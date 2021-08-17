Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html
Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:52+0500
2021-08-17T17:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей лавров
афганистан
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17917186_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_62676170b5b65f3a4fb7d7bfb0f1a65d.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Говорить о том, что Россия в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями Афганистана, преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Однако Москва видит позитивные процессы в Кабуле, талибы эффективно обеспечивают правопорядок, сказал министр журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Как подчеркнул Лавров, они находятся в Кабуле и внесли такое предложение.Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/shavkat-mirziyoev-obyasnil-pochemu-uzbekistanu-vajen-mir-v-afganistane-20115114.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/bezopasnost-pamyatnikov-i-prava-jenschin-kakie-plany-u-afganskogo-emirata-20113264.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17917186_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5710aac0826daa825c8147489363e0d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сергей лавров, афганистан, радикальное движение "талибан"

Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров

17:52 17.08.2021 (обновлено: 17:57 17.08.2021)
457
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Говорить о том, что Россия в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями Афганистана, преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Однако Москва видит позитивные процессы в Кабуле, талибы эффективно обеспечивают правопорядок, сказал министр журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.

"Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок. Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, преждевременно", — перелает слова министра РИА Новости.

Самолет афганских ВВС - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
17:35
309
2
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.
В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Как подчеркнул Лавров, они находятся в Кабуле и внесли такое предложение.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Официальный представитель политического офиса движения Талибан* Сухейль Шахин - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата
16:34
487
2
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:25Что осталось в Афганистане после СССР - видео
17:52Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
17:35Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистану важен мир в Афганистане
17:30В новых жилых комплексах негде отдыхать на свежем воздухе – президент
17:01Мирзиёев урезал право хокимов распоряжаться землей
16:34Безопасность памятников и права женщин: какие планы у афганского эмирата
15:54Муниса Ризаева спела по видеосвязи с юной фанаткой из Самарканда — видео
15:34Массовое ДТП в Самаркандской области: четыре автомобиля столкнулись на трассе
15:25Второй самолет ВВС Германии вылетел из Кабула в Ташкент — СМИ
14:48Мирзиёев пообещал взыскать причиненный ущерб со всех коррупционеров
14:13Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом
13:44К Земле мчится потенциально опасный астероид
13:22АО "Узбекнефтегаз" взяло на себя расходы на лечение своих сотрудников от COVID
13:14Завскладом вынес угля более чем на полмиллиарда сумов
13:12Новый суперплан Зеленского: на Украине дешевеет электричество
12:49Обращение Януковича к украинцам
12:35Хроленко: каким будет Афганистан после прихода "Талибана"* к власти — видео
12:30В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами
12:20Минюст ждет на работу тысячу юристов
11:34Юлдуз Усманова раскрыла, какой хит считает лучшим в своей карьере — видео