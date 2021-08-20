https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-rossii-predlagayut-zapretit-28-vidov-odnorazovogo-plastika-20171888.html

В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика

В России предлагают запретить 28 видов одноразового пластика

Минприроды предлагает запретить цветные бутылки, трубочки, столовые приборы и другие одноразовые изделия, которые нельзя переработать. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T17:57+0500

2021-08-20T17:57+0500

2021-08-20T17:57+0500

экология

переработка отходов

россия

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ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Постепенно ввести запрет на 28 видов неперарабатываемых пластиковых изделий предлагает Министерство природных ресурсов, сообщает РИА Новости.В предложении, направленном в Министерство промышленности, говорится о пластиковых и непрозрачных пэт-бутылках, тарелках, трубочках, столовых приборах и пластиковой упаковке, уточнил Министр природных ресурсов Александр Козлов. Чиновник отметил, что пока нет технологий переработки цветного пластика, поэтому и он должен попасть под запрет.Отказываться от вредного пластика предлагается постепенно, начиная с 2024 года. Цель – к 2030 году увеличить количество перерабатываемой упаковки до 85%. Для этого необходимо договариваться с отраслями об использовании вторичных материалов."Что мешает нам вторично этот пластик переработать? Пластик по шесть-семь раз перерабатывается", — Козлов.По данным Российского экологического оператора, лишь 15% пластика, используемого для производства упаковки, подлежит переработке.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/ne-musor-a-syre-v-tashkente-otkrylsya-pervyy-eko-kiosk-dlya-prima-otkhodov-17842364.html

https://uz.sputniknews.ru/20210802/priem-steklotary-v-uzbekistane-vnedryayut-depozitnuyu-sistemu-19921588.html

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экология, переработка отходов