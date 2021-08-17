https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html
Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T17:52+0500
2021-08-17T17:52+0500
2021-08-17T17:57+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
сергей лавров
афганистан
радикальное движение "талибан"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17917186_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_62676170b5b65f3a4fb7d7bfb0f1a65d.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Говорить о том, что Россия в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями Афганистана, преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Однако Москва видит позитивные процессы в Кабуле, талибы эффективно обеспечивают правопорядок, сказал министр журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Как подчеркнул Лавров, они находятся в Кабуле и внесли такое предложение.Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/shavkat-mirziyoev-obyasnil-pochemu-uzbekistanu-vajen-mir-v-afganistane-20115114.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/bezopasnost-pamyatnikov-i-prava-jenschin-kakie-plany-u-afganskogo-emirata-20113264.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/17/17917186_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_5710aac0826daa825c8147489363e0d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, афганистан, радикальное движение "талибан"
Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
17:52 17.08.2021 (обновлено: 17:57 17.08.2021)
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Говорить о том, что Россия в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями Афганистана, преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Однако Москва видит позитивные процессы в Кабуле, талибы эффективно обеспечивают правопорядок, сказал министр журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.
"Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойная и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок. Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, преждевременно", — перелает слова министра РИА Новости.
Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.
В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Как подчеркнул Лавров, они находятся в Кабуле и внесли такое предложение.
Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.