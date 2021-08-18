https://uz.sputniknews.ru/20210818/otel-hilton-v-tashkent-city-vystavili-na-prodaju-20131293.html

Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу

Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу

По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T17:29+0500

2021-08-18T17:29+0500

2021-08-18T17:35+0500

общество

продажа

гостиница

tashkent city

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самая высокая пятизвездочная гостиница, расположенная в Международном деловом центре Tashkent City, выставлена на торги.Ее сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года после того, как МДЦ посетил глава государства.В высотном здании 258 номеров, в том числе восемь президентских люксов. Здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа- и другие салоны. По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.В мае прошлого года знаменитый ресторан Versal в Ташкенте также был выставлен на торги Агентством по управлению госактивами.Общая площадь объекта составляет 6585 кв. м. Его стартовая цена начиналась с 34,6 миллиарда сумов. Для участия в аукционе необходимо было внести депозит в размере 1,7 миллиарда сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html

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продажа, гостиница, tashkent city