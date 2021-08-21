https://uz.sputniknews.ru/20210821/afgantsy-nashli-xitryy-sposob-ofitsialno-peresech-granitsu-uzbekistana-20177990.html

Афганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана

Афганцы нашли хитрый способ официально пересечь границу Узбекистана

Известно, что в Узбекистан пропускают граждан Афганистана, которые при въезде показывают билеты вылета в зарубежные страны, однако не все улетают по этим... 21.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-21T13:33+0500

2021-08-21T13:33+0500

2021-08-21T13:59+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

афганистан

беженцы

термез

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. В Термезе и других районах Узбекистана могут находится граждане Афганистана, которые под предлогом вылета в другую страну, проходят узбекско-афганскую границу.Сейчас в республику и в обратном направлении следуют фуры с товарами, а также легковые авто, в том числе с афганскими номерами. Машины с желтыми знаками принадлежат тем, кто имеет в Узбекистане вид на жительство – они свободно могут приезжать в республику. Также через границу пропускают граждан Афганистана, которые при въезде показывают билеты вылета в зарубежные страны, однако не все они улетают по этим билетам. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что после пересечения ими границы или по приезду в аэропорт, те просто отменяют покупку и возвращают билеты. Таким образом, за своевременный возврат электронного билета, они теряют лишь небольшую сумму, вернув себе основную часть денег. Такой хитрый механизм пересечения границы участился. Эти граждане могут арендовать жилье в Термезе или же направиться в другие города республики.Также собеседник прогнозирует новый наплыв беженцев, так как несмотря на обещания талибов*, не все граждане ИРА разделяют их политику и идеологию.После того, как власть в Афганистане захватили талибы*, в стране началась эвакуация иностранцев и беженцев через аэропорт Кабула.Россия также объявила о готовности оказать содействие в этом процессе. Сейчас для принятия и отправки иностранных бортов, следующих транзитом из Афганистана в третьи страны, временно закрыт для пассажиров терминал аэропорта Ташкент-3.* — Организация признана террористической и запрещена в РФ и ряде стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210820/neispravnost-ustranena-evakuatsiya-prodoljaetsya-20162645.html

https://uz.sputniknews.ru/20210818/terminal-mestnyx-soobscheniy-v-tashkente-budet-zakryt-20130099.html

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, афганистан, беженцы, термез