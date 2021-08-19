https://uz.sputniknews.ru/20210819/rossiya-predlojila-vyvesti-lyudey-iz-afganistana-v-lyubuyu-stranu-mira-20159749.html
Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
По словам Марии Захаровой, это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T22:12+0500
2021-08-19T22:12+0500
2021-08-19T22:12+0500
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афганистан
мид рф
эвакуация
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия готова вывести своими гражданскими самолетами из Афганистана любое количество афганских граждан, в любые зарубежные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных, пояснила она.По ее словам, Россия заручилась гарантиями новых властей в Кабуле, которые не видят препятствий для работы российских воздушных судов.Также Мария Захарова подчеркнула, что приход к власти талибов* — это реальность, которую мировому сообществу безусловно следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/uzbekistan-pomojet-evakuirovat-grajdan-shveytsarii-iz-afganistana-20159502.html
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афганистан, мид рф, эвакуация, мария захарова
Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
По словам Марии Захаровой, это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия готова вывести своими гражданскими самолетами из Афганистана любое количество афганских граждан, в любые зарубежные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных, пояснила она.
“В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению”, — сказала Захарова.
По ее словам, Россия заручилась гарантиями новых властей в Кабуле, которые не видят препятствий для работы российских воздушных судов.
“Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылетов российских воздушных судов. Безопасность самолетов, экипажей и пассажиров гарантируется”, — отметила официальный представитель российского МИД.
Также Мария Захарова подчеркнула, что приход к власти талибов* — это реальность, которую мировому сообществу безусловно следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном.
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран.