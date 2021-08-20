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В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика
В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика
Минприроды предлагает запретить цветные бутылки, трубочки, столовые приборы и другие одноразовые изделия, которые нельзя переработать. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T17:57+0500
2021-08-20T17:57+0500
экология
переработка отходов
россия
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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Постепенно ввести запрет на 28 видов неперарабатываемых пластиковых изделий предлагает Министерство природных ресурсов, сообщает РИА Новости.В предложении, направленном в Министерство промышленности, говорится о пластиковых и непрозрачных пэт-бутылках, тарелках, трубочках, столовых приборах и пластиковой упаковке, уточнил Министр природных ресурсов Александр Козлов. Чиновник отметил, что пока нет технологий переработки цветного пластика, поэтому и он должен попасть под запрет.Отказываться от вредного пластика предлагается постепенно, начиная с 2024 года. Цель – к 2030 году увеличить количество перерабатываемой упаковки до 85%. Для этого необходимо договариваться с отраслями об использовании вторичных материалов."Что мешает нам вторично этот пластик переработать? Пластик по шесть-семь раз перерабатывается", — Козлов.По данным Российского экологического оператора, лишь 15% пластика, используемого для производства упаковки, подлежит переработке.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/ne-musor-a-syre-v-tashkente-otkrylsya-pervyy-eko-kiosk-dlya-prima-otkhodov-17842364.html
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экология, переработка отходов

В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика

17:57 20.08.2021
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПластиковая посуда
Пластиковая посуда - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
/
Перейти в фотобанк
Минприроды предлагает запретить цветные бутылки, трубочки, столовые приборы и другие одноразовые изделия, которые нельзя переработать.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Постепенно ввести запрет на 28 видов неперарабатываемых пластиковых изделий предлагает Министерство природных ресурсов, сообщает РИА Новости.
В предложении, направленном в Министерство промышленности, говорится о пластиковых и непрозрачных пэт-бутылках, тарелках, трубочках, столовых приборах и пластиковой упаковке, уточнил Министр природных ресурсов Александр Козлов. Чиновник отметил, что пока нет технологий переработки цветного пластика, поэтому и он должен попасть под запрет.
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Отказываться от вредного пластика предлагается постепенно, начиная с 2024 года. Цель – к 2030 году увеличить количество перерабатываемой упаковки до 85%. Для этого необходимо договариваться с отраслями об использовании вторичных материалов.
"Что мешает нам вторично этот пластик переработать? Пластик по шесть-семь раз перерабатывается", — Козлов.
По данным Российского экологического оператора, лишь 15% пластика, используемого для производства упаковки, подлежит переработке.
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