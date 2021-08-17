https://uz.sputniknews.ru/20210817/uzbekskie-partii-pokoryayut-sotsseti-20118146.html

Узбекские партии покоряют соцсети

Узбекские партии покоряют соцсети

Аудитория официальных аккаунтов политических партий в социальных сетях с конца 2019 года выросло в несколько раз. Лидер по количеству подписчиков в Telegram –... 17.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-17T21:51+0500

2021-08-17T21:51+0500

2021-08-17T21:51+0500

выборы президента узбекистана-2021

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парламентские выборы в узбекистане 2019

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ТАШКЕНТ, 17 авг – Sputnik. Политические партии Узбекистана начали использовать Интернет как средство общения с избирателями. С прошлых парламентских выборов в декабре 2019 года некоторые из них увеличили количество подписчиков в несколько раз, сообщает общенациональное движение "Юксалиш" в своем Telegram-канале.Так, у официальной странички относительно молодой Экологической партии в Facebookколичество подписчиков с конца 2019 года выросло в 8,4 раза. Чуть скромнее прогресс у ДП "Миллий тикланиш" и Народно-демократической партии – более чем в два раза. У СДП "Адолат" число подписчиков выросло на 46%, а у УзЛиДеП - на 22%.Наращивают партии свое присутствие и в мессенджере Telegram. Так, лидером по количеству подписчиков своего Telegram-канала является Либерально-демократическая партия Узбекистана – 75 тысяч человек (в конце 2019 года было всего 2,5 тысячи). В среднем каждую публикацию на канале просматривает 1,1 тысячи человек.У ДП "Миллий Тикланиш" более 36 тысяч подписчиков. Меньше всего аудитория у канала Народно-демократической партии – всего 5,9 тысячи.В социальных сетях партии размещают тексты со своих официальных сайтов и партийных изданий, фотографии и видео о своей деятельности, агитационные материалы.Напомним, на парламентских выборах в декабре 2019-январе 2020 года УзЛиДеП получила 53 из 150 мест в Законодательной палате, ДПУ "Миллий тикланиш" - 36 мест, СДП "Адолат" - 24 места, НДПУ – 22 места и Экологическая партия – 15 мест.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/dokumenty-na-uchastie-v-vyborax-podali-vse-partii-uzbekistana--tsik-20054029.html

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

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выборы, соцсети, парламентские выборы в узбекистане 2019