https://uz.sputniknews.ru/20210819/evakuirovannye-iz-afganistana-ne-vyydut-v-tashkent-iz-tranzitnoy-zony-aeroporta--mintrans-20146487.html

Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс

Эвакуированные из Афганистана не выйдут в Ташкент из транзитной зоны аэропорта — Минтранс

Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T12:57+0500

2021-08-19T12:57+0500

2021-08-19T13:19+0500

узбекистан

афганистан

эвакуация

германия

кабул

самолет

радикальное движение "талибан"

министерство транспорта республики узбекистан

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Никто из эвакуированных из Афганистана не покинет транзитную зону аэропорта Ташкента и не выйдет в город, пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.Об этом РИА Новости сообщил представитель Министерства транспорта Узбекистана.Представитель ведомства добавил, что эвакуация по воздушному мосту между Кабулом и Ташкентом будет продолжаться до тех пор, пока ситуация в Афганистане не нормализуется.Германия продолжает операцию по эвакуации своих граждан и афганцев из Кабула.Ташкент выступает промежуточной точкой в цепочки эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых ранее вывозили только самолеты Lufthansa. Утром в четверг также самолет авиакомпании Uzbekistan Airways доставил из Ташкента во Франкфурт-на-Майне около 240 пассажиров, эвакуированных ранее из Афганистана.Власти Узбекистана между тем оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана. По данным МИД, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находиться в транзитной зоне аэропорта Ташкента. С 19 августа будет закрыт терминал местных авиалиний для организации спецрейсов по вывозу транзитом иностранцев и беженцев из Афганистана.Захват талибами власти в АфганистанеСитуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей.В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Афганский лидер Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы "предотвратить бойню".Позднее представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в стране прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210819/merkel-poblagodarila-mirziyoeva-za-podderjku-nemetskix-reysov-iz-afganistana-20140325.html

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узбекистан, афганистан, эвакуация, германия, кабул, самолет, радикальное движение "талибан", министерство транспорта республики узбекистан