https://uz.sputniknews.ru/20210820/tsb-predstavil-dizayn-novyx-kupyur-v-5-i-10-tysyach-sumov--foto-20168174.html

Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото

Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото

Банкноты введут в обращение уже через несколько дней — с 26 августа. Известно, что они будут обладать несколькими степенями защиты. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T14:40+0500

2021-08-20T14:40+0500

2021-08-20T15:08+0500

экономика

узбекистан

деньги

цб

сум

купюра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177537_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a119f0ecb5182bf6654f20a305e01371.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал дизайн новых образцов банкнот ценностью 5 и 10 тысяч сумов.Они будут обладать несколькими степенями защиты.Тематика этих купюр посвящена "Великому Шелковому Пути", а также истории древних городов Самарканда и Ташкента.Вопрос введения в оборот новых банкнот депутаты Сената Олий Мажлиса обсудили накануне.Новые образцы денежных знаков введут в обращение с 26 августа, сообщили в ЦБ. При этом национальный регулятор объяснил, что будет с прежними купюрами.Банкноты образца 2013 года и 2017 года не потеряют своей платежеспособности.

https://uz.sputniknews.ru/20210604/tsb-uzbekistana-vypustit-v-oborot-dve-novye-kupyury-nominalom-2-i-20-tysyach-sumov-19100095.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, деньги, цб, сум, купюра