https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html

Таких выборов в Узбекистане еще не было: что ждет избирателей в октябре 2021 года

Таких выборов в Узбекистане еще не было: что ждет избирателей в октябре 2021 года

Президентские выборы в Узбекистане будут проходить по новым нормам, внесенным в избирательный кодекс совсем недавно. Как это отразится на рядовых граждан... 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T20:16+0500

2021-08-09T20:16+0500

2021-08-09T20:16+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

цик узбекистана

законодательство

избирательный кодекс

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Узбекистан 24 октября 2021 года будет выбирать президента страны. Голосование пройдет по новому законодательству. По словам председателя Центризбиркома Зайниддина Низомходжаева, главная цель предстоящей кампании — обеспечить справедливость, прозрачность и всеобщее признание итогов волеизъявления народа."Будем бороться за каждого избирателя"Кампания по выборам президента 2021 года проходит по новому законодательству, что существенно расширяет возможности для волеизъявления узбекистанцам, находящимся почти в любой точке мира. Одна из важнейших задач нынешних выборов — охватить каждого избирателя.По его словам, это не означает, что выборы стали принудительной повинностью и бесплатным занятием в свободное от работы время. Каждый член участковой избирательной комиссии получает фиксированную заработную плату, ее точный размер и другие детали оформления сотрудников ЦИК в период выборов будет озвучен дополнительно.При этом создаются и комфортные условия на самих избирательных участках, в том числе для маломобильных групп граждан. Например, при необходимости будут оборудованы кабины для тайного голосования людей с ограниченными возможностями. Если избиратель, например, заболел дома или не может прийти на избирательный участок по другим причинам, голосование проведут по месту проживания.Помимо этого, не менее двух членов соответствующей комиссии будут отправлены по месту жительства избирателя с переносной урной для голосования, если поступит соответствующая заявка или возникнет такая необходимость.Можно ли проголосовать не по прописке?По словам председателя Центризбиркома Зайниддина Низомходжаева, одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день связан с возможностью голосования по временному месту жительства, а не по постоянной прописке.На предыдущих выборах многие граждане не смогли проголосовать, так как находились не по место постоянной регистрации. Согласно новому Кодексу, в соответствии с договоренностями с компетентными органами зарубежных стран досрочное голосование может проводиться по месту нахождения избирателя в густонаселенных районах зарубежных государств.Участковая избирательная комиссия, созданная при дипломатических и иных представительствах Узбекистана за рубежом, принимает решение о времени и месте голосования и информирует наблюдателей через СМИ. Организовано ли онлайн-голосование?Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бахром Кучкаров прокомментировал готовность республики к переходу на онлайн-голосование в связи со сложной эпидемиологической обстановкой во всем мире. По его словам, в Узбекистане применяется тайное голосование, которое можно обеспечить только при личном приходе гражданина на участок. Пока система электронного волеизъявления в республике не поддерживается.С начала пандемии ЦИК принимала непосредственное участие в наблюдением за президентскими выборами в 10 странах, изучая положительные стороны этой практики. Ожидается, что необходимые рекомендации для обеспечения санитарной безопасности в процессе голосования будут обнародованы ближе к дню голосования."Семейное голосование" — как искоренить порочную традицюНе секрет, что на предыдущих парламентских выборах в Узбекистане, включая парламентские выборы 2019 года, была ситуация "семейного голосования", когда один человек голосовал за остальных совершеннолетних домочадцев. Однако, по словам заместителя председателя ЦИК Бахрома Кучкарова, ситуация остается сложной. Он добавил, что искоренения этой привычки в первую очередь зависит от правового сознания избирателей.По словам Кучкарова, полный список граждан, участвующих в выборах, формируется автоматически, что не позволяет одному человеку проголосовать более одного раза и предотвращает голосование одного человека за всю семью.Предвыборная кампания Президента Узбекистана стартовала 23 июля. Право участвовать в выборах имеют пять партий, которые уже определились со своими кандидатами — "Адолат" (Бахром Абдухалимов), "Миллий тикланиш" (Алишер Кадыров), УзЛиДеП (Шавкат Мирзиёев), НДПУ (Максуда Ворисова) и Экологическая партия Узбекистана (Нарулло Обломуродов). Выборы состоятся 24 октября. Ожидается, что на выборы будет аккредитовано около 800 иностранных наблюдателей, а также не менее 500 представителей СМИ.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/na-chto-gotov-novyy-prezident-uzbekistana-lidery-partiy-ozvuchili-predvybornye-plany-19807580.html

https://uz.sputniknews.ru/20210724/vybory-prezidenta-uzbekistana-kak-izmenilsya-poryadok-golosovaniya-za-rubejom--tsik-19812469.html

https://uz.sputniknews.ru/20210807/uzbekistantsy-smogut-progolosovat-na-vyborax-onlayn---tsik-19989490.html

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узбекистан, цик узбекистана, законодательство, избирательный кодекс