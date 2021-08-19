Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/
Подключиться к общенациональному диалогу призывает все противоборствующие силы в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Ситуация в Афганистане вышла за рамки страны и региона и затрагивает уже более далекие государства, Мария Захарова, призвав мировое сообщество содействовать межнациональному диалогу.
"Ситуация (в Афганистане) уже приобрела общерегиональное измерение, и на нее реагируют соседние, расположенные дальше от Афганистана страны", - сказала Захарова в ходе брифинга 19 августа.
Ранее, когда Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость общенационального диалога с участием всех противоборствующих сил, национальных и религиозных групп страны. Сейчас же эта необходимость встала еще более остро.
"Точно так же и сейчас, когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле и большинстве других городов и провинций, российская сторона выступает за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве многонациональной страны", - подчеркнула Захарова.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран