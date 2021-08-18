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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/djabarov-esli-taliby-budut-ugrojat-soyuznikam-rossiya-v-storone-ne-ostanetsya-20134807.html
Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
Как Россия поможет партнерам в вопросах безопасности и на каких условиях может быть признан "Талибан"* рассказывает в эксклюзивном интервью агентству Sputnik... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T20:12+0500
2021-08-18T20:12+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
интервью
афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. 15 августа в Афганистане сменилось правление – боевики "Талибана"* заняли президентский дворец в Кабуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа заявил, что Россия не торопится с признанием талибов так же, как и все остальные страны. Российское консульство продолжает работать на территории Афганистана.Как Россия планирует строить диалог с талибами? Будет ли защищать границы стран-соседей из ближнего зарубежья? И как быть с потоком беженцев, который может хлынуть из Афганистана в страны Центральной Азии и Европы? На все эти вопросы отвечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью для YouTube-канала "Sputnik на русском"."Ситуация должна устаканиться"Представители "Талибана"* 17 августа провели в Кабуле первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой заверили, что собираются бороться с наркотрафиком и сделать страну "единой для всех". Ранее талибы обещали разрешить женщинам учиться и работать, а также пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Все эти намерения хорошие и правильные, отмечает Владимир Джабаров.Однако, по его мнению, мировому сообществу и России в том числе нужно время, чтобы убедиться в том, что талибы действительно представляют светскую власть.Руководители "Талибана"* уже встретились с российским послом в Афганистане Дмитрием Жирновым и взяли периметр посольства под охрану. Но, помимо этого, нужны публичные заявления талибов о том, кто конкретно будет представлять верховную власть в стране и собираются ли они проводить выборы, уточняет Владимир Джабаров.Россия помнит об обязанностяхТалибы утверждают, что помнят ошибки прошлого и теперь будут строить руководство Афганистаном по другим принципам, однако с оглядкой на ислам.Занимая позицию наблюдателя, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркивает зампред Комитета Совфеда РФ. Поводом для российского вмешательства может стать только провокация конфликта с участием стран-союзников по Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).Узбекистан из ОДКБ вышел, напоминает Джабаров, однако между республикой и Россией действует двусторонний договор о дружбе и взаимной помощи.Исключит ли Россия "Талибан"* из списка террористов?Талибов включили в список террористических группировок на фоне теракта в Нью-Йорке в 2001 году, рассказывает Владимир Джабаров. Позднее расследование показало, что к данному преступлению "Талибан"* не имел отношения, однако зверства талибов в афганских провинциях до сих пор остались в памяти.Эксперт не исключает и продолжения гражданской войны в Афганистане."Беженцы, конечно, появятся"Захват власти талибами в Афганистане несомненно вызовет миграционный кризис, считает Владимир Джабаров.Многие беженцы связаны с оппозиционно настроенными кругами, и поток мигрантов может хлынуть не только в страны ближнего зарубежья, но и в Западную Европу. И здесь возникает вопрос о безопасности европейских стран, уточняет Владимир Джабаров.Полностью интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале "Sputnik на русском" *террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/govorit-o-priznanii-vlasti-talibov-prejdevremenno--lavrov-20115379.html
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интервью, афганистан

Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется

20:12 18.08.2021
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© Sputnik / Владимир ТрефиловПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Как Россия поможет партнерам в вопросах безопасности и на каких условиях может быть признан "Талибан"* рассказывает в эксклюзивном интервью агентству Sputnik Владимир Джабаров.
ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. 15 августа в Афганистане сменилось правление – боевики "Талибана"* заняли президентский дворец в Кабуле. Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа заявил, что Россия не торопится с признанием талибов так же, как и все остальные страны. Российское консульство продолжает работать на территории Афганистана.
Как Россия планирует строить диалог с талибами? Будет ли защищать границы стран-соседей из ближнего зарубежья? И как быть с потоком беженцев, который может хлынуть из Афганистана в страны Центральной Азии и Европы? На все эти вопросы отвечает первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью для YouTube-канала "Sputnik на русском".

"Ситуация должна устаканиться"

Представители "Талибана"* 17 августа провели в Кабуле первую официальную пресс-конференцию, в ходе которой заверили, что собираются бороться с наркотрафиком и сделать страну "единой для всех". Ранее талибы обещали разрешить женщинам учиться и работать, а также пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Все эти намерения хорошие и правильные, отмечает Владимир Джабаров.
Однако, по его мнению, мировому сообществу и России в том числе нужно время, чтобы убедиться в том, что талибы действительно представляют светскую власть.
"Надо понять, как дальше будут развиваться события, - сказал Джабаров в интервью Sputnik. – Необходимо, чтобы в Кабуле и других крупных центрах был наведен порядок, реально появились органы власти – иначе непонятно, с кем вести переговоры".
Руководители "Талибана"* уже встретились с российским послом в Афганистане Дмитрием Жирновым и взяли периметр посольства под охрану. Но, помимо этого, нужны публичные заявления талибов о том, кто конкретно будет представлять верховную власть в стране и собираются ли они проводить выборы, уточняет Владимир Джабаров.
"Должен быть пакет мер, который подтвердит, что власть пользуется поддержкой населения и пришлась по вкусу афганцам, - говорит он. И добавляет: - Слишком легко все города Афганистана сдались талибам. Это говорит о том, что население их поддерживает. И, к сожалению, думаю, что американцы настолько плохо работали 20 лет, мягко говоря, что вызывают ненависть у афганского населения. Может, на этом фоне они рады приходу талибов к власти, надеясь, что будет порядок, будет пресечен наркотрафик. Нужно время, ситуация должна устаканиться".

Россия помнит об обязанностях

Талибы утверждают, что помнят ошибки прошлого и теперь будут строить руководство Афганистаном по другим принципам, однако с оглядкой на ислам.
"На самом деле, когда талибы пришли к власти в первый раз, у всех в памяти остались жуткие кадры расправ с инакомыслящими, с женщинами, - говорит Владимир Джабаров. – Талибы говорят, что все учли. Но пока это только слова, нужно, чтобы их подтверждали конкретные действия".
Василий Небензя - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Дальнейшие шаги РФ будут зависеть от действий талибов — Небензя
Вчера, 11:08
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Занимая позицию наблюдателя, Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркивает зампред Комитета Совфеда РФ. Поводом для российского вмешательства может стать только провокация конфликта с участием стран-союзников по Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
"Мы свои союзнические обязательства перед Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном помним, - заявил Владимир Джабаров. – И в случае угрозы этим республикам в стороне не останемся".
Узбекистан из ОДКБ вышел, напоминает Джабаров, однако между республикой и Россией действует двусторонний договор о дружбе и взаимной помощи.
"И потом, Узбекистан стремится в ЕАЭС. Поэтому, если будет необходимость, конечно, будем помогать, - говорит он. – Но исключительно для защиты и обороны. Если республики встанут на поддержку оппозиционных сил в Афганистане, это вызовет новый очаг напряженности. А это плохой вариант. Но и Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан придерживаются нейтральной позиции. Вмешиваться в это они не хотят".

Исключит ли Россия "Талибан"* из списка террористов?

Талибов включили в список террористических группировок на фоне теракта в Нью-Йорке в 2001 году, рассказывает Владимир Джабаров. Позднее расследование показало, что к данному преступлению "Талибан"* не имел отношения, однако зверства талибов в афганских провинциях до сих пор остались в памяти.
"Целое поколение сменилось, прошло 20 лет – это немало, - рассуждает Джабаров. – Надо посмотреть, в каких формах правление будет осуществляться. Если в формах терпимости к своим людям, то это одно. А если в формах жесточайшей диктатуры – другое. И если "Талибан"* выстроит нормальное государство, если не будет никому угрожать, наверное, будет смысл говорить (о пересмотре списка запрещенных организаций – Ред.)".
Эксперт не исключает и продолжения гражданской войны в Афганистане.
"На севере Афганистана, там, где живут этнические таджики, узбеки, появилось реальное сопротивление. Бывший вице-президент (Амрула Салех – Ред.) объявил себя главой государства, заявил, что не приемлет "Талибан"*, - говорит Владимир Джабаров. – Все зависит теперь от того, кого поддержит население. Если оно увидит, что талибы – справедливая, открытая власть, которая поднимет их уровень жизни, конечно, поддержит. Думаю, афганский народ настолько устал, что мечтает о спокойных годах".
Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
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Говорить о признании власти талибов преждевременно — Лавров
Вчера, 17:52
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"Беженцы, конечно, появятся"

Захват власти талибами в Афганистане несомненно вызовет миграционный кризис, считает Владимир Джабаров.
"Вы видели кадры из кабульского аэропорта, когда люди, которые сотрудничали с США, пытались покинуть страну? – говорит он. – К сожалению, этих людей американцы, мягко говоря, бросили на произвол судьбы, хотя, может, потом поправили ситуацию. Но мигранты, конечно, появятся".
Многие беженцы связаны с оппозиционно настроенными кругами, и поток мигрантов может хлынуть не только в страны ближнего зарубежья, но и в Западную Европу. И здесь возникает вопрос о безопасности европейских стран, уточняет Владимир Джабаров.
"Хлынут люди обездоленные, и могут возникнуть очередные кризисы, - рассуждает он. – Нужен ли новый политический формат по работе с Афганистаном? Пока не вижу в нем необходимости. За ситуацией сейчас следит все мировое сообщество, следит и НАТО, которое заварило эту кашу. Но мы знаем, как американцы работают в этом случае. В Сирии они боролись якобы с террористами, а на самом деле – только с режимом Асада. После того, как мы одержали серьезнейшую победу, они заявляют, что победили терроризм в Сирии. Это стиль такой".
Полностью интервью вы можете посмотреть на YouTube-канале "Sputnik на русском"
*террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
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