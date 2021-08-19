Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210819/rossiya-predlojila-vyvesti-lyudey-iz-afganistana-v-lyubuyu-stranu-mira-20159749.html
Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
По словам Марии Захаровой, это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T22:12+0500
2021-08-19T22:12+0500
россия
афганистан
мид рф
эвакуация
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19692686_0:129:3187:1921_1920x0_80_0_0_ac2d67306c555f6b92c4ae389dab035a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия готова вывести своими гражданскими самолетами из Афганистана любое количество афганских граждан, в любые зарубежные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных, пояснила она.По ее словам, Россия заручилась гарантиями новых властей в Кабуле, которые не видят препятствий для работы российских воздушных судов.Также Мария Захарова подчеркнула, что приход к власти талибов* — это реальность, которую мировому сообществу безусловно следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном.* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/uzbekistan-pomojet-evakuirovat-grajdan-shveytsarii-iz-afganistana-20159502.html
россия
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0f/19692686_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5c854812291e90b35a476dc970681745.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, мид рф, эвакуация, мария захарова

Россия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира

22:12 19.08.2021
1696
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
По словам Марии Захаровой, это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Россия готова вывести своими гражданскими самолетами из Афганистана любое количество афганских граждан, в любые зарубежные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Это поможет предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане. Однако, страны должны проявить заинтересованность в приеме и размещении эвакуированных, пояснила она.
“В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению”, — сказала Захарова.
По ее словам, Россия заручилась гарантиями новых властей в Кабуле, которые не видят препятствий для работы российских воздушных судов.
“Как заверили нас представители новых властей в Афганистане, нет никаких принципиальных препятствий для прилета в Кабул и вылетов российских воздушных судов. Безопасность самолетов, экипажей и пассажиров гарантируется”, — отметила официальный представитель российского МИД.
Также Мария Захарова подчеркнула, что приход к власти талибов* — это реальность, которую мировому сообществу безусловно следует учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном.
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекистан поможет эвакуировать граждан Швейцарии из Афганистана
Вчера, 21:18
853
4
* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в РФ и ряде других стран.
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераРоссия предложила вывести людей из Афганистана в любую страну мира
ВчераУзбекистан поможет эвакуировать граждан Швейцарии из Афганистана
ВчераВячеслав Некрасов: цель талибов — разжечь напряжение на границах ЦА
ВчераНа дорогах Узбекистана вновь появились авто с афганскими номерами — КПП возобновил работу
ВчераРеформа пенсионной системы: итоги и перспективы
ВчераСитуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова
ВчераВ Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
ВчераМисс Узбекистана Нигина Фахриддинова: каждый может изменить свою жизнь
ВчераРусофобам закроют въезд в РФ
ВчераОлимпийскому чемпиону Баходыру Джалолову подарили SKODA KODIAQ
ВчераНурмат Отабеков о гибридной вакцинации и выборах в особом режиме
ВчераБанкротство, безработица, дефолт – итоги антироссийской политики Украины
ВчераУзбекистан и Китай обсуждают новые проекты в области вооружений
ВчераДмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" — пустышка
ВчераДля детей на длительном лечении откроется "Школа милосердия"
ВчераПробка из брошенных авто на мосту между Афганистаном и Узбекистаном расчищена
ВчераГоскомстат назвал количество русских в Узбекистане
ВчераКонтактов с талибами нет — посольство Афганистана в Ташкенте
ВчераПолиттехнолог Януковича о развале Украины и "Союзе неудачников" — видео
ВчераНа бутылках через Амударью: эксперт объяснил, как афганцы попадают в Узбекистан