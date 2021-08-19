https://uz.sputniknews.ru/20210819/v-uzbekistane-zamenyat-banknoty-nominalom-v-5-i-10-tys-sumov-20158026.html

В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов

В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов

Соответствующий вопрос обсудили депутаты Сената в четверг, назначив очередное заседание Кенгаша на 26 августа. Тогда же парламентарии рассмотрят изменение... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-19T19:41+0500

2021-08-19T19:41+0500

2021-08-19T19:41+0500

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести в оборот новые банкноты номиналом 5 000 и 10 000 сумов, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.Соответствующий вопрос 19 августа обсудили депутаты на заседании парламента.Также депутаты приняли решение о созыве восемнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 августа 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.Предусматривается рассмотреть вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов города Ташкента, а также Ташкентской области и города Ташкента.Планируется также заслушать информацию министра иностранных дел Республики Узбекистан о деятельности в первом полугодии 2021 года. Кроме того, парламентарии обсудят законы “О страховой деятельности”, “О сельскохозяйственном кооперативе”, “Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан”, а также изменения в законы о всеобщей воинской обязанности и высшем судейском совете и другое.

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