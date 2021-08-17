https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html

Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров

Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров

Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T17:52+0500

2021-08-17T17:52+0500

2021-08-17T17:57+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

сергей лавров

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Говорить о том, что Россия в ближайшее время может начать шаги по одностороннему признанию талибов законными властями Афганистана, преждевременно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Однако Москва видит позитивные процессы в Кабуле, талибы эффективно обеспечивают правопорядок, сказал министр журналистам после своего выступления в БФУ имени Канта.Россия поддерживает начало диалога всех политических сил Афганистана и начало всеохватного национального диалога с участием всех политических этноконфессиональных сил страны.В пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай и председатель высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла. Как подчеркнул Лавров, они находятся в Кабуле и внесли такое предложение.Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода американских войск из страны. Талибы начали наступления на крупные города, в воскресенье вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*– террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.

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сергей лавров, афганистан, радикальное движение "талибан"