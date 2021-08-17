https://uz.sputniknews.ru/20210817/afganskie-voennye-rasskazali-pochemu-bejali-v-uzbekistan-20103731.html

Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан

Афганские военные объяснили, почему бежали в Узбекистан

Накануне Генпрокуратура опубликовала два заявления, касающихся посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T08:35+0500

2021-08-17T08:35+0500

2021-08-17T08:49+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

военнослужащие

военные

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Бежавшие в Узбекистан военные правительственных войск Афганистана заявили, что у них не было выбора.К такому решению их подтолкнуло взятие талибами* столицы страны — Кабула, передает РИА Новости.Накануне в соцсетях распространился видеоролик, на котором, предположительно, узбекские силовики осматривают два вертолета с опознавательными знаками ВВС Афганистана и опрашивают сидящих в них людей в военной форме.Большинство из прилетевших говорит, что они — пилоты. Прилетевшие демонстрируют, что у них есть личное оружие, которое они готовы сдать. После осмотра и опроса узбекские силовики приказывают афганским военным лететь в ближайший аэропорт в Узбекистане — Термез.Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала в своем Telegram о том, что 14-15 августа в аэропорту Термеза были принудительно приземлены афганские военные самолеты и вертолеты.В заявлении говорилось о 585 вооруженных военнослужащих, которые пытались незаконно пересечь воздушное пространство Узбекистана.Однако позднее ведомство опровергло свое заявление, назвав это "неуточненной информацией".* – члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210816/minoborony-uzbekistana-proveryaet-fakt-padeniya-afganskogo-samoleta-20094212.html

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узбекистан, афганистан, военнослужащие, военные, радикальное движение "талибан"