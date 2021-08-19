https://uz.sputniknews.ru/20210819/srechko-katanets--v-tashkente-kak-vstretili-novogo-trenera-sbornoy-po-futbolu-20141744.html

Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу

Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу

Словенец прилетел в Узбекистан для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T10:02+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкент прибыл претендент на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец.Его встречали в Международном имени Ислама Каримова в торжественной обстановке: фанаты стояли с флагами и баннерами "Добро пожаловать в Узбекистан!", журналисты спешили взять первое интервью.Словенского тренера также встретил первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов.Катанец прибыл в Ташкент для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. Пока что договоренность только устная.Кандидатура словенского тренера была выдвинута ранее в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.Катанец построил блестящую карьеру и уже проявил себя как профессионал своего дела: например, именно он впервые вывел сборную Словении на чемпионат Европы и чемпионат мира.Напомним: с осени 2019 года главным тренером сборной Узбекистана по футболу был Вадим Абрамов. Однако этим летом стало известно о его отставке.

https://uz.sputniknews.ru/20210813/glavnym-trenerom-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-stanet-srechko-katanets-20060417.html

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