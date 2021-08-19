https://uz.sputniknews.ru/20210819/uzbekskim-partiyam-razreshili-vesti-izbiratelnuyu-kampaniyu-v-usloviyax-covid-20139518.html

Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID

Узбекским партиям разрешили вести избирательную кампанию в условиях COVID

В конце июля ЦИК официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания. 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T08:41+0500

2021-08-19T08:41+0500

2021-08-19T08:43+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Власти Узбекистана разрешили политическим партиям, участвующим в выборах президента страны, проводить массовые мероприятия в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Об этом сообщили в Минздраве республики.В частности, речь идет о встречах с избирателями и кандидатами в президенты страны в рамках проведения избирательных кампаний.Комиссия также рекомендовала политическим партиям обратить внимание на санитарные и карантинные требования в период пандемии COVID-19: соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских масок, использование антисептиков и вакцинацию граждан от коронавируса.ЦИК в конце июля официально объявил 24 октября датой выборов главы государства, 23 июля стартовала избирательная кампания. В соответствии с законодательством, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента имеют только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев со дня объявления избирательной кампании.На прошлой неделе ЦИК допустил все пять зарегистрированных в Узбекистане политических партий к участию в президентских выборах — Экологическую, Народно-демократическую (НДПУ), Либерально-демократическую (УзЛиДеП), Демократическую "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и партию "Адолат" ("Справедливость").Ранее все пять партий провели пленумы, на которых были приняты решения об участии в президентских выборах. УзЛиДеП выдвинула кандидатом действующего президента Шавката Мирзиёева, "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экопартия — своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова, НДПУ — зампредседателя Максуду Варисову. Кандидатуры должны быть утверждены на съездах партий, которые намечены до конца августа.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html

https://uz.sputniknews.ru/20210817/uzbekskie-partii-pokoryayut-sotsseti-20118146.html

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