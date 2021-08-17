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После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/dippredstavitelstvu-rf-v-kabule-garantirovali-bezopasnost--posol-20116754.html
Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол
Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол
Позитивной и конструктивной назвал свою встречу с представителями "Талибана" глава дипмиссии Дмитрий Жирнов. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T19:28+0500
2021-08-17T19:28+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
посольство
кабул
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Ташкент, 17 авг – Sputnik. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил результаты своей встречи с руководством движения "Талибан"*, сообщает РИА Новости.По словам посла, в Кабуле после взятия талибами города и введения комендантского часа стоит "звенящая тишина", выстрелов не слышно. Посол также добавил, что в городе нет признаков этнической чистки или насилия со стороны новой власти.Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
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афганистан, посольство, кабул

Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол

19:28 17.08.2021
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© AP Photo / Zabi KarimiБоевики Талибана в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
Боевики Талибана в президентском дворце в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Zabi Karimi
Позитивной и конструктивной назвал свою встречу с представителями "Талибана" глава дипмиссии Дмитрий Жирнов.
Ташкент, 17 авг – Sputnik. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил результаты своей встречи с руководством движения "Талибан"*, сообщает РИА Новости.
"Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан"* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства, - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". - Никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет. Никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет. Все наши потребности будут удовлетворены".
По словам посла, в Кабуле после взятия талибами города и введения комендантского часа стоит "звенящая тишина", выстрелов не слышно. Посол также добавил, что в городе нет признаков этнической чистки или насилия со стороны новой власти.
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17:52
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Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
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