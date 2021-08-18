https://uz.sputniknews.ru/20210818/eksportnyy-potentsial-v-tsentralnoy-azii--bolee-milliarda-dollarov-ekonomist-20128416.html

Экономист: экспортный потенциал в Центральной Азии – более миллиарда долларов

Экономист: экспортный потенциал в Центральной Азии – более миллиарда долларов

Совместные двусторонние проекты будут способствовать росту региональной торговли, заявил директор Центра экономических реформ. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T16:06+0500

2021-08-18T16:06+0500

2021-08-18T17:24+0500

экономика

узбекистан

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Узбекистан активно наращивает торгово-экономическое сотрудничество с соседними странами, и потенциал для развития отношений в этой области растет, утверждает директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации президента Узбекистана Обид Хакимов.В статье, опубликованной в журнале Diplomat, экономист пишет, что торговый оборот Узбекистана со странами Центральной Азии за период с 2016 по 2019 годы удвоился. После небольшого спада в 2020-м, вызванного ковидными ограничениями, в нынешнем году оборот вновь вырос, уже на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Активнее всего в 2020-м Узбекистан торговал с Казахстаном, доля этой республики в региональном товарообороте составляет 61%, с Кыргызстаном – 18,2%, с Туркменистаном 10,6%, с Таджикистаном – 10,1%.Росту региональной торговли в Центральной Азии способствует также реализация совместных проектов Узбекистана с соседними странами. К примеру, открытие торговых домов в сопредельных государствах, взаимные инвестиционные проекты, совместные производственные и торговые предприятия серьезно увеличивают торгово-экономическое взаимодействие в регионе.Для Узбекистана особое значение имеет строительство надежных и безопасных транспортных маршрутов. К примеру, открытие железнодорожного сообщения "Туркменабадь — Фараб" и мостов через Амударью увеличит объем торговли в 2,5 раза. А после завершения строительства железной дороги "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" путь транспортировки товаров сократится на 900 км, а время – на 7-8 дней. Это понизит стоимость и повысит конкурентоспособность местных товаров.Президент Шавкат Мирзиёев назвал развитие сотрудничества с сопредельными странами приоритетным направлением политики сразу после своего избрания в 2016-м. В последнем ежегодном обращении к парламенту президент вновь подтвердил приоритетность этого направления. Развитию регионального сотрудничества способствуют совместные проекты и предприятия, проведение ежегодных консультативных встреч и международных конференций.

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