https://uz.sputniknews.ru/20210818/polsha-evakuiruet-lyudey-cherez-navoi---istochnik-20132909.html

Польша эвакуирует людей через Навои - источник

Польша эвакуирует людей через Навои - источник

Иностранцы из Афганистана полетят не только через Ташкент, но и через Навои. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T19:06+0500

2021-08-18T19:06+0500

2021-08-18T19:06+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

эвакуация

польша

афганистан

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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Эвакуация беженцев пройдет через аэропорт узбекского города Навои, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.Ранее в Telegram-канале "Новости Ташкентского неба" опубликовано сообщение, что в аэропорту Навои сел самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы, кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет ВВС Польши.Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.Ранее в МИД Польши сообщили, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время. Среди эвакуированных людей - одна гражданка Польши, остальные – афганцы, которые помогали в работе польского военного контингента в Афганистане.Тем временем, для бесперебойной эвакуации граждан Германии в аэропорту Ташкента выделили отдельный терминал. До отлета беженцы будут находиться в транзитной зоне аэропорта.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html

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эвакуация, польша, афганистан