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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/uzbekistan-pomojet-evakuirovat-grajdan-shveytsarii-iz-afganistana-20159502.html
Узбекистан поможет эвакуировать граждан Швейцарии из Афганистана
Узбекистан поможет эвакуировать граждан Швейцарии из Афганистана
Детали по телефону обсудили министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и Федеральный советник (министр) иностранных дел Швейцарской... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T21:18+0500
2021-08-19T21:18+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
афганистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
эвакуация
германия
швейцария
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Швейцарии Абдулазиз Камилов и Игнацио Кассис обсудили поддержку Узбекистана в вопросе эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана.Об этом стороны говорили по телефону 19 августа, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Вместе с этим министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.Ранее к Узбекистану уже обратилась за подобной помощью Германия. В четверг в Ташкент прибыл второй самолет авиакомпании Lufthansa, который помимо немецких граждан эвакуирует технический персонал, обслуживавший диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганцев.Для этого в узбекской столице с 19 августа на неопределенный срок закрыт аэропорт "Ташкент-3", обслуживающий местные авиаперелеты. Как пояснили в Минтрансе, никто из эвакуированных не выйдет в город и не покинет транзитную зону аэропорта пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-dorogax-uzbekistana-vnov-poyavilis-avto-s-afganskimi-nomerami--kpp-vozobnovil-rabotu-20158653.html
https://uz.sputniknews.ru/20210819/na-samoletax-tachkax-i-peshkom--kak-afgantsy-begut-ot-rejima-talibov-20154354.html
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узбекистан, афганистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, эвакуация, германия, швейцария

Узбекистан поможет эвакуировать граждан Швейцарии из Афганистана

21:18 19.08.2021
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© СС0 / Unsplash / Timothy EberlyСамолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© СС0 / Unsplash / Timothy Eberly
Детали по телефону обсудили министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов и Федеральный советник (министр) иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Швейцарии Абдулазиз Камилов и Игнацио Кассис обсудили поддержку Узбекистана в вопросе эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана.
Об этом стороны говорили по телефону 19 августа, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

“Отдельное внимание (в ходе разговора. Прим. редакции) уделено организационным и техническим аспектам эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана”, — говорится в сообщении.

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Вместе с этим министры обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Ранее к Узбекистану уже обратилась за подобной помощью Германия. В четверг в Ташкент прибыл второй самолет авиакомпании Lufthansa, который помимо немецких граждан эвакуирует технический персонал, обслуживавший диппредставительство Германии в Афганистане, из числа афганцев.
Для этого в узбекской столице с 19 августа на неопределенный срок закрыт аэропорт "Ташкент-3", обслуживающий местные авиаперелеты. Как пояснили в Минтрансе, никто из эвакуированных не выйдет в город и не покинет транзитную зону аэропорта пока их не заберут пассажирские рейсы в Германию.
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