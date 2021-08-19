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Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
Словенец прилетел в Узбекистан для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T10:02+0500
2021-08-19T10:17+0500
спорт
ташкент
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сборная узбекистана
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тренер
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкент прибыл претендент на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец.Его встречали в Международном имени Ислама Каримова в торжественной обстановке: фанаты стояли с флагами и баннерами "Добро пожаловать в Узбекистан!", журналисты спешили взять первое интервью.Словенского тренера также встретил первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов.Катанец прибыл в Ташкент для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. Пока что договоренность только устная.Кандидатура словенского тренера была выдвинута ранее в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.Катанец построил блестящую карьеру и уже проявил себя как профессионал своего дела: например, именно он впервые вывел сборную Словении на чемпионат Европы и чемпионат мира.Напомним: с осени 2019 года главным тренером сборной Узбекистана по футболу был Вадим Абрамов. Однако этим летом стало известно о его отставке.
https://uz.sputniknews.ru/20210813/glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-stanet-srechko-katanets-20060417.html
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ташкент, спорт, сборная узбекистана, футбол, тренер, сборная

Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу

10:02 19.08.2021 (обновлено: 10:17 19.08.2021)
1921
© Ассоциация футбола УзбекистанаВ Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
Словенец прилетел в Узбекистан для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкент прибыл претендент на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец.
Его встречали в Международном имени Ислама Каримова в торжественной обстановке: фанаты стояли с флагами и баннерами "Добро пожаловать в Узбекистан!", журналисты спешили взять первое интервью.
Словенского тренера также встретил первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов.
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
1/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
2/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
3/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
4/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
5/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
В Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан
6/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
1/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
2/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
3/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
4/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
5/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
6/6
© Ассоциация футбола Узбекистана
Катанец прибыл в Ташкент для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. Пока что договоренность только устная.
Кандидатура словенского тренера была выдвинута ранее в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.
Катанец построил блестящую карьеру и уже проявил себя как профессионал своего дела: например, именно он впервые вывел сборную Словении на чемпионат Европы и чемпионат мира.
Напомним: с осени 2019 года главным тренером сборной Узбекистана по футболу был Вадим Абрамов. Однако этим летом стало известно о его отставке.
Сречко Катанец - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2021
Спорт
Главным тренером сборной Узбекистана по футболу станет Сречко Катанец
13 августа, 10:27
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