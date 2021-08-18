https://uz.sputniknews.ru/20210818/polsha-evakuiruet-lyudey-cherez-navoi---istochnik-20132909.html
Польша эвакуирует людей через Навои - источник
Польша эвакуирует людей через Навои - источник
Иностранцы из Афганистана полетят не только через Ташкент, но и через Навои. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T19:06+0500
2021-08-18T19:06+0500
2021-08-18T19:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
эвакуация
польша
афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Эвакуация беженцев пройдет через аэропорт узбекского города Навои, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.Ранее в Telegram-канале "Новости Ташкентского неба" опубликовано сообщение, что в аэропорту Навои сел самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы, кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет ВВС Польши.Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.Ранее в МИД Польши сообщили, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время. Среди эвакуированных людей - одна гражданка Польши, остальные – афганцы, которые помогали в работе польского военного контингента в Афганистане.Тем временем, для бесперебойной эвакуации граждан Германии в аэропорту Ташкента выделили отдельный терминал. До отлета беженцы будут находиться в транзитной зоне аэропорта.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
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эвакуация, польша, афганистан
Польша эвакуирует людей через Навои - источник
Иностранцы из Афганистана полетят не только через Ташкент, но и через Навои.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
Эвакуация беженцев пройдет через аэропорт узбекского города Навои, сообщает РИА Новости
со ссылкой на анонимный источник.
Ранее в Telegram
-канале "Новости Ташкентского неба" опубликовано сообщение, что в аэропорту Навои сел самолет Boeing 787 польской авиакомпании LOT из Варшавы, кроме того, из Кабула в Навои направляется самолет ВВС Польши.
Источник РИА Новости подтвердил эту информацию.
"Да, в Навои эвакуированные из Афганистана граждане пересядут сегодня на борт LOT", - сказал собеседник агентства, не раскрывая каких-либо других деталей эвакуации.
Ранее в МИД Польши сообщили, что первые 50 беженцев из Афганистана прибудут в Польшу через Узбекистан в ближайшее время. Среди эвакуированных людей - одна гражданка Польши, остальные – афганцы, которые помогали в работе польского военного контингента в Афганистане.
Тем временем, для бесперебойной эвакуации граждан Германии в аэропорту Ташкента выделили
отдельный терминал. До отлета беженцы будут находиться в транзитной зоне аэропорта.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран