Спорт
Сречко Катанец — в Ташкенте: как встретили нового тренера сборной по футболу
10:02 19.08.2021 (обновлено: 10:17 19.08.2021)
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© Ассоциация футбола УзбекистанаВ Ташкент прибыл словенский тренер Сречко Катанец
© Ассоциация футбола Узбекистана
Словенец прилетел в Узбекистан для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Ташкент прибыл претендент на пост главного тренера сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец.
Его встречали в Международном имени Ислама Каримова в торжественной обстановке: фанаты стояли с флагами и баннерами "Добро пожаловать в Узбекистан!", журналисты спешили взять первое интервью.
Словенского тренера также встретил первый вице-президент АФУ Равшан Ирматов.
© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Катанец прибыл в Ташкент для проведения заключительного этапа двусторонних переговоров. Пока что договоренность только устная.
Кандидатура словенского тренера была выдвинута ранее в соответствии с рекомендациями тренерского совета и экспертов АФУ.
Катанец построил блестящую карьеру и уже проявил себя как профессионал своего дела: например, именно он впервые вывел сборную Словении на чемпионат Европы и чемпионат мира.
Напомним: с осени 2019 года главным тренером сборной Узбекистана по футболу был Вадим Абрамов. Однако этим летом стало известно о его отставке.
13 августа, 10:27
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