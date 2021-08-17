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Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/genprokuratura-oprovergla-svoe-zayavlenie-o-posajennyx-v-termeze-desyatkax-samoletov-iz-ira-20102962.html
Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
Ранее в официальном Telegram-канале узбекистанского ведомства была опубликована информация, что за два дня в аэропорту Термеза были принудительно приземлены... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T00:14+0500
2021-08-17T00:14+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
генпрокуратура узбекистана
термез
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана отозвала ранее опубликованную новость о ситуации с нарушением воздушного пространства республики военной авиацией Афганистана. Прежний пост был удален, а вместо него появилось официальное заявление, в котором приносятся извинения за "неуточненную информацию".В Генпрокуратуре добавили, что после размещения информации были приняты оперативные меры для удаления неподтвержденных сведений. Ранее ведомство сообщило. что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Также сообщалось о попытке перейти сухопутную границу.Уточняющей информации о том. были ли выявлены нарушения границы кроме случая с одним военным самолетом, который в итоге потерпел крушение, не появлялось.
https://uz.sputniknews.ru/20210816/za-dva-dnya-uzbekistan-prinuditelno-posadil-v-termeze-22-samoleta-iz-ira--genprokuratura-20101285.html
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узбекистан, генпрокуратура узбекистана, термез

Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА

00:14 17.08.2021
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© ГенпрокуратураЗдание Генеральной прокуратуры Узбекистана
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Генпрокуратура
Ранее в официальном Telegram-канале узбекистанского ведомства была опубликована информация, что за два дня в аэропорту Термеза были принудительно приземлены военные самолеты и вертолеты из Афганистана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана отозвала ранее опубликованную новость о ситуации с нарушением воздушного пространства республики военной авиацией Афганистана.
Прежний пост был удален, а вместо него появилось официальное заявление, в котором приносятся извинения за "неуточненную информацию".
Здание международного аэропорта Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
За два дня Узбекистан принудительно посадил в Термезе 22 самолета из ИРА — Генпрокуратура
Вчера, 20:57
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"В Telegram-канале Генеральной прокуратуры опубликовано заявление о событиях, произошедших 14-15 августа 2021 года в воздушном пространстве Республики Узбекистан и на приграничных территориях с соседней Республикой Афганистан. Следует отметить, что изменения, происходящие сейчас в Афганистане, находятся в центре внимания мирового сообщества. Следует признать, что в этих условиях даже официальные источники не застрахованы от ошибок при публикации информации с непроверенными доказательствами. Заявление, опубликованное в Telegram-канале Генеральной прокуратуры, также было сделано без окончательного разъяснения и без ссылки на официальные проверенные данные компетентных ведомств", — говорится в заявлении.
В Генпрокуратуре добавили, что после размещения информации были приняты оперативные меры для удаления неподтвержденных сведений.
Ранее ведомство сообщило. что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Также сообщалось о попытке перейти сухопутную границу.
Уточняющей информации о том. были ли выявлены нарушения границы кроме случая с одним военным самолетом, который в итоге потерпел крушение, не появлялось.
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00:14Генпрокуратура опровергла свое заявление о посаженных в Термезе десятках самолетов из ИРА
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