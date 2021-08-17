Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Диппредставительству РФ в Кабуле гарантировали безопасность – посол
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© AP Photo / Zabi KarimiБоевики Талибана в президентском дворце в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Zabi Karimi
Позитивной и конструктивной назвал свою встречу с представителями "Талибана" глава дипмиссии Дмитрий Жирнов.
Ташкент, 17 авг – Sputnik. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов положительно оценил результаты своей встречи с руководством движения "Талибан"*, сообщает РИА Новости.
"Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан"* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства, - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24". - Никаких преград для деятельности посольства чиниться не будет. Никакого ухудшения статуса по сравнению с предыдущей властью не будет. Все наши потребности будут удовлетворены".
По словам посла, в Кабуле после взятия талибами города и введения комендантского часа стоит "звенящая тишина", выстрелов не слышно. Посол также добавил, что в городе нет признаков этнической чистки или насилия со стороны новой власти.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.