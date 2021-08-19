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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/situatsiya-v-afganistane-nosit-obscheregionalnyy-xarakter---zaxarova-20157704.html
Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова
Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова
Подключиться к общенациональному диалогу призывает все противоборствующие силы в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T19:45+0500
2021-08-19T19:45+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
мид рф
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Ситуация в Афганистане вышла за рамки страны и региона и затрагивает уже более далекие государства, Мария Захарова, призвав мировое сообщество содействовать межнациональному диалогу.Ранее, когда Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость общенационального диалога с участием всех противоборствующих сил, национальных и религиозных групп страны. Сейчас же эта необходимость встала еще более остро.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210818/djabarov-esli-taliby-budut-ugrojat-soyuznikam-rossiya-v-storone-ne-ostanetsya-20134807.html
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мид рф, мария захарова

Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова

19:45 19.08.2021
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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Подключиться к общенациональному диалогу призывает все противоборствующие силы в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Ситуация в Афганистане вышла за рамки страны и региона и затрагивает уже более далекие государства, Мария Захарова, призвав мировое сообщество содействовать межнациональному диалогу.

"Ситуация (в Афганистане) уже приобрела общерегиональное измерение, и на нее реагируют соседние, расположенные дальше от Афганистана страны", - сказала Захарова в ходе брифинга 19 августа.

Ранее, когда Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость общенационального диалога с участием всех противоборствующих сил, национальных и религиозных групп страны. Сейчас же эта необходимость встала еще более остро.

"Точно так же и сейчас, когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле и большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны", - подчеркнула Захарова.

Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Джабаров: Если талибы будут угрожать союзникам, Россия в стороне не останется
Вчера, 20:12
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