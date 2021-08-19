https://uz.sputniknews.ru/20210819/rusofobam-zakroyut-vezd-v-rf-20157024.html
Русофобам закроют въезд в РФ
Русофобам закроют въезд в РФ
Законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. МВД полностью поддерживает предложенную... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T18:07+0500
2021-08-19T18:07+0500
2021-08-19T18:20+0500
россия
законопроект
русофобия
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Депутаты "Единой России" предложили запретить въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, если они отметились русофобией, сообщает РИА Новости.Соответствующий законопроект уже подготовлен. Мера затронет иностранцев, если они возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества, распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику), а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.По словам председателя думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и "нацистских последышей" двери в страну должны быть закрыты, подчеркнул он. Член Общественной палаты России, зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Маргарита Лянге охарактеризовала данный законопроект как "правильный и своевременный". Благодаря ему, отметила она, иностранные журналисты будут относиться к России более уважительно.Она отметила, что особенно это касается блогеров, комментаторов, проживающих в странах на территориях бывшего СССР, некоторые из них просто сеют межнациональную рознь, распространяя фейковую информацию, а потом пересекают российскую границу и принимают участие в различных конференциях.Изменения планируется внести в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную депутатами от "Единой России" концепцию.
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https://uz.sputniknews.ru/20210805/v-rossii-naxoditsya-700-tysyach-nelegalnyx-migrantov---mvd-19966026.html
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законопроект, русофобия
Русофобам закроют въезд в РФ
18:07 19.08.2021 (обновлено: 18:20 19.08.2021)
Законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. МВД полностью поддерживает предложенную концепцию.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Депутаты "Единой России" предложили запретить въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, если они отметились русофобией, сообщает РИА Новости
.
Соответствующий законопроект уже подготовлен. Мера затронет иностранцев, если они возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества, распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику), а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.
По словам председателя думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и "нацистских последышей" двери в страну должны быть закрыты, подчеркнул он.
"Впрочем, запрет на въезд не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами", — сказал депутат.
Член Общественной палаты России, зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Маргарита Лянге охарактеризовала данный законопроект как "правильный и своевременный". Благодаря ему, отметила она, иностранные журналисты будут относиться к России более уважительно.
"Давно пора было это сделать, потому что мы очень лояльно всегда относились к людям, которые к нам были нелояльны", — сказала Лянге.
Она отметила, что особенно это касается блогеров, комментаторов, проживающих в странах на территориях бывшего СССР, некоторые из них просто сеют межнациональную рознь, распространяя фейковую информацию, а потом пересекают российскую границу и принимают участие в различных конференциях.
"Это правильно, таким образом отсечь их от возможности посещать нашу прекрасную страну. Если им так все не нравится, если тут все так плохо, то зачем они к нам ездят", — подчеркнула Лянге.
Изменения планируется внести в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную депутатами от "Единой России" концепцию.