Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/polsha-evakuiruet-lyudey-cherez-navoi---istochnik-20132909.html
Польша эвакуирует людей через Навои - источник
Польша эвакуирует людей через Навои - источник
Иностранцы из Афганистана полетят не только через Ташкент, но и через Навои. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T19:06+0500
2021-08-18T19:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
эвакуация
польша
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/12/20132231_0:83:3199:1882_1920x0_80_0_0_fd468155d23afcc89ef4a7e77ce36db2.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Эвакуация беженцев пройдет через аэропорт узбекского города Навои, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.Ранее в Telegram-канале "Новости Ташкентского неба" опубликовано сообщение, что в аэропорту Навои сел самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы, кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет ВВС Польши.Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.Ранее в МИД Польши сообщили, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время. Среди эвакуированных людей - одна гражданка Польши, остальные – афганцы, которые помогали в работе польского военного контингента в Афганистане.Тем временем, для бесперебойной эвакуации граждан Германии в аэропорту Ташкента выделили отдельный терминал. До отлета беженцы будут находиться в транзитной зоне аэропорта.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
польша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/12/20132231_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_f96f0060d803f1ba2b5ef2834b995919.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эвакуация, польша, афганистан

Польша эвакуирует людей через Навои - источник

19:06 18.08.2021
503
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны
Аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Иностранцы из Афганистана полетят не только через Ташкент, но и через Навои.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Эвакуация беженцев пройдет через аэропорт узбекского города Навои, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.
Ранее в Telegram-канале "Новости Ташкентского неба" опубликовано сообщение, что в аэропорту Навои сел самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы, кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет ВВС Польши.
Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.
"Да, в Навои эвакуированные из Афганистана граждане пересядут сегодня на борт LOT", - сказал собеседник агентства, не раскрывая каких-либо других деталей эвакуации.
Ранее в МИД Польши сообщили, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время. Среди эвакуированных людей - одна гражданка Польши, остальные – афганцы, которые помогали в работе польского военного контингента в Афганистане.
Тем временем, для бесперебойной эвакуации граждан Германии в аэропорту Ташкента выделили отдельный терминал. До отлета беженцы будут находиться в транзитной зоне аэропорта.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана в районе города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
16:41
869
5
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:30Центр событий в Афганистане: Кабул или Панджшер?
20:39Узбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров
20:12Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
19:33Нашелся Ашраф Гани
19:24Мирзиёев и Меркель обсудили эвакуацию из Афганистана граждан Германии
19:06Польша эвакуирует людей через Навои - источник
18:50Россиянин покорил Урал за 109 дней
18:25Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
18:13Правительственная делегация Афганистана запросила убежище в Катаре
18:08Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"
17:30Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме
17:29Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
17:21Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА
17:03В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
16:56Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
16:41Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
16:26Как выглядит Афганистан при талибах — видео
16:25Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета
16:06Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков
16:06Экономист: экспортный потенциал в Центральной Азии – более миллиарда долларов