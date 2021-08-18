https://uz.sputniknews.ru/20210818/pravooxraniteli-obyskali-svyshe-100-domov-jiteley-podozrevaemyx-v-ekstremizme-20130019.html

Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме

Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме

Обыски прошли в домах лиц, подозреваемых в связях с террористами в Сирии. В ОВД доставлено 94 человека. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T17:30+0500

2021-08-18T17:30+0500

2021-08-18T17:36+0500

общество

ташкент

борьба с терроризмом

гувд ташкента

экстремизм

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана провели обыски по 108 адресам в Ташкенте в рамках уголовного дела, связанного с розыском членов международных террористических организаций, сообщают в ГУВД Ташкента.По данным ведомства, группа лиц подозревается в связях через Интернет с международными террористическими организациями, действующими в Сирии. Их имена стали известны в августе благодаря мероприятиям в рамках концепции "Безопасная столица".В связи с этим на основании прокурорской санкции обыски прошли сразу в нескольких районах столицы: Алмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском, Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском и Сергелийском. В отделы внутренних дел доставлено 94 человека.По итогам мероприятия в отношении одного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в отношению еще десяти назначены административные меры наказания по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности.Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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