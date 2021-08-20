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Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
Банкноты введут в обращение уже через несколько дней — с 26 августа. Известно, что они будут обладать несколькими степенями защиты. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал дизайн новых образцов банкнот ценностью 5 и 10 тысяч сумов.Они будут обладать несколькими степенями защиты.Тематика этих купюр посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории древних городов Самарканда и Ташкента.Вопрос введения в оборот новых банкнот депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили накануне.Новые образцы денежных знаков введут в обращение с 26 августа, сообщили в ЦБ. При этом национальный регулятор объяснил, что будет с прежними купюрами.Банкноты образца 2013 года и 2017 года не потеряют своей платежеспособности.
https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html
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Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
14:40 20.08.2021 (обновлено: 15:08 20.08.2021)
Банкноты введут в обращение уже через несколько дней — с 26 августа. Известно, что они будут обладать несколькими степенями защиты.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал дизайн новых образцов банкнот ценностью 5 и 10 тысяч сумов.
Они будут обладать несколькими степенями защиты.
Тематика этих купюр посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории древних городов Самарканда и Ташкента.
Вопрос введения в оборот новых банкнот депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили
накануне.
Новые образцы денежных знаков введут в обращение с 26 августа, сообщили в ЦБ. При этом национальный регулятор объяснил, что будет с прежними купюрами.
"Выпускаемые в обращение новые образцы банкноты номиналами 5000 сум и 10 000 сум находятся в обращении параллельно с находящимися в обращении денежными знаками 5000 сум образца 2013 года и 10 000 сум образца 2017 года", — говорится
в заявлении.
Банкноты образца 2013 года и 2017 года не потеряют своей платежеспособности.