https://uz.sputniknews.ru/20210817/dippredstavitelstvu-rf-v-kabule-garantirovali-bezopasnost--posol-20116754.html

Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол

Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол

Позитивной и конструктивной назвал свою встречу с представителями "Талибана" глава дипмиссии Дмитрий Жирнов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T19:28+0500

2021-08-17T19:28+0500

2021-08-17T19:28+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

посольство

кабул

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Ташкент, 17 авг – Sputnik. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил результаты своей встречи с руководством движения "Талибан"*, сообщает РИА Новости.По словам посла, в Кабуле после взятия талибами города и введения комендантского часа стоит "звенящая тишина", выстрелов не слышно. Посол также добавил, что в городе нет признаков этнической чистки или насилия со стороны новой власти.Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html

https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html

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афганистан, посольство, кабул