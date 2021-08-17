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В Ташобласти задержали "джихадистов", собиравшихся уехать в Сирию
В Ташобласти задержали "джихадистов", собиравшихся уехать в Сирию
В одном из районов Ташкентской области задержали десять человек, которых заподозрили в участии в подпольной организации. 17.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-17T19:02+0500
2021-08-17T19:02+0500
происшествия
задержание
ташкентская область
джихадист
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В хокимияте Ташкентской области сообщили о том, что накануне в Чиназском районе были задержаны 10 членов движения "Джихадисты"*. В спецоперации сотрудники ташкентского областного отделения СГБ и УВД региона выяснили, что эти граждане планировали выехать в Сирию с целью "джихада".Участники подпольной организации были обнаружены в ходе профилактических мероприятий "Безопасная зона", которые проводятся в эти дни во всех регионах республики всех городах и районах области совместно с ГУВД и партнерскими организациями.Следствие по делу продолжается.Напомним, месяц назад спецслужбы Узбекистана задержали в Джизакской области несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210516/uzbekistantsy-prisoedinivshiesya-k-ekstrimistskim-gruppirovkam-obyavleny-v-rozysk-18751531.html
ташкентская область
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задержание, ташкентская область, джихадист

В Ташобласти задержали "джихадистов", собиравшихся уехать в Сирию

19:02 17.08.2021
638
© SputnikНаручники висят на дверной ручки.
Наручники висят на дверной ручки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
© Sputnik
В одном из районов Ташкентской области задержали десять человек, которых заподозрили в участии в подпольной организации.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В хокимияте Ташкентской области сообщили о том, что накануне в Чиназском районе были задержаны 10 членов движения "Джихадисты"*. В спецоперации сотрудники ташкентского областного отделения СГБ и УВД региона выяснили, что эти граждане планировали выехать в Сирию с целью "джихада".
Участники подпольной организации были обнаружены в ходе профилактических мероприятий "Безопасная зона", которые проводятся в эти дни во всех регионах республики всех городах и районах области совместно с ГУВД и партнерскими организациями.
Следствие по делу продолжается.
Здание МВД Узбекистана в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2021
Общество
Узбекистанцы, присоединившиеся к экстримистским группировкам, объявлены в розыск
16 мая, 16:29
6941
Напомним, месяц назад спецслужбы Узбекистана задержали в Джизакской области несколько человек, подозреваемых в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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