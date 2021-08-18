https://uz.sputniknews.ru/20210818/uzbekistan-vremenno-razmestil-u-sebya-neskolko-soten-afganskix-bejentsev--istochnik--20128993.html
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
После перехода власти в Афганистане к талибам тысячи граждан ИРА пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Были попытки пересечь границу и с... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T16:41+0500
2021-08-18T16:41+0500
2021-08-18T16:42+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
беженцы
термез
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Узбекистан временно разместил в палаточном лагере близ границы около 150 афганских беженцев — в том числе 17 женщин и детей. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил источник, знакомый с ситуацией.По его словам, в лагере осуществляется охрана, а также работают медики для оказания помощи нуждающимся. Кроме того, по данным источника, примерно 650 военнослужащих афганской армии, прибывших в Узбекистан самолетом, также временно размещены в ковид-центре близ местного военного полигона.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что в ночь на 15 августа по мосту Хайратон несколько десятков афганцев пытались пересечь узбекскую границу. Они были задержаны. Раненым оказали первую помощь, с остальными провели разъяснительную беседу, предоставили питание и после отправили назад на сопредельную территорию.Между тем ситуацией в Афганистане и в частности проблемой беженцев всерьез обеспокоены в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал все страны мира по возможности оказывать помощь при размещении беженцев из ИРА.Официальный Ташкент пока не отреагировал на это заявление, но в МИД республики подчеркнули, что находятся в тесном контакте с представителями "Талибана"*, поддерживают формирование инклюзивного правительства и надеются на скорейшую стабилизацию обстановки в Афганистане.* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/torgovlya-i-tranzit-cherez-afganistan-chto-budet-pri-rejime-talibov--vzglyad-iz-termeza-20117266.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-mid-uzbekistana-zayavili-o-tesnyx-kontaktax-respubliki-s-talibami-20108684.html
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узбекистан, афганистан, беженцы, термез
Узбекистан временно разместил у себя несколько сотен афганских беженцев — источник
16:41 18.08.2021 (обновлено: 16:42 18.08.2021)
После перехода власти в Афганистане к талибам тысячи граждан ИРА пытаются покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Были попытки пересечь границу и с Узбекистаном, однако все незаконные вылазки пресекаются.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Узбекистан временно разместил в палаточном лагере близ границы около 150 афганских беженцев — в том числе 17 женщин и детей. Об этом Sputnik Узбекистан
сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, в лагере осуществляется охрана, а также работают медики для оказания помощи нуждающимся.
Перед размещением все прошли тестирование на коронавирусную инфекцию — зараженных не выявлено. Также отмечается, что для беженцев созданы условия для нормального питания, представляются средства первой необходимости. О сроках пребывания и дальнейшей судьбе этих людей пока не сообщается.
Кроме того, по данным источника, примерно 650 военнослужащих афганской армии, прибывших в Узбекистан самолетом, также временно размещены в ковид-центре близ местного военного полигона.
Ранее МИД Узбекистана сообщал
, что в ночь на 15 августа по мосту Хайратон несколько десятков афганцев пытались пересечь узбекскую границу. Они были задержаны. Раненым оказали первую помощь, с остальными провели разъяснительную беседу, предоставили питание и после отправили назад на сопредельную территорию.
Между тем ситуацией в Афганистане и в частности проблемой беженцев всерьез обеспокоены в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш призвал все страны мира по возможности оказывать помощь при размещении беженцев из ИРА.
Официальный Ташкент пока не отреагировал на это заявление, но в МИД республики подчеркнули, что находятся в тесном контакте с представителями "Талибана"*, поддерживают формирование инклюзивного правительства и надеются на скорейшую стабилизацию обстановки в Афганистане.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран