокоенность вызывают многочисленные сводки о количестве внутренне перемещенных лиц и потоках беженцев за пределы страны.

"Это создает дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации в регион боевиков, в том числе под видом беженцев", — сказал постпред РФ.

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По его словам, Россия находится в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии как в двустороннем плане, так и по линии региональных организаций — ШОС и ОДКБ.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода американских войск. В последние недели представители радикального движения захватывали территории и крупные города. В воскресенье боевики взяли под контроль Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* — организация, запрещенная в РФ и других странах
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