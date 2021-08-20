https://uz.sputniknews.ru/20210820/pervyy-ofitsialnyy-gol-shomurodova-za-romu-20160215.html
Первый "официальный" гол Шомуродова за "Рому" — видео
Первый "официальный" гол Шомуродова за "Рому" — видео
Узбекистанец забил победный гол в своем первом официальном матче за итальянских "волков". 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T10:02+0500
2021-08-20T10:02+0500
2021-08-20T15:57+0500
спорт
футбол
эльдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Новый нападающий итальянской "Ромы" забил 19 августа решающий гол в матче против "Трабзонспора", сообщает Sports.ru.Шомуродов вышел на поле в стартовом составе и на 81-й минуте забил победный мяч. В квалификационной встрече Лиги конференций благодаря Шомуродову римляне выиграли со счетом 2:1.Новое приобретение "Ромы" оказалось удачным – Шомуродов забил во всех трех сыгранных за эту команду матчах. Перед игрой с "Трабзонспором" он показал себя в товарищеских поединках с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).Ранее сообщалось, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210803/shomurodov-dal-pervoe-intervyu-posle-perexoda-v-novyy-italyanskiy-klub--video-19929465.html
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футбол, эльдор шомуродов
Первый "официальный" гол Шомуродова за "Рому" — видео
10:02 20.08.2021 (обновлено: 15:57 20.08.2021)
Узбекистанец забил победный гол в своем первом официальном матче за итальянских "волков".
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Новый нападающий итальянской "Ромы" забил 19 августа решающий гол в матче против "Трабзонспора", сообщает Sports.ru
.
Шомуродов вышел на поле в стартовом составе и на 81-й минуте забил победный мяч. В квалификационной встрече Лиги конференций благодаря Шомуродову римляне выиграли со счетом 2:1.
"Я счастлив, поскольку забитый мною гол оказался очень важен для команды. У меня есть кое-какие проблемы в общении с Моуринью, поскольку я не очень хорошо говорю по-итальянски, однако во время игры мы друг друга понимаем", — сказал футболист в эфире Sky Sport Italia, подводя итоги игры.
Новое приобретение "Ромы" оказалось удачным – Шомуродов забил во всех трех сыгранных за эту команду матчах. Перед игрой с "Трабзонспором" он показал себя в товарищеских поединках с "Бетисом" (2:5) и марокканским "Раджа Касабланка" (5:0).
Ранее сообщалось
, что ФК "Рома" арендует Элдора Шомуродова у "Дженоа" с правом выкупа за €17,5 млн. В 2020 году футболист перешел в "Дженоа" из "Ростова" . Стоимость трансфера форварда достигла € 7,5 млн. Контракт Эльдора с генуэзским клубом был заключен до лета 2024-го. В сезоне-2020/2021 спортсмен провел 31 матч в итальянской Серии А. Он забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.