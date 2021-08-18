https://uz.sputniknews.ru/20210818/djabarov-esli-taliby-budut-ugrojat-soyuznikam-rossiya-v-storone-ne-ostanetsya-20134807.html

Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется

Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется

Как Россия поможет партнерам в вопросах безопасности и на каких условиях может быть признан "Талибан"* рассказывает в эксклюзивном интервью агентству Sputnik... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T20:12+0500

2021-08-18T20:12+0500

2021-08-18T20:12+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

интервью

афганистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. 15 августа в Афганистане сменилось правление – боевики "Талибана"* заняли президентский дворец в Кабуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа заявил, что Россия не торопится с признанием талибов так же, как и все остальные страны. Российское консульство продолжает работать на территории Афганистана.Как Россия планирует строить диалог с талибами? Будет ли защищать границы стран-соседей из ближнего зарубежья? И как быть с потоком беженцев, который может хлынуть из Афганистана в страны Центральной Азии и Европы? На все эти вопросы отвечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью для YouTube-канала "Sputnik на русском"."Ситуация должна устаканиться"Представители "Талибана"* 17 августа провели в Кабуле первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой заверили, что собираются бороться с наркотрафиком и сделать страну "единой для всех". Ранее талибы обещали разрешить женщинам учиться и работать, а также пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Все эти намерения хорошие и правильные, отмечает Владимир Джабаров.Однако, по его мнению, мировому сообществу и России в том числе нужно время, чтобы убедиться в том, что талибы действительно представляют светскую власть.Руководители "Талибана"* уже встретились с российским послом в Афганистане Дмитрием Жирновым и взяли периметр посольства под охрану. Но, помимо этого, нужны публичные заявления талибов о том, кто конкретно будет представлять верховную власть в стране и собираются ли они проводить выборы, уточняет Владимир Джабаров.Россия помнит об обязанностяхТалибы утверждают, что помнят ошибки прошлого и теперь будут строить руководство Афганистаном по другим принципам, однако с оглядкой на ислам.Занимая позицию наблюдателя, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркивает зампред Комитета Совфеда РФ. Поводом для российского вмешательства может стать только провокация конфликта с участием стран-союзников по Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).Узбекистан из ОДКБ вышел, напоминает Джабаров, однако между республикой и Россией действует двусторонний договор о дружбе и взаимной помощи.Исключит ли Россия "Талибан"* из списка террористов?Талибов включили в список террористических группировок на фоне теракта в Нью-Йорке в 2001 году, рассказывает Владимир Джабаров. Позднее расследование показало, что к данному преступлению "Талибан"* не имел отношения, однако зверства талибов в афганских провинциях до сих пор остались в памяти.Эксперт не исключает и продолжения гражданской войны в Афганистане."Беженцы, конечно, появятся"Захват власти талибами в Афганистане несомненно вызовет миграционный кризис, считает Владимир Джабаров.Многие беженцы связаны с оппозиционно настроенными кругами, и поток мигрантов может хлынуть не только в страны ближнего зарубежья, но и в Западную Европу. И здесь возникает вопрос о безопасности европейских стран, уточняет Владимир Джабаров.Полностью интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале "Sputnik на русском" *террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html

https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html

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интервью, афганистан