https://uz.sputniknews.ru/20210819/v-uzbekistane-zamenyat-banknoty-nominalom-v-5-i-10-tys-sumov-20158026.html
В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
Соответствующий вопрос обсудили депутаты Сената в четверг, назначив очередное заседание Кенгаша на 26 августа. Тогда же парламентарии рассмотрят изменение... 19.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-19T19:41+0500
2021-08-19T19:41+0500
2021-08-19T19:41+0500
экономика
узбекистан
ташкент
деньги
цб
сенат олий мажлиса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a203aa3f47f78fcd8a19909664cb6bc.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют ввести в оборот новые банкноты номиналом 5 000 и 10 000 сумов, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса.Соответствующий вопрос 19 августа обсудили депутаты на заседании парламента.Также депутаты приняли решение о созыве восемнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 августа 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.Предусматривается рассмотреть вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов города Ташкента, а также Ташкентской области и города Ташкента.Планируется также заслушать информацию министра иностранных дел Республики Узбекистан о деятельности в первом полугодии 2021 года. Кроме того, парламентарии обсудят законы “О страховой деятельности”, “О сельскохозяйственном кооперативе”, “Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан”, а также изменения в законы о всеобщей воинской обязанности и высшем судейском совете и другое.
https://uz.sputniknews.ru/20210625/senat-odobril-izmenenie-granits-neskolkix-rayonov-i-gorodov-tashkentskoy-oblasti-19411700.html
https://uz.sputniknews.ru/20210710/novyy-komitet-senata-budet-monitorit-gosorgany-na-predmet-otkrytosti-v-smi-19623565.html
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_630:0:3361:2048_1920x0_80_0_0_40334ecec9f79b3678f925d6845591cd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, деньги, цб, сенат олий мажлиса узбекистана
В Узбекистане заменят банкноты номиналом в 5 и 10 тыс сумов
Соответствующий вопрос обсудили депутаты Сената в четверг, назначив очередное заседание Кенгаша на 26 августа. Тогда же парламентарии рассмотрят изменение границ Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В Узбекистане планируют ввести в оборот новые банкноты номиналом 5 000 и 10 000 сумов, сообщает
информационная служба Сената Олий Мажлиса.
Соответствующий вопрос 19 августа обсудили депутаты на заседании парламента.
“Рассмотрен вопрос о вводе Центральным банком Республики Узбекистан банкнот 5 000 (пяти тысяч сумов) и 10 000 (десяти тысяч сумов) новых образцов”, — говорится в сообщении.
Также депутаты приняли решение о созыве восемнадцатого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 26 августа 2021 года. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи.
Предусматривается рассмотреть вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов города Ташкента, а также Ташкентской области и города Ташкента.
Планируется также заслушать информацию министра иностранных дел Республики Узбекистан о деятельности в первом полугодии 2021 года.
Кроме того, парламентарии обсудят законы “О страховой деятельности”, “О сельскохозяйственном кооперативе”, “Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан”, а также изменения в законы о всеобщей воинской обязанности и высшем судейском совете и другое.