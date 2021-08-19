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Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID
Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID
В конце июля ЦИК официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T08:41+0500
2021-08-19T08:43+0500
политика
узбекистан
президентские выборы в узбекистане
выборы
выборы президента
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разрешили политическим партиям, участвующим в выборах президента страны, проводить массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Об этом сообщили в Минздраве республики.В частности, речь идет о встречах с избирателями и кандидатами в президенты страны в рамках проведения избирательных кампаний.Комиссия также рекомендовала политическим партиям обратить внимание на санитарные и карантинные требования в период пандемии COVID-19: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок, использование антисептиков и вакцинацию граждан от коронавируса.ЦИК в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента имеют только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.На прошлой неделе ЦИК допустил все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий к участию в президентских выборах — Экологическую, Народно-демократическую (НДПУ), Либерально-демократическую (УзЛиДеП), Демократическую "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партию "Адолат" ("Справедливость").Ранее все пять партий провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах. УзЛиДеП выдвинула кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева, "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экопартия — своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова, НДПУ — зампредседателя Максуду Варисову. Кандидатуры должны быть утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html
https://uz.sputniknews.ru/20210817/uzbekskie-partii-pokoryayut-sotsseti-20118146.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, выборы, выборы президента, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID

08:41 19.08.2021 (обновлено: 08:43 19.08.2021)
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© Unsplash / Glen CarrieМедицинская маска
Медицинская маска - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
© Unsplash / Glen Carrie
В конце июля ЦИК официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разрешили политическим партиям, участвующим в выборах президента страны, проводить массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила предложения политических партий, действующих в РУз, о проведении массовых мероприятий", — говорится в заявлении ведомства.
В частности, речь идет о встречах с избирателями и кандидатами в президенты страны в рамках проведения избирательных кампаний.
Комиссия также рекомендовала политическим партиям обратить внимание на санитарные и карантинные требования в период пандемии COVID-19: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок, использование антисептиков и вакцинацию граждан от коронавируса.
ЦИК в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания.
В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента имеют только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.
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На прошлой неделе ЦИК допустил все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий к участию в президентских выборах — Экологическую, Народно-демократическую (НДПУ), Либерально-демократическую (УзЛиДеП), Демократическую "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партию "Адолат" ("Справедливость").
Ранее все пять партий провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах.
УзЛиДеП выдвинула кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева, "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экопартия — своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова, НДПУ — зампредседателя Максуду Варисову.
Кандидатуры должны быть утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.
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