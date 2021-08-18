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Узбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров
Узбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров
Украинская авиакомпания объявила о старте продаж авиабилетов в Узбекистан. В Ташкенте же заявили об отсутствии каких-либо обращений и напомнили, что подобный... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-18T20:39+0500
2021-08-18T20:39+0500
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гражданская авиация
авиаперелет
министерство транспорта республики узбекистан
рейсы
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана призвало украинскую авиакомпанию Bees Airline строго соблюдать права пассажиров и обязанности перевозчика после того, как компания объявила о старте продаж билетов на несуществующие рейсы по маршруту “Киев—Самарканд—Киев”.Соответствующие сообщения появились на официальном сайте Bees Airline и в ее социальных сетях. Там говорится, что полеты в данном направлении будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам, начиная с 30 августа 2021 года. При этом в каком порядке будут летать самолеты — регулярном или чартерном — там не уточняется.В ведомстве уточнили, что не получали обращений от авиакомпании по поводу открытия регулярных рейсов в Республику. Не поступало никаких запросов и в агентство “Узавиация”. Без подобных согласований и получения соответствующего разрешения ни о каких полетах и уж тем более о продаже авиабилетов и речи быть не может.В то же время там отметили, что на сегодняшний день все же существует договоренность между авиационными властями Узбекистана и Украины. Касаются они осуществления полетов только по направлению "Ташкент – Киев".
https://uz.sputniknews.ru/20210727/komandir-reysa-iz-karshi-v-peterburg-otmenil-polet---prichiny-19840311.html
https://uz.sputniknews.ru/20210526/turetskaya-aviakompaniya-poluchila-razreshenie-na-polety-gruzovyx-samoletov-v-uzbekistan-18923064.html
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гражданская авиация, авиаперелет, министерство транспорта республики узбекистан, рейсы

Узбекский минтранс призвал украинскую авиакомпанию соблюдать права пассажиров

20:39 18.08.2021
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© Sputnik / Максим БлиновСамолет на фоне Луны, иллюстрационное фото
Самолет на фоне Луны, иллюстрационное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Украинская авиакомпания объявила о старте продаж авиабилетов в Узбекистан. В Ташкенте же заявили об отсутствии каких-либо обращений и напомнили, что подобный подход к делу приводит к возникновению социальной напряженности среди пассажиров.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана призвало украинскую авиакомпанию Bees Airline строго соблюдать права пассажиров и обязанности перевозчика после того, как компания объявила о старте продаж билетов на несуществующие рейсы по маршруту “Киев—Самарканд—Киев”.
Соответствующие сообщения появились на официальном сайте Bees Airline и в ее социальных сетях. Там говорится, что полеты в данном направлении будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам, начиная с 30 августа 2021 года. При этом в каком порядке будут летать самолеты — регулярном или чартерном — там не уточняется.

"Министерство транспорта Республики Узбекистан просит иностранные авиакомпании строго соблюдать права пассажиров и обязанности перевозчика", — ответили в Министерстве транспорта Узбекистана.

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В ведомстве уточнили, что не получали обращений от авиакомпании по поводу открытия регулярных рейсов в Республику. Не поступало никаких запросов и в агентство “Узавиация”. Без подобных согласований и получения соответствующего разрешения ни о каких полетах и уж тем более о продаже авиабилетов и речи быть не может.
“Поскольку отмена рейса по маршруту, объявленному авиакомпаниями в результате отсутствия соответствующего разрешения компетентного органа на выполнение чартерных рейсов, приводит к возникновению социальной напряженности среди пассажиров”, — напомнили иностранцам в ведомстве.
В то же время там отметили, что на сегодняшний день все же существует договоренность между авиационными властями Узбекистана и Украины. Касаются они осуществления полетов только по направлению "Ташкент – Киев".
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