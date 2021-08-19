https://uz.sputniknews.ru/20210819/evakuirovannye-iz-afganistana-ne-vyydut-v-tashkent-iz-tranzitnoy-zony-aeroporta--mintrans-20146487.html
Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс
Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс
Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T12:57+0500
2021-08-19T12:57+0500
2021-08-19T13:19+0500
узбекистан
афганистан
эвакуация
германия
кабул
самолет
радикальное движение "талибан"
министерство транспорта республики узбекистан
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства транспорта Узбекистана.Представитель ведомства добавил, что эвакуация по воздушному мосту между Кабулом и Ташкентом будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Афганистане не нормализуется.Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула.Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых ранее вывозили только самолеты Lufthansa. Утром в четверг также самолет авиакомпании Uzbekistan Airways доставил из Ташкента во Франкфурт-на-Майне около 240 пассажиров, эвакуированных ранее из Афганистана.Власти Узбекистана между тем оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана. По данным МИД, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находиться в транзитной зоне аэропорта Ташкента. С 19 августа будет закрыт терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html
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узбекистан, афганистан, эвакуация, германия, кабул, самолет, радикальное движение "талибан", министерство транспорта республики узбекистан
Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс
12:57 19.08.2021 (обновлено: 13:19 19.08.2021)
Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.
Об этом РИА Новости
сообщил представитель Министерства транспорта Узбекистана.
"В связи с тем, что ташкентский аэропорт находится в транзитном режиме, пассажирам из Афганистана не разрешается передвижение по территории. Никто из эвакуированных не выйдет в город, пока германская сторона не заберет их пассажирскими рейсами из Ташкента", — заявил источник.
Представитель ведомства добавил, что эвакуация по воздушному мосту между Кабулом и Ташкентом будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Афганистане не нормализуется.
"Узбекистан также предоставил свои воздушные суда для эвакуации по запросу посольства ФРГ в республике", — напомнил собеседник агентства.
Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула.
Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых ранее вывозили только самолеты Lufthansa. Утром в четверг также самолет авиакомпании Uzbekistan Airways доставил из Ташкента во Франкфурт-на-Майне около 240 пассажиров, эвакуированных ранее из Афганистана.
Власти Узбекистана между тем оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана.
По данным МИД, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находиться в транзитной зоне аэропорта Ташкента. С 19 августа будет закрыт
терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.
Захват талибами власти в Афганистане
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.
В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".
Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран