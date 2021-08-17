https://uz.sputniknews.ru/20210817/genprokuratura-oprovergla-svoe-zayavlenie-o-posajennyx-v-termeze-desyatkax-samoletov-iz-ira-20102962.html

Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА

Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА

Ранее в официальном Telegram-канале узбекистанского ведомства была опубликована информация, что за два дня в аэропорту Термеза были принудительно приземлены... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T00:14+0500

2021-08-17T00:14+0500

2021-08-17T00:14+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

генпрокуратура узбекистана

термез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/14/18828292_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92546bc10e3817487d7bdc73a73ecec0.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана отозвала ранее опубликованную новость о ситуации с нарушением воздушного пространства республики военной авиацией Афганистана. Прежний пост был удален, а вместо него появилось официальное заявление, в котором приносятся извинения за "неуточненную информацию".В Генпрокуратуре добавили, что после размещения информации были приняты оперативные меры для удаления неподтвержденных сведений. Ранее ведомство сообщило. что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Также сообщалось о попытке перейти сухопутную границу.Уточняющей информации о том. были ли выявлены нарушения границы кроме случая с одним военным самолетом, который в итоге потерпел крушение, не появлялось.

https://uz.sputniknews.ru/20210816/za-dva-dnya-uzbekistan-prinuditelno-posadil-v-termeze-22-samoleta-iz-ira--genprokuratura-20101285.html

узбекистан

термез

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, генпрокуратура узбекистана, термез