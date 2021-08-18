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Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме
Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме
Обыски прошли в домах лиц, подозреваемых в связях с террористами в Сирии. В ОВД доставлено 94 человека. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T17:30+0500
2021-08-18T17:36+0500
общество
ташкент
борьба с терроризмом
гувд ташкента
экстремизм
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана провели обыски по 108 адресам в Ташкенте в рамках уголовного дела, связанного с розыском членов международных террористических организаций, сообщают в ГУВД Ташкента.По данным ведомства, группа лиц подозревается в связях через Интернет с международными террористическими организациями, действующими в Сирии. Их имена стали известны в августе благодаря мероприятиям в рамках концепции "Безопасная столица".В связи с этим на основании прокурорской санкции обыски прошли сразу в нескольких районах столицы: Алмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском, Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском и Сергелийском. В отделы внутренних дел доставлено 94 человека.По итогам мероприятия в отношении одного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в отношению еще десяти назначены административные меры наказания по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности.Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/v-tashoblasti-zaderjali-djixadistov-sobiravshixsya-uexat-v-siriyu-20116493.html
https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-uzbekistane-zaderjali-podozrevaemyx-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-19773835.html
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ташкент, борьба с терроризмом, гувд ташкента, экстремизм

Правоохранители обыскали свыше 100 домов жителей, подозреваемых в экстремизме

17:30 18.08.2021 (обновлено: 17:36 18.08.2021)
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© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗадержание подозреваемых в совершении преступления
Задержание подозреваемых в совершении преступления - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Обыски прошли в домах лиц, подозреваемых в связях с террористами в Сирии. В ОВД доставлено 94 человека. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана провели обыски по 108 адресам в Ташкенте в рамках уголовного дела, связанного с розыском членов международных террористических организаций, сообщают в ГУВД Ташкента.
По данным ведомства, группа лиц подозревается в связях через Интернет с международными террористическими организациями, действующими в Сирии. Их имена стали известны в августе благодаря мероприятиям в рамках концепции "Безопасная столица".
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В связи с этим на основании прокурорской санкции обыски прошли сразу в нескольких районах столицы: Алмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском, Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском, Юнусабадском и Сергелийском. В отделы внутренних дел доставлено 94 человека.

"В результате оперативных действий в местах проживания задержанных лиц были обнаружены запрещенные материалы пропагандистов экстремистских течений и международных террористических организаций. Они изъяты в соответствующем порядке", — говорится в сообщении.

По итогам мероприятия в отношении одного лица возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в отношению еще десяти назначены административные меры наказания по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
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