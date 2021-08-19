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В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
Соответствующий вопрос обсудили депутаты Сената в четверг, назначив очередное заседание Кенгаша на 26 августа. Тогда же парламентарии рассмотрят изменение... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T19:41+0500
2021-08-19T19:41+0500
экономика
узбекистан
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деньги
цб
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести в оборот новые банкноты номиналом 5 000 и 10 000 сумов, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.Соответствующий вопрос 19 августа обсудили депутаты на заседании парламента.Также депутаты приняли решение о созыве восемнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 августа 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.Предусматривается рассмотреть вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов города Ташкента, а также Ташкентской области и города Ташкента.Планируется также заслушать информацию министра иностранных дел Республики Узбекистан о деятельности в первом полугодии 2021 года. Кроме того, парламентарии обсудят законы “О страховой деятельности”, “О сельскохозяйственном кооперативе”, “Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан”, а также изменения в законы о всеобщей воинской обязанности и высшем судейском совете и другое.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/senat-odobril-izmenenie-granits-neskolkix-rayonov-i-gorodov-tashkentskoy-oblasti-19411700.html
https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-komitet-senata-budet-monitorit-gosorgany-na-predmet-otkrytosti-v-smi-19623565.html
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узбекистан, ташкент, деньги, цб, сенат олий мажлиса узбекистана

В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов

19:41 19.08.2021
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Узбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2021
Соответствующий вопрос обсудили депутаты Сената в четверг, назначив очередное заседание Кенгаша на 26 августа. Тогда же парламентарии рассмотрят изменение границ Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести в оборот новые банкноты номиналом 5 000 и 10 000 сумов, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.
Соответствующий вопрос 19 августа обсудили депутаты на заседании парламента.
“Рассмотрен вопрос о вводе Центральным банком Республики Узбекистан банкнот 5 000 (пяти тысяч сумов) и 10 000 (десяти тысяч сумов) новых образцов”, — говорится в сообщении.
Также депутаты приняли решение о созыве восемнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 августа 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.
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Предусматривается рассмотреть вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов города Ташкента, а также Ташкентской области и города Ташкента.
Планируется также заслушать информацию министра иностранных дел Республики Узбекистан о деятельности в первом полугодии 2021 года.
Кроме того, парламентарии обсудят законы “О страховой деятельности”, “О сельскохозяйственном кооперативе”, “Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан”, а также изменения в законы о всеобщей воинской обязанности и высшем судейском совете и другое.
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