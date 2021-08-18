https://uz.sputniknews.ru/20210818/terminal-mestnyx-soobscheniy-v-tashkente-budet-zakryt-20130099.html
Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
Все внутриреспубликанские рейсы будут вылетать из международного аэропорта, сообщает национальная авиакомпания. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T16:56+0500
2021-08-18T16:56+0500
2021-08-18T17:33+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
эвакуация
узбекистан
аэропорт ташкента
германия
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. С 19 августа аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" будет закрыт на неопределенный срок, сообщает Uzbekistan Airways в своем официальном Telegram-канале.Закрытие терминала вызвано "техническими причинами", говорится в сообщении. Все рейсы внутри страны будут вылетать по расписанию из Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.В то же время Министерство транспорта республики сообщило, что для эвакуации граждан Германии из Афганистана узбекская сторона выделит отдельный терминал аэропорта. Об этом по телефону договорились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и германский лидер Франк-Вальтер Штайнмайер.Данную информацию подтверждает также МИД Узбекистана.Первый самолет с эвакуированными гражданами Германии уже вылетел из Ташкента, информирует РИА Новости. По сообщению компании Lufthansa Group, эвакуированных из Кабула граждан будут вывозить спецрейсами из Узбекистана и Катара. Воздушный путь сейчас – единственный способ покинуть Афганистан.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
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эвакуация, узбекистан, аэропорт ташкента, германия
Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
16:56 18.08.2021 (обновлено: 17:33 18.08.2021)
Все внутриреспубликанские рейсы будут вылетать из международного аэропорта, сообщает национальная авиакомпания.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik.
С 19 августа аэропорт местных авиалиний "Ташкент-3" будет закрыт на неопределенный срок, сообщает Uzbekistan Airways в своем официальном Telegram-канале.
Закрытие терминала вызвано "техническими причинами", говорится в сообщении. Все рейсы внутри страны будут вылетать по расписанию из Международного аэропорта Ташкента имени Ислама Каримова.
В то же время Министерство транспорта республики сообщило
, что для эвакуации граждан Германии из Афганистана узбекская сторона выделит отдельный терминал аэропорта. Об этом по телефону договорились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и германский лидер Франк-Вальтер Штайнмайер.
Данную информацию подтверждает также МИД Узбекистана
.
"В соответствии с достигнутыми договоренностями, Республика Узбекистан оказывает техническое содействие Федеративной Республике Германия в процессе эвакуации из Афганистана граждан ФРГ, а также технического персонала, обслуживавшего диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганских граждан. Все эвакуируемые лица, до отбытия в ФРГ, будут находиться на транзитной зоне аэропорта", — говорится в сообщении министерства.
Первый самолет с эвакуированными гражданами Германии уже вылетел из Ташкента, информирует РИА Новости
. По сообщению компании Lufthansa Group, эвакуированных из Кабула граждан будут вывозить спецрейсами из Узбекистана и Катара. Воздушный путь сейчас – единственный способ покинуть Афганистан.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран