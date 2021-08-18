Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
После перехода власти в Афганистане к талибам тысячи граждан ИРА пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Были попытки пересечь границу и с... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T16:41+0500
2021-08-18T16:42+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
термез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20099962_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ac0f8fa000450cd74477968be0f17707.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Узбекистан временно разместил в палаточном лагере близ границы около 150 афганских беженцев — в том числе 17 женщин и детей. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил источник, знакомый с ситуацией.По его словам, в лагере осуществляется охрана, а также работают медики для оказания помощи нуждающимся. Кроме того, по данным источника, примерно 650 военнослужащих афганской армии, прибывших в Узбекистан самолетом, также временно размещены в ковид-центре близ местного военного полигона.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в ночь на 15 августа по мосту Хайратон несколько десятков афганцев пытались пересечь узбекскую границу. Они были задержаны. Раненым оказали первую помощь, с остальными провели разъяснительную беседу, предоставили питание и после отправили назад на сопредельную территорию.Между тем ситуацией в Афганистане и в частности проблемой беженцев всерьез обеспокоены в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал все страны мира по возможности оказывать помощь при размещении беженцев из ИРА.Официальный Ташкент пока не отреагировал на это заявление, но в МИД республики подчеркнули, что находятся в тесном контакте с представителями "Талибана"*, поддерживают формирование инклюзивного правительства и надеются на скорейшую стабилизацию обстановки в Афганистане.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
узбекистан
афганистан
термез
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/10/20099962_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a8469c013d81a05a28602a65324f9eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, беженцы, термез

Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник

16:41 18.08.2021 (обновлено: 16:42 18.08.2021)
806
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана в районе города Термез
Ситуация на границе Узбекистана и Афганистана в районе города Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После перехода власти в Афганистане к талибам тысячи граждан ИРА пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Были попытки пересечь границу и с Узбекистаном, однако все незаконные вылазки пресекаются.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Узбекистан временно разместил в палаточном лагере близ границы около 150 афганских беженцев — в том числе 17 женщин и детей. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, в лагере осуществляется охрана, а также работают медики для оказания помощи нуждающимся.

Перед размещением все прошли тестирование на коронавирусную инфекцию — зараженных не выявлено. Также отмечается, что для беженцев созданы условия для нормального питания, представляются средства первой необходимости. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе этих людей пока не сообщается.

Кроме того, по данным источника, примерно 650 военнослужащих афганской армии, прибывших в Узбекистан самолетом, также временно размещены в ковид-центре близ местного военного полигона.
Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Торговля и транзит через Афганистан: что будет при режиме талибов — взгляд из Термеза
Вчера, 21:03
4328
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в ночь на 15 августа по мосту Хайратон несколько десятков афганцев пытались пересечь узбекскую границу. Они были задержаны. Раненым оказали первую помощь, с остальными провели разъяснительную беседу, предоставили питание и после отправили назад на сопредельную территорию.
Между тем ситуацией в Афганистане и в частности проблемой беженцев всерьез обеспокоены в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал все страны мира по возможности оказывать помощь при размещении беженцев из ИРА.
Боевики движения Талибан (Запрещено в РФ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
В МИД Узбекистана заявили о тесных контактах республики с талибами
Вчера, 12:30
6090
Официальный Ташкент пока не отреагировал на это заявление, но в МИД республики подчеркнули, что находятся в тесном контакте с представителями "Талибана"*, поддерживают формирование инклюзивного правительства и надеются на скорейшую стабилизацию обстановки в Афганистане.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:50Россиянин покорил Урал за 109 дней
18:25Спасатели освободили двухлетнего ребенка из запертой квартиры в Карши
18:13Правительственная делегация Афганистана запросила убежище в Катаре
18:08Афганский Минобороны: "Интерпол, задержите Гани"
17:30Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме
17:29Отель Hilton в Tashkent City выставили на продажу
17:21Аграрный экспресс и новые маршруты: транзитные перспективы Узбекистана и ЦА
17:03В Навоийской области сданы в эксплуатацию новые учебные полигоны
16:56Терминал местных сообщений в Ташкенте будет закрыт
16:41Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
16:26Как выглядит Афганистан при талибах — видео
16:25Премьер Узбекистана поучаствует в заседании Евразийского межправсовета
16:06Спецслужбы изъяли свыше 12 кг наркотиков
16:06Экономист: экспортный потенциал в Центральной Азии – более миллиарда долларов
15:33Садык Сафаев: мировое сообщество не должно оставлять Афганистан экстремистам
15:05Украинская армия–2021: вооружение и боеспособность
14:50Ташкентцы услышали стрельбу — в ГУВД объяснили пугающие звуки
14:18Узбекистан и Турция обменяются опытом в сфере управления финансами
14:09Ташкентский передел: сто га отмерь — один га отрежь
13:57В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"