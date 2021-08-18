https://uz.sputniknews.ru/20210818/otel-hilton-v-tashkent-city-vystavili-na-prodaju-20131293.html
Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T17:29+0500
2021-08-18T17:29+0500
2021-08-18T17:35+0500
общество
продажа
гостиница
tashkent city
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самая высокая пятизвездочная гостиница, расположенная в Международном деловом центре Tashkent City, выставлена на торги.Ее сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года после того, как МДЦ посетил глава государства.В высотном здании 258 номеров, в том числе восемь президентских люксов. Здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа- и другие салоны. По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.В мае прошлого года знаменитый ресторан Versal в Ташкенте также был выставлен на торги Агентством по управлению госактивами.Общая площадь объекта составляет 6585 кв. м. Его стартовая цена начиналась с 34,6 миллиарда сумов. Для участия в аукционе необходимо было внести депозит в размере 1,7 миллиарда сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210615/v-uzbekistane-gosimuschestvo-rasprodayut-na-elektronnyx-torgax-19250412.html
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продажа, гостиница, tashkent city
Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
17:29 18.08.2021 (обновлено: 17:35 18.08.2021)
По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Самая высокая пятизвездочная гостиница, расположенная в Международном деловом центре Tashkent City, выставлена на торги.
Ее сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года после того, как МДЦ посетил
глава государства.
В высотном здании 258 номеров, в том числе восемь президентских люксов. Здесь есть несколько ресторанов, бассейн, спортивный зал, спа- и другие салоны.
По некоторым данным, первоначальная цена 21-этажного отеля — 150 млн долларов.
В мае прошлого года знаменитый ресторан Versal в Ташкенте также был выставлен
на торги Агентством по управлению госактивами.
Общая площадь объекта составляет 6585 кв. м. Его стартовая цена начиналась с 34,6 миллиарда сумов. Для участия в аукционе необходимо было внести депозит в размере 1,7 миллиарда сумов.