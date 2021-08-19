https://uz.sputniknews.ru/20210819/rusofobam-zakroyut-vezd-v-rf-20157024.html

Русофобам закроют въезд в РФ

Русофобам закроют въезд в РФ

Законопроект стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. МВД полностью поддерживает предложенную... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T18:07+0500

2021-08-19T18:07+0500

2021-08-19T18:20+0500

россия

законопроект

русофобия

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Депутаты "Единой России" предложили запретить въезд в РФ иностранцам и лицам без гражданства, если они отметились русофобией, сообщает РИА Новости.Соответствующий законопроект уже подготовлен. Мера затронет иностранцев, если они возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества, распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику), а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов.По словам председателя думского комитета по информполитике, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александра Хинштейна, документ стал ответом на возмутительные случаи проявления откровенной русофобии на постсоветском пространстве. Для русофобов и "нацистских последышей" двери в страну должны быть закрыты, подчеркнул он. Член Общественной палаты России, зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Маргарита Лянге охарактеризовала данный законопроект как "правильный и своевременный". Благодаря ему, отметила она, иностранные журналисты будут относиться к России более уважительно.Она отметила, что особенно это касается блогеров, комментаторов, проживающих в странах на территориях бывшего СССР, некоторые из них просто сеют межнациональную рознь, распространяя фейковую информацию, а потом пересекают российскую границу и принимают участие в различных конференциях.Изменения планируется внести в Федеральный закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" в части расширения оснований для запрета въезда в Россию. МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает предложенную депутатами от "Единой России" концепцию.

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законопроект, русофобия