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Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
Банкноты введут в обращение уже через несколько дней — с 26 августа. Известно, что они будут обладать несколькими степенями защиты. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T14:40+0500
2021-08-20T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал дизайн новых образцов банкнот ценностью 5 и 10 тысяч сумов.Они будут обладать несколькими степенями защиты.Тематика этих купюр посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории древних городов Самарканда и Ташкента.Вопрос введения в оборот новых банкнот депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили накануне.Новые образцы денежных знаков введут в обращение с 26 августа, сообщили в ЦБ. При этом национальный регулятор объяснил, что будет с прежними купюрами.Банкноты образца 2013 года и 2017 года не потеряют своей платежеспособности.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html
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узбекистан, деньги, цб, сум, купюра

Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото

14:40 20.08.2021 (обновлено: 15:08 20.08.2021)
321
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Банкноты введут в обращение уже через несколько дней — с 26 августа. Известно, что они будут обладать несколькими степенями защиты.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал дизайн новых образцов банкнот ценностью 5 и 10 тысяч сумов.
Они будут обладать несколькими степенями защиты.
Тематика этих купюр посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории древних городов Самарканда и Ташкента.
Вопрос введения в оборот новых банкнот депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили накануне.
© ЦБ Узбекистана
Описание и общий вид банкноты номинала 5 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан
1/4
© ЦБ Узбекистана
© ЦБ Узбекистана
Описание и общий вид банкноты номинала 5 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан
2/4
© ЦБ Узбекистана
© ЦБ Узбекистана
Описание и общий вид банкноты номинала 10 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан
3/4
© ЦБ Узбекистана
© ЦБ Узбекистана
Описание и общий вид банкноты номинала 10 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан
4/4
© ЦБ Узбекистана
1/4
© ЦБ Узбекистана
2/4
© ЦБ Узбекистана
3/4
© ЦБ Узбекистана
4/4
© ЦБ Узбекистана
Новые образцы денежных знаков введут в обращение с 26 августа, сообщили в ЦБ. При этом национальный регулятор объяснил, что будет с прежними купюрами.
"Выпускаемые в обращение новые образцы банкноты номиналами 5000 сум и 10 000 сум находятся в обращении параллельно с находящимися в обращении денежными знаками 5000 сум образца 2013 года и 10 000 сум образца 2017 года", — говорится в заявлении.
Банкноты образца 2013 года и 2017 года не потеряют своей платежеспособности.
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Экономика
ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото
4 июня, 18:13
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