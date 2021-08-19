https://uz.sputniknews.ru/20210819/situatsiya-v-afganistane-nosit-obscheregionalnyy-xarakter---zaxarova-20157704.html

Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова

Ситуация в Афганистане носит общерегиональный характер - Захарова

Подключиться к общенациональному диалогу призывает все противоборствующие силы в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T19:45+0500

2021-08-19T19:45+0500

2021-08-19T19:45+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

мид рф

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17824798_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_276b0e87ca48ee84d7b73626dff707cc.jpg

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Ситуация в Афганистане вышла за рамки страны и региона и затрагивает уже более далекие государства, Мария Захарова, призвав мировое сообщество содействовать межнациональному диалогу.Ранее, когда Афганистан был охвачен гражданской войной, Россия выступала за необходимость общенационального диалога с участием всех противоборствующих сил, национальных и религиозных групп страны. Сейчас же эта необходимость встала еще более остро.Ситуация в Афганистане остается напряженной: в последние недели талибы начали активно захватывать территории и установили контроль над границей. В воскресенье члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Действующий глава государства Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы, как он заявил, "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210818/djabarov-esli-taliby-budut-ugrojat-soyuznikam-rossiya-v-storone-ne-ostanetsya-20134807.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, мария захарова