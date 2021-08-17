Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
3685
© ГенпрокуратураЗдание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Генпрокуратура
Ранее в официальном Telegram-канале узбекистанского ведомства была опубликована информация, что за два дня в аэропорту Термеза были принудительно приземлены военные самолеты и вертолеты из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана отозвала ранее опубликованную новость о ситуации с нарушением воздушного пространства республики военной авиацией Афганистана.
Прежний пост был удален, а вместо него появилось официальное заявление, в котором приносятся извинения за "неуточненную информацию".
"В Telegram-канале Генеральной прокуратуры опубликовано заявление о событиях, произошедших 14-15 августа 2021 года в воздушном пространстве Республики Узбекистан и на приграничных территориях с соседней Республикой Афганистан. Следует отметить, что изменения, происходящие сейчас в Афганистане, находятся в центре внимания мирового сообщества. Следует признать, что в этих условиях даже официальные источники не застрахованы от ошибок при публикации информации с непроверенными доказательствами. Заявление, опубликованное в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, также было сделано без окончательного разъяснения и без ссылки на официальные проверенные данные компетентных ведомств", — говорится в заявлении.
В Генпрокуратуре добавили, что после размещения информации были приняты оперативные меры для удаления неподтвержденных сведений.
Ранее ведомство сообщило. что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Также сообщалось о попытке перейти сухопутную границу.
Уточняющей информации о том. были ли выявлены нарушения границы кроме случая с одним военным самолетом, который в итоге потерпел крушение, не появлялось.